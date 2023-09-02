Всего за 2 дня обновимся на берегу Байкала: выбежим из бани в чистейшее озеро, прогуляемся по тропам экопарка и заповедника и пройдёмся босиком по красно-розовому пляжу. Побалуем себя в источниках под открытым небом и полюбуемся лебедями на горных озёрах. Увидим Шапку Мономаха, побурханим и остановимся на ночь в Байкальске.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Если вы едете один и подселение не представляется возможным (нет других одиночных туристов), то необходимо доплатить за 1-местное размещение.

После заявки необходимо оплатить организатору напрямую 35% от стоимости, помимо 15% на сайте, на бронирование жилья, трансфера, экскурсий. Остальная часть — за 2 дня до начала тура.