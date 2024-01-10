Бурятия - волшебная сказка Байкала

Групповой тур в Улан-Удэ
Этот тур поможет приоткрыть для Вас богатства Республики Бурятия. Несомненно, главное чудо Бурятии — Байкал. Но эта Земля наделена и множеством других богатств, которые не оставят Вас равнодушными. Это настоящий рождественский тур, полный чудес и красоты настоящей зимы
Бурятия - волшебная сказка Байкала
Бурятия - волшебная сказка Байкала
Бурятия - волшебная сказка Байкала
Бурятия - волшебная сказка Байкала
Ближайшие даты:
10
янв
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янв
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29
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый (размещение в 2-х или 3-х местном номере)68 700 ₽
Детский (до 14 лет)60 400 ₽
Взрослый (размещение в одноместном номере)78 200 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Что вас ожидает:

  • Знаменитый памятник В. И. Ленину («голова Ленина») в г. Улан-Удэ
  • Оперный театр
  • Пешеходная зона ул. Ленина в г. Улан-Удэ
  • Одигитриевский кафедральный собор
  • Иволгинский дацан
  • Баргузинский залив
  • Пос. Усть-Баргузин
  • Гусихинские минеральные источники
  • Чивыркуйский залив
  • Забайкальский национальный парк
  • Чивыркуйский перешеек
  • Полуостров Святой Нос
  • Пос. Катунь
  • Горячие источники Кулиное
  • Баргузинская долина
  • Старинное село Баргузин
  • Место поклонения Богине Янжиме
  • Курорт Алла в ущелье реки Алла
  • Пос. Тарбагатай
  • Музей быта старообрядцев
  • Древне-православный храм

Описание

Что вас ожидает

Этот тур поможет приоткрыть для Вас богатства Республики Бурятия. Несомненно, главное чудо Бурятии — Байкал. Но эта Земля наделена и множеством других богатств, которые не оставят Вас равнодушными:

  • просторные степи и девственная тайга;
  • заснеженные вершины горных хребтов;
  • долины, полные целебными минеральными источниками;
  • древняя и богатая культура множества великих народов, издревле населяющих эту Землю… Вы не забудете щедрость и гостеприимство, с которыми встретят Вас семейские в с. Тарбагатай и буряты в национальной юрте. Вас удивит и надолго запомнится богатство культуры и истории, и бережное отношение к ней местных жителей. В Рождественские даты у Вас будет возможность одними из первых в году увидеть молодой лед Байкала в Чивыркуйском заливе, именно там лед замерзает раньше, чем в остальных районах озера. Это настоящий рождественский тур, полный чудес и красоты настоящей зимы.
  • Климат и особенности.
  • Для Восточной Сибири, в которой находится Байкал, холодные зимы — обычное явление. Но огромная площадь озера и окружающие его горы создают вокруг особый микроклимат. Поэтому зимой здесь на 5-10°С теплее, чем в Иркутске, который находится всего в 60 км. от озера. Средняя температура над поверхностью Байкала зимой -21°С. Осадков немного. Особенно в районе Малого Моря и на острове Ольхон. Название острова, кстати, так и переводится — «Сухой остров». Здесь обычно солнечно и ясно. Даже если снег выпадает, то быстро тает под яркими лучами. У Ольхонских ворот чаще всего очень ветрено, учитывайте это, когда будете собирать чемодан. Интересный факт: у главных ветров Байкала даже есть свои имена: Верховик, Баргузин, Култук и Сарма. Важная информация• Продолжительность тура — 6 дней • Начало тура — 03.01.2024, окончание тура — 08.01.2024 • Количество туристов в группе — от 6 до 12 чел.
  • На забудьте взять с собой: запасную теплую одежду, солнцезащитные очки, наличные деньги, химические грелки для рук и ног.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание по программе тура (включая входные билеты в музеи)
  • 2-, 3-местное размещение в номерах с удобствами
  • Питание по программе тура
Что не входит
  • Одноместное размещение возможно при доплате 9500 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: 9:00 в аэропорту, в 10:00 на ж/д вокзале Улан-Удэ
Завершение: Трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал г. Улан-Удэ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Важная информация
  • Что взять с собой на Байкал
  • Документы (паспорт, авиа или ж/д билеты, медицинский полис)
  • Наличные деньги (на карманные расходы, обеды вне программы и оплату тура)
  • Чемодан, размер которого подходит под ручную кладь
  • Небольшой рюкзак или сумку через плечо для ежедневных поездок
  • Теплую шапку и варежки + запасные на случай, если основные промокнут
  • Теплую одежду. Отлично зарекомендовали себя флисовые костюмы, который отводят лишнюю влагу, но сохраняют тепло.
  • Термобелье
  • Несколько пар теплых носков
  • Разношенную обувь, лучше всего подходят трекинговые ботинки. Если перед путешествием вы купили новую обувь, постарайтесь походить в ней хотя бы несколько дней, чтобы она не натирала.
  • Теплый пуховик + утепленные брюки / горнолыжный костюм
  • Личная аптечка
  • Предметы гигиены
  • Гигиеническую помаду
  • Солнцезащитные очки
  • Химические грелки для рук и ног. Их можно купить в «Спортмастере» или рыболовном магазине
  • Фото и видео аппаратуру, карты памяти, портативное зарядное устройство
  • Туристическая сидушка — не обязательно, но очень удобно, когда во время прогулок можно присесть на камни или бревна
  • Отличное настроение
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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