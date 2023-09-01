Посетить сакральные места, поклониться божественному лотосу и увидеть прижизненную статую Будды
Мы побываем у молебня «Обоо тахилгаан», посвящённому Белому Старцу, увидим «творческий» хурдэ со стихами, он же буддийский молитвенный барабан, 33-метрового Будду и поклонимся божественному лотосу. С вами будет местный гид, который познакомит с традициями, обычаями и расскажет историю дацанов.
Вы переночуете в гостинице для паломников при монастыре и сможете дополнительно посетить бурятскую деревню, совершить кору и прикоснуться к реликвии с чудодейственными свойствами.
сен
сен
сен
сен
сен
сен
сен
даты
Описание
Организационные детали
Если вы едете один и подселение не представляется возможным (нет других одиночных туристов), то необходимо доплатить за 1-местное размещение.
После заявки необходимо оплатить организатору напрямую 35% от стоимости, помимо 15% на сайте, на бронирование жилья, трансфера, экскурсий. Остальная часть — за 2 дня до начала тура.
Программа тура по дням
От самой большой буддийской ступы в России к Эгитуйскому дацану
Встречаемся в Улан-Удэ в 10:00 и отправляемся в насыщенное путешествие в долину реки Маракта к Эгитуйскому дацану «Дамчой Равжелинг», что в 225 км от города.
По дороге остановимся у озёр и в саду камней, где увидим хурдэ, то есть буддийский молитвенный барабан, со стихами Намжила Нимбуева. Посмотрим на самую большую ступу в России — Джарун Хашор. Совершим кору в Кижингинском дацане и поклонимся божественному лотосу. Гид расскажет историю дацанов хоринских бурят, об археологических памятниках, переходе декабристов по Удинской степи и местных традициях. Заедем на обед в кафе и на захоронения хуннов, древнего кочевого народа. Узнаем, кто является хранителем жизни и долголетия, одним из символов плодородия и благоденствия в буддийском пантеоне. Побываем на единственном в республике молебне «Обоо тахилгаан», посвящённому Белому Старцу.
Поздно вечером заселимся в гостиницу для паломников при монастыре.
Эгитуйский дацан, прижизненная статуя Будды Шакьямуни, сакральные места и совершение коры
После завтрака отправимся на экскурсию в Эгитуйский дацан «Дамчой Равжелинг», находящемся на живописном западном берегу Маракты. Увидим единственную прижизненную статую Будды Шакьямуни, являющуюся буддийской святыней и не столь известной достопримечательностью. Доедем к сакральному месту на гору Баян-Хонгор, где посмотрим на лик Будды Шакьямуни. 2 раза в год здесь местные жители проводят обоо (ритуалы).
За доплату возможно заехать в бурятскую деревню «Степной Кочевник» и посетить Ацагатский дацан. Вы сможете получше познакомиться с традициями, зайти в дом-музей Агвана Доржиева, где увидите единственные в Восточной Сибири восковые фигуры буддийских иерархов и копия Атласа Тибетской медицины. В деревне вас встретят обрядом с хадаками и белой пищей. В стоимость входит обед с национальными блюдами. Желающие смогут пострелять из лука, покататься на лошадях, полюбоваться верблюдами, поиграть в кости, сфотографироваться в костюмах и станцевать ехор. В дацане совершите кору и прикоснётесь к божественной лани, которая помогает исправить проблемы со слухом.
В Улан-Удэ вернёмся после 18:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: г. Улан-Удэ, площадь Советов, остановка со стороны памятника головы Ленина, 10:00Завершение: г. Улан-Удэ, площадь Советов, остановка со стороны памятника головы Ленина, 18:00-20:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.