Начало экскурсии обговаривается с вами

Таинства буддийской философии и практики

Недалеко от Улан-Удэ, всего лишь в часе езды на автомобиле мы попадем в Иволгинский дацан. По современным меркам это молодой монастырь, но все же все признают его важнейшее значение и главенствующую роль. Нетленные мощи Хамбо-ламы Итыгэлова, волшебные колесницы, камни и само место делает посещение храмов совершенно особенным. Я, как опытный проводник покажу вам и расскажу о таинствах буддийской философии и практики. Нетленное тело Хамбо-Ламы Итыгелова в иволгинском дацане привлекает паломников со всего мира. Данный феномен вызывает не просто праздный интерес зевак, но и вызывает много вопросов у современных ученых.

Традиции тибетского буддизма в Улан-Удэ как нигде сильны

Экскурсионная программа направлена на то, чтобы познакомить гостей города с богатым культурно-историческим наследием тибетского буддизма и актуальной в современной жизни буддийской философией и практикой, показать исторические корни буддизма на российских территориях его традиционного распространения, а также рассказать о вневременных человеческих ценностях и идеалах, которые буддизм дарит современному обществу.

Место паломничества миллионов людей

Вы увидите особенную архитектуру наших дацанов и помогу вам записаться на тибетскую диагностику у эмчи, получить консультацию у ламы-астролога. При желании мы можем совершить подношения по буддийским ритуалам и проедемся по Шаманским местам силы Иволгинской Долины. "Покамлаем" и "покапаем" как принято в шаманской обрядовой практике. Мы посетим ставку Чингисхана, плато Тапхар по пути и сделаем все необходимые ритуалы. При желании можно посетить ламу, лекаря, астролога. При желании вечер можно закончить посещением источников. Иволгинский дацан — место паломничества миллионов людей и это место никого не оставляет равнодушным.