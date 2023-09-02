Экспресс-перезагрузка на Байкале с выездом из Улан-Удэ

Отдохнуть у озера с видом на Шапку Мономаха, выбежать из бани в Байкал и расслабиться в источниках

Описание
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Ответы на вопросы
Всего за 2 дня обновимся на берегу Байкала: выбежим из бани в чистейшее озеро, прогуляемся по тропам экопарка и заповедника и пройдёмся босиком по красно-розовому пляжу. Побалуем себя в источниках под открытым небом и полюбуемся лебедями на горных озёрах. Увидим Шапку Мономаха, побурханим и остановимся на ночь в Байкальске.
Экспресс-перезагрузка на Байкале с выездом из Улан-Удэ
Экспресс-перезагрузка на Байкале с выездом из Улан-Удэ
Экспресс-перезагрузка на Байкале с выездом из Улан-Удэ
Экспресс-перезагрузка на Байкале с выездом из Улан-Удэ
Экспресс-перезагрузка на Байкале с выездом из Улан-Удэ
Экспресс-перезагрузка на Байкале с выездом из Улан-Удэ
Экспресс-перезагрузка на Байкале с выездом из Улан-Удэ
Экспресс-перезагрузка на Байкале с выездом из Улан-Удэ
Экспресс-перезагрузка на Байкале с выездом из Улан-Удэ
Экспресс-перезагрузка на Байкале с выездом из Улан-Удэ
Экспресс-перезагрузка на Байкале с выездом из Улан-Удэ
Экспресс-перезагрузка на Байкале с выездом из Улан-Удэ
Экспресс-перезагрузка на Байкале с выездом из Улан-Удэ
Экспресс-перезагрузка на Байкале с выездом из Улан-Удэ
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Если вы едете один и подселение не представляется возможным (нет других одиночных туристов), то необходимо доплатить за 1-местное размещение.

После заявки необходимо оплатить организатору напрямую 35% от стоимости, помимо 15% на сайте, на бронирование жилья, трансфера, экскурсий. Остальная часть — за 2 дня до начала тура.

Программа тура по дням

1 день

Гранатовый пляж, купание в Байкале, биосферный заповедник и Байкальск

Встречаемся в Улан-Удэ и выезжаем в 09:00 в сторону Байкальска. Остановимся у питьевого источника, побурханим, заедем на обед в кафе и прогуляемся по тропам биосферного заповедника. Подышим чистым воздухом, рассмотрим многовековые деревья и искупаемся в Байкале. На берегу расположена баня, которую все желающие смогут посетить. Увидим красный пляж и ближе к вечеру заселимся в гостиницу в Байкальске.

Гранатовый пляж, купание в Байкале, биосферный заповедник и БайкальскГранатовый пляж, купание в Байкале, биосферный заповедник и БайкальскГранатовый пляж, купание в Байкале, биосферный заповедник и БайкальскГранатовый пляж, купание в Байкале, биосферный заповедник и БайкальскГранатовый пляж, купание в Байкале, биосферный заповедник и БайкальскГранатовый пляж, купание в Байкале, биосферный заповедник и БайкальскГранатовый пляж, купание в Байкале, биосферный заповедник и БайкальскГранатовый пляж, купание в Байкале, биосферный заповедник и Байкальск
2 день

Горные озёра, гора Шапка Мономаха и купание в источниках

В 09:00 после завтрака выезжаем к горным озёрам и горе Шапка Мономаха. Окажемся в экопарке, на водоёмах которого обитают лебеди, а по берегам растут могучие деревья. Отдохнём на природе, нагуляемся и заедем побаловать себя на Ильинские источники. Искупаемся в тёплом бассейне под открытым небом. Одна процедура не должна превышать 20 минут.

После 18:00 вернёмся в Улан-Удэ.

Горные озёра, гора Шапка Мономаха и купание в источникахГорные озёра, гора Шапка Мономаха и купание в источникахГорные озёра, гора Шапка Мономаха и купание в источникахГорные озёра, гора Шапка Мономаха и купание в источникахГорные озёра, гора Шапка Мономаха и купание в источникахГорные озёра, гора Шапка Мономаха и купание в источникахГорные озёра, гора Шапка Мономаха и купание в источникахГорные озёра, гора Шапка Мономаха и купание в источникахГорные озёра, гора Шапка Мономаха и купание в источниках

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: г. Улан-Удэ, площадь Советов, остановка со стороны памятника головы Ленина, 09:00
Завершение: г. Улан-Удэ, площадь Советов, остановка со стороны памятника головы Ленина, 18:00-20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Многодневные туры
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