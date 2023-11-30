Гусихинские термальные источники

Индивидуальная экскурсия в Улан-Удэ
Давайте отправимся в настоящий рай для расслабления — на Гусихинские термальные источники, отличающиеся слаборадоновой горячей водой.

Вас ждут великолепные виды, посещение трех ванн и обед, приготовленный на костре посреди бескрайней тайги. Здесь вы сможете отдохнуть и душой, и телом!
Гусихинские термальные источники
Гусихинские термальные источники
Ближайшие даты:
30
ноя
1
дек
2
дек
3
дек
4
дек
5
дек
6
дек
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даты

Что вас ожидает:

  • Полуостров Святой Нос
  • Гусихинские термальные источники

Описание

Что вас ждет

Гусихинские горячие источники — настоящий рай для расслабления! Лечение кожных проблем, болезней мочеполовой системы и, в частности, почек — все это становится возможным благодаря слаборадоновой горячей воде. Если у вас артрит, артроз или проблемы с опорно-двигательной системой и нервной системой, то вам точно стоит посетить это место. Также вас будет ждать вкусный обед, приготовленный на костре посреди бескрайней тайги… И, разумеется, великолепные виды. В общем, там вы сможете отдохнуть и душой, и телом! Если вы желаете еще больше расслабиться, то предлагаем вам посетить нашу осиновую баню за дополнительную плату — 2000 рублей за группу. Важно знать• Часть пути до Гусихинских источников будет проходить по проселочной лесной дороге, но поверьте, небольшие неудобства стоят того, что вы сможете увидеть и испытать.
Возьмите с собой купальник, тапочки, полотенца, простынь, плед, термос с чаем, перекус и, конечно, теплую одежду.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер до источников
  • Посещение источников
  • Обед
Что не входит
  • Посещение осиновой бани — 2000 рублей за группу
Место начала и завершения?
Турка, Горячинск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • 🤷♀️ Что взять с собой? Купальник
  • Тапочки
  • Полотенца
  • Простынь
  • Плед
  • Термос с чаем
  • Перекус и
  • Конечно
  • Теплую одежду
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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