Драйв на Байкале: музыкальный фестиваль, гонки на яхтах и знакомство с Бурятией

Побыть капитаном корабля, потанцевать на концертах и зарядиться яркими эмоциями

Авторский тур
Наша экспедиция — невероятный микс развлечений на «священном море».

Вы познакомитесь с музыкантами и основателем фестиваля «Дикая мята», пройдёте под парусами по заповедным местам, пообщаетесь с ламой и побываете там, куда редко заезжают туристы.

Купание, костры по вечерам, рыбалка, концерты и вечеринки — скучно не будет!
Драйв на Байкале: музыкальный фестиваль, гонки на яхтах и знакомство с Бурятией
Драйв на Байкале: музыкальный фестиваль, гонки на яхтах и знакомство с Бурятией
Драйв на Байкале: музыкальный фестиваль, гонки на яхтах и знакомство с Бурятией
Драйв на Байкале: музыкальный фестиваль, гонки на яхтах и знакомство с Бурятией
Драйв на Байкале: музыкальный фестиваль, гонки на яхтах и знакомство с Бурятией
Драйв на Байкале: музыкальный фестиваль, гонки на яхтах и знакомство с Бурятией
Драйв на Байкале: музыкальный фестиваль, гонки на яхтах и знакомство с Бурятией
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Рекомендованные рейсы
Туда:
S7 рейс S7‑3031 Москва — Улан-Удэ, вылет 22 июля в 19:30, прилет 23 июля в 06:15
S7 рейс S7‑3035 Москва — Улан-Удэ, вылет 22 июля в 20:35, прилет 23 июля в 07:20
S7 рейс S7‑3033 Москва — Улан-Удэ, вылет 22 июля в 21:35, прилет 23 июля в 08:20
Обратно:
S7 рейс S7‑3032 Улан-Удэ — Москва, вылет 03 августа в 07:25, прилет 03 августа в 09:00
S7 рейс S7‑3036 Улан-Удэ — Москва, вылет 03 августа в 08:30, прилет 03 августа в 10:05
Smartavia рейс 5N‑562 Улан-Удэ — Москва, вылет 03 августа в 07:25, прилет 03 августа в 08:50

Формат путешествия экспедиционный, многое зависит от погоды. При плохой погоде могут быть задержки на маршруте или отмена тех или иных активностей. Программа может меняться координатором исходя из факторов безопасности группы, погоды и других объективных обстоятельств. Мы просим вас ответственно отнестись к подбору личного снаряжения. К путешествию можно присоединиться из любой страны мира и, следовательно, вылететь из другого города. При планировании вылета не из Москвы ориентируйтесь на время, указанное в рекомендованных рейсах. Все трансферы будут согласовываться, учитывая логистику подавляющего большинства группы. Также всегда будет возможность согласовать индивидуальные трансферы или скооперироваться группой.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Улан-Удэ, аэропорт
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 8% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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