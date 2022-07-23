Организационные детали

Рекомендованные рейсы

Туда:

S7 рейс S7‑3031 Москва — Улан-Удэ, вылет 22 июля в 19:30, прилет 23 июля в 06:15

S7 рейс S7‑3035 Москва — Улан-Удэ, вылет 22 июля в 20:35, прилет 23 июля в 07:20

S7 рейс S7‑3033 Москва — Улан-Удэ, вылет 22 июля в 21:35, прилет 23 июля в 08:20

Обратно:

S7 рейс S7‑3032 Улан-Удэ — Москва, вылет 03 августа в 07:25, прилет 03 августа в 09:00

S7 рейс S7‑3036 Улан-Удэ — Москва, вылет 03 августа в 08:30, прилет 03 августа в 10:05

Smartavia рейс 5N‑562 Улан-Удэ — Москва, вылет 03 августа в 07:25, прилет 03 августа в 08:50

Формат путешествия экспедиционный, многое зависит от погоды. При плохой погоде могут быть задержки на маршруте или отмена тех или иных активностей. Программа может меняться координатором исходя из факторов безопасности группы, погоды и других объективных обстоятельств. Мы просим вас ответственно отнестись к подбору личного снаряжения. К путешествию можно присоединиться из любой страны мира и, следовательно, вылететь из другого города. При планировании вылета не из Москвы ориентируйтесь на время, указанное в рекомендованных рейсах. Все трансферы будут согласовываться, учитывая логистику подавляющего большинства группы. Также всегда будет возможность согласовать индивидуальные трансферы или скооперироваться группой.