Еще несколько необычных экскурсий в Улан-Удэ

Что вас ожидает

Новая буддистская святыня Бурятии

По дороге в очень ухоженный и аккуратный поселок Баян-Гол вы узнаете о жизни в регионе, местном населении и здешних традициях буддизма. Поговорим о том, как появилась необычная для местных особенностей религии идея создать скальное изображение 33-метрового Будды. Перед восхождением вы посетите 8 буддийских ступ, а ступив на лесную тропу, узнаете о скале, которая уже давно считается сакральной. А на само впечатляющее сооружение сможете взглянуть с земли и поднявшись на площадку.

Чарующая природа и пять драгоценностей кочевников

Скала с изображением Будды находится на территории Худакского заказника. Поднимаясь по лесной дороге, вы оцените красивые 🤩 пейзажи забайкальского горно-таежного района, а со смотровой площадки откроются впечатляющие виды долины. После спуска будет небольшой отдых, и вскоре вы отправитесь назад, в Улан-Удэ. На обратном пути также будет остановка в Ацагатской долине, где вы познакомитесь со скульптурной композицией Табан хошуун мал, посвященной пяти основным животным в кочевой культуре бурят.

🥘 На маршруте будут остановки для завтрака и обеда в местных кафе.

Организационные детали