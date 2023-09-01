Встречаемся в Улан-Удэ в 10:00 и отправляемся в насыщенное путешествие в долину реки Маракта к Эгитуйскому дацану «Дамчой Равжелинг», что в 225 км от города.

По дороге остановимся у озёр и в саду камней, где увидим хурдэ, то есть буддийский молитвенный барабан, со стихами Намжила Нимбуева. Посмотрим на самую большую ступу в России — Джарун Хашор. Совершим кору в Кижингинском дацане и поклонимся божественному лотосу. Гид расскажет историю дацанов хоринских бурят, об археологических памятниках, переходе декабристов по Удинской степи и местных традициях. Заедем на обед в кафе и на захоронения хуннов, древнего кочевого народа. Узнаем, кто является хранителем жизни и долголетия, одним из символов плодородия и благоденствия в буддийском пантеоне. Побываем на единственном в республике молебне «Обоо тахилгаан», посвящённому Белому Старцу.

Поздно вечером заселимся в гостиницу для паломников при монастыре.