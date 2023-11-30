Давайте отправимся в настоящий рай для расслабления — на Гусихинские термальные источники, отличающиеся слаборадоновой горячей водой.
Вас ждут великолепные виды, посещение трех ванн и обед, приготовленный на костре посреди бескрайней тайги. Здесь вы сможете отдохнуть и душой, и телом!
Вас ждут великолепные виды, посещение трех ванн и обед, приготовленный на костре посреди бескрайней тайги. Здесь вы сможете отдохнуть и душой, и телом!
Ближайшие даты:
30
ноя
ноя
1
дек
дек
2
дек
дек
3
дек
дек
4
дек
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дек
дек
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дек
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Полуостров Святой Нос
- Гусихинские термальные источники
Описание
Что вас ждет
Гусихинские горячие источники — настоящий рай для расслабления! Лечение кожных проблем, болезней мочеполовой системы и, в частности, почек — все это становится возможным благодаря слаборадоновой горячей воде. Если у вас артрит, артроз или проблемы с опорно-двигательной системой и нервной системой, то вам точно стоит посетить это место. Также вас будет ждать вкусный обед, приготовленный на костре посреди бескрайней тайги… И, разумеется, великолепные виды. В общем, там вы сможете отдохнуть и душой, и телом! Если вы желаете еще больше расслабиться, то предлагаем вам посетить нашу осиновую баню за дополнительную плату — 2000 рублей за группу. Важно знать• Часть пути до Гусихинских источников будет проходить по проселочной лесной дороге, но поверьте, небольшие неудобства стоят того, что вы сможете увидеть и испытать.
Возьмите с собой купальник, тапочки, полотенца, простынь, плед, термос с чаем, перекус и, конечно, теплую одежду.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер до источников
- Посещение источников
- Обед
- Что не входит
- Посещение осиновой бани — 2000 рублей за группу
- Место начала и завершения?
- Турка, Горячинск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- 🤷♀️ Что взять с собой? Купальник
- Тапочки
- Полотенца
- Простынь
- Плед
- Термос с чаем
- Перекус и
- Конечно
- Теплую одежду
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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