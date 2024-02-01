Давайте проведем незабываемые восемь дней на Байкале.
За это время вы увидите все самое красивое, попробуете всё самое вкусное и узнаете всё самое интересное.
Вы погрузитесь в культуру, быт, традиции и обычаи бурят, побываете в местах с мощной энергетикой, а еще увидите лед Байкала в самых удивительных формах и состояниях.
За это время вы увидите все самое красивое, попробуете всё самое вкусное и узнаете всё самое интересное.
Вы погрузитесь в культуру, быт, традиции и обычаи бурят, побываете в местах с мощной энергетикой, а еще увидите лед Байкала в самых удивительных формах и состояниях.
Ближайшие даты:
1
фев
фев
7
фев
фев
8
фев
фев
10
фев
фев
14
фев
фев
15
фев
фев
17
фев
фев
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Иволгинский дацан
- Поселок Горячинск
- Чивыркуйский залив
- Смотровая площадка в местности Монахово
- Остров Малый Кылтыгей и Белый камень
- Бухта Змеевая
- Баргузинская долина
- Дворец богини Янжимы
- Сувинский Саксонский замок
- Ининский сад камней
- Остров Ольхон
- Мыс Хобой
- Скала Шаманка
- Скала Саган-Хушин
- Улан-Удэ
Описание
Что вас ждетЭксклюзивный тур по зимнему Байкалу: магия льда, места силы и полная перезагрузка! Необычайные виды, удивительные открытия, новые впечатления — зимний Байкал готовит по-настоящему теплый прием. Предлагаем самую насыщенную программу для тех, кто хочет всё увидеть самое красивое, попробовать всё самое вкусное и узнать всё самое интересное. И все это — за 8 дней. Вас ждут:
- погружение в национальный колорит — культуру, быт, традиции и обычаи бурят;
- захватывающие дух пейзажи и самые необычные фотосессии;
- места с невероятно мощной энергетикой;
- лед Байкала в самых удивительных формах и состояниях;
- вкуснейшие блюда национальной кухни;
- полная перезагрузка и отдых;
- оздоровительные процедуры и многое другое. Важно знать• Примерно с 20 марта по 30 апреля нерпы выходят на лед Байкала, чтобы погреться: у вас будет уникальная возможность увидеть байкальского эндемика буквально повсюду!
- Рекомендуем взять с собой: теплую зимнюю одежду (непродуваемую и непромокаемую куртку), тёплые вещи, шапки, две пары удобной теплой обуви, крема с SPF защитой от солнца, солнцезащитные очки, предметы личной гигиены и купальник.
- Организатор не несет ответственности за выполнение программы тура в полном объеме в случае опоздания туристов к месту сбора. В этом случае стоимость экскурсии не возмещается.
- Программа тура может быть изменена по техническим причинам или погодным условиям.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле «Cosmos Selection» 5* в Улан-Удэ (1 ночь) и в отеле «Сосны» на Байкале (6 ночей)
- Питание по программе
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Что не входит
- Перелет (переезд) до Улан-Удэ и обратно
- Личные расходы
- Дополнительные услуги и развлечения, не предусмотренные программой тура
- Страховка
- Место начала и завершения?
- Улан-Удэ
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Важная информация
- Рекомендуем взять с собой: теплую зимнюю одежду (непродуваемую и непромокаемую куртку)
- Тёплые вещи
- Шапки
- Две пары удобной теплой обуви
- Крема с SPF защитой от солнца
- Солнцезащитные очки
- Предметы личной гигиены и купальник!
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Улан-Удэ
Похожие туры из Улан-Удэ
Авторский тур
8 дней
Дух Байкала light
Улан-Удэ
1 фев
7 фев
8 фев
10 фев
38 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Байкальский дзен
Улан-Удэ
1 фев
7 фев
8 фев
10 фев
63 800₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Восточное побережье Байкала: бурятские вкусности, Баргузинская долина и Чивыркуйский залив
Искупаться в целебных горячих источниках и насладиться просторами Баргузинской степи
Аэропорт Улан-Удэ
Завтра
3 дек
4 дек
5 дек
95 000₽ за человека