Начало экскурсии обговаривается с вами

Экскурсия в Иволгинский дацан + источники

Для чего стоит каждому человеку посетить Бурятию

Для чего стоит каждому человеку посетить Бурятию? Мне, как аутентичному экскурсоводу и историку по образованию, особенно приятно будет вам показать духовную буддийскую Мекку Сибири, где здравствует нетленное тело Хамбо Ламы.

На моей экскурсии вы узнаете историю распространения буддизма в Бурятии, я расскажу вам как местный житель и о других верованиях наших народов, населяющих республику Бурятию, а также познакомлю с символами буддизма.
Экскурсия в Иволгинский дацан + источники
Экскурсия в Иволгинский дацан + источники
Экскурсия в Иволгинский дацан + источники
Экскурсия в Иволгинский дацан + источники
Экскурсия в Иволгинский дацан + источники
Экскурсия в Иволгинский дацан + источники
Экскурсия в Иволгинский дацан + источники
Таинства буддийской философии и практики
Недалеко от Улан-Удэ, всего лишь в часе езды на автомобиле мы попадем в Иволгинский дацан. По современным меркам это молодой монастырь, но все же все признают его важнейшее значение и главенствующую роль. Нетленные мощи Хамбо-ламы Итыгэлова, волшебные колесницы, камни и само место делает посещение храмов совершенно особенным. Я, как опытный проводник покажу вам и расскажу о таинствах буддийской философии и практики. Нетленное тело Хамбо-Ламы Итыгелова в иволгинском дацане привлекает паломников со всего мира. Данный феномен вызывает не просто праздный интерес зевак, но и вызывает много вопросов у современных ученых.
Традиции тибетского буддизма в Улан-Удэ как нигде сильны
Экскурсионная программа направлена на то, чтобы познакомить гостей города с богатым культурно-историческим наследием тибетского буддизма и актуальной в современной жизни буддийской философией и практикой, показать исторические корни буддизма на российских территориях его традиционного распространения, а также рассказать о вневременных человеческих ценностях и идеалах, которые буддизм дарит современному обществу.
Место паломничества миллионов людей
Вы увидите особенную архитектуру наших дацанов и помогу вам записаться на тибетскую диагностику у эмчи, получить консультацию у ламы-астролога. При желании мы можем совершить подношения по буддийским ритуалам и проедемся по Шаманским местам силы Иволгинской Долины. "Покамлаем" и "покапаем" как принято в шаманской обрядовой практике. Мы посетим ставку Чингисхана, плато Тапхар по пути и сделаем все необходимые ритуалы. При желании можно посетить ламу, лекаря, астролога. При желании вечер можно закончить посещением источников. Иволгинский дацан — место паломничества миллионов людей и это место никого не оставляет равнодушным.

Цены на экскурсию

Для группы 1-14 человек
Стандартное предложение
1 200 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, перекус, сувениры и пр. )
Место начала и завершения
площадь Советов, Улан-Удэ
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 14 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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Начало экскурсии обговаривается с вами

Марианна Г.
Марианна Г.
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