Этот тур поможет приоткрыть для Вас богатства Республики Бурятия. Несомненно, главное чудо Бурятии — Байкал. Но эта Земля наделена и множеством других богатств, которые не оставят Вас равнодушными. Это настоящий рождественский тур, полный чудес и красоты настоящей зимы
Ближайшие даты:
10
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (размещение в 2-х или 3-х местном номере)
|68 700 ₽
|Детский (до 14 лет)
|60 400 ₽
|Взрослый (размещение в одноместном номере)
|78 200 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Что вас ожидает:
- Знаменитый памятник В. И. Ленину («голова Ленина») в г. Улан-Удэ
- Оперный театр
- Пешеходная зона ул. Ленина в г. Улан-Удэ
- Одигитриевский кафедральный собор
- Иволгинский дацан
- Баргузинский залив
- Пос. Усть-Баргузин
- Гусихинские минеральные источники
- Чивыркуйский залив
- Забайкальский национальный парк
- Чивыркуйский перешеек
- Полуостров Святой Нос
- Пос. Катунь
- Горячие источники Кулиное
- Баргузинская долина
- Старинное село Баргузин
- Место поклонения Богине Янжиме
- Курорт Алла в ущелье реки Алла
- Пос. Тарбагатай
- Музей быта старообрядцев
- Древне-православный храм
Описание
Что вас ожидает
Этот тур поможет приоткрыть для Вас богатства Республики Бурятия. Несомненно, главное чудо Бурятии — Байкал. Но эта Земля наделена и множеством других богатств, которые не оставят Вас равнодушными:
- просторные степи и девственная тайга;
- заснеженные вершины горных хребтов;
- долины, полные целебными минеральными источниками;
- древняя и богатая культура множества великих народов, издревле населяющих эту Землю… Вы не забудете щедрость и гостеприимство, с которыми встретят Вас семейские в с. Тарбагатай и буряты в национальной юрте. Вас удивит и надолго запомнится богатство культуры и истории, и бережное отношение к ней местных жителей. В Рождественские даты у Вас будет возможность одними из первых в году увидеть молодой лед Байкала в Чивыркуйском заливе, именно там лед замерзает раньше, чем в остальных районах озера. Это настоящий рождественский тур, полный чудес и красоты настоящей зимы.
- Климат и особенности.
- Для Восточной Сибири, в которой находится Байкал, холодные зимы — обычное явление. Но огромная площадь озера и окружающие его горы создают вокруг особый микроклимат. Поэтому зимой здесь на 5-10°С теплее, чем в Иркутске, который находится всего в 60 км. от озера. Средняя температура над поверхностью Байкала зимой -21°С. Осадков немного. Особенно в районе Малого Моря и на острове Ольхон. Название острова, кстати, так и переводится — «Сухой остров». Здесь обычно солнечно и ясно. Даже если снег выпадает, то быстро тает под яркими лучами. У Ольхонских ворот чаще всего очень ветрено, учитывайте это, когда будете собирать чемодан. Интересный факт: у главных ветров Байкала даже есть свои имена: Верховик, Баргузин, Култук и Сарма. Важная информация• Продолжительность тура — 6 дней • Начало тура — 03.01.2024, окончание тура — 08.01.2024 • Количество туристов в группе — от 6 до 12 чел.
- На забудьте взять с собой: запасную теплую одежду, солнцезащитные очки, наличные деньги, химические грелки для рук и ног.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура (включая входные билеты в музеи)
- 2-, 3-местное размещение в номерах с удобствами
- Питание по программе тура
- Что не входит
- Одноместное размещение возможно при доплате 9500 руб
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: 9:00 в аэропорту, в 10:00 на ж/д вокзале Улан-УдэЗавершение: Трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал г. Улан-Удэ
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 6 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Важная информация
- Что взять с собой на Байкал
- Документы (паспорт, авиа или ж/д билеты, медицинский полис)
- Наличные деньги (на карманные расходы, обеды вне программы и оплату тура)
- Чемодан, размер которого подходит под ручную кладь
- Небольшой рюкзак или сумку через плечо для ежедневных поездок
- Теплую шапку и варежки + запасные на случай, если основные промокнут
- Теплую одежду. Отлично зарекомендовали себя флисовые костюмы, который отводят лишнюю влагу, но сохраняют тепло.
- Термобелье
- Несколько пар теплых носков
- Разношенную обувь, лучше всего подходят трекинговые ботинки. Если перед путешествием вы купили новую обувь, постарайтесь походить в ней хотя бы несколько дней, чтобы она не натирала.
- Теплый пуховик + утепленные брюки / горнолыжный костюм
- Личная аптечка
- Предметы гигиены
- Гигиеническую помаду
- Солнцезащитные очки
- Химические грелки для рук и ног. Их можно купить в «Спортмастере» или рыболовном магазине
- Фото и видео аппаратуру, карты памяти, портативное зарядное устройство
- Туристическая сидушка — не обязательно, но очень удобно, когда во время прогулок можно присесть на камни или бревна
- Отличное настроение
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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