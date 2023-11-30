Что вас ждет

Гусихинские горячие источники — настоящий рай для расслабления! Лечение кожных проблем, болезней мочеполовой системы и, в частности, почек — все это становится возможным благодаря слаборадоновой горячей воде. Если у вас артрит, артроз или проблемы с опорно-двигательной системой и нервной системой, то вам точно стоит посетить это место. Также вас будет ждать вкусный обед, приготовленный на костре посреди бескрайней тайги… И, разумеется, великолепные виды. В общем, там вы сможете отдохнуть и душой, и телом! Если вы желаете еще больше расслабиться, то предлагаем вам посетить нашу осиновую баню за дополнительную плату — 2000 рублей за группу. Важно знать• Часть пути до Гусихинских источников будет проходить по проселочной лесной дороге, но поверьте, небольшие неудобства стоят того, что вы сможете увидеть и испытать.

Возьмите с собой купальник, тапочки, полотенца, простынь, плед, термос с чаем, перекус и, конечно, теплую одежду.