Еще несколько необычных экскурсий в Улан-Удэ

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Из Улан-Удэ — к крупнейшему лику Будды в России

Увидеть 33-метровое скальное изображение Сиддхартхы Гаутамы и открыть красоту Худакского заказника

Алексей
Алексей – экскурсионное агентство из Улан-Удэ
Вы побываете в сакральном месте хоринской тайги, где на скале Баян-Хонгор недавно создали один из самых больших образов Будды в мире.

Узнаете о нетипичной для северного буддизма святыне, посетите 8 ступ и совершите восхождение к изваянию.

А также оцените красоту забайкальской горно-таежной природы и познакомитесь с композицией, посвященной «вершинным» животным Бурятии.
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  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 7 часов
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 5 500 ₽ за человека

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Из Улан-Удэ — к крупнейшему лику Будды в России
Из Улан-Удэ — к крупнейшему лику Будды в России

Что вас ожидает

Новая буддистская святыня Бурятии
По дороге в очень ухоженный и аккуратный поселок Баян-Гол вы узнаете о жизни в регионе, местном населении и здешних традициях буддизма. Поговорим о том, как появилась необычная для местных особенностей религии идея создать скальное изображение 33-метрового Будды. Перед восхождением вы посетите 8 буддийских ступ, а ступив на лесную тропу, узнаете о скале, которая уже давно считается сакральной. А на само впечатляющее сооружение сможете взглянуть с земли и поднявшись на площадку.

Чарующая природа и пять драгоценностей кочевников
Скала с изображением Будды находится на территории Худакского заказника. Поднимаясь по лесной дороге, вы оцените красивые 🤩 пейзажи забайкальского горно-таежного района, а со смотровой площадки откроются впечатляющие виды долины. После спуска будет небольшой отдых, и вскоре вы отправитесь назад, в Улан-Удэ. На обратном пути также будет остановка в Ацагатской долине, где вы познакомитесь со скульптурной композицией Табан хошуун мал, посвященной пяти основным животным в кочевой культуре бурят.

🥘 На маршруте будут остановки для завтрака и обеда в местных кафе.

Организационные детали

  • Трансфер на легковом автомобиле 🚘 или микроавтобусе входит в стоимость экскурсии
  • Дорога из Улан-Удэ до села составит примерно 2 часа. Пешком до скалы идти примерно 4 км
  • Отдельно оплачивается завтрак (200-300 руб. /человека) и обед (от 300 руб. /человека)
Начало и место завершения
🚩 на Театральной площади
Из Улан-Удэ — к крупнейшему лику Будды в России
Из Улан-Удэ — к крупнейшему лику Будды в России
Из Улан-Удэ — к крупнейшему лику Будды в России
Из Улан-Удэ — к крупнейшему лику Будды в России
Из Улан-Удэ — к крупнейшему лику Будды в России
Из Улан-Удэ — к крупнейшему лику Будды в России

Экскурсия проводится в субботу и воскресенье в 08:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Алексей
Алексей
Наша команда профессиональных гидов проводит экскурсии в самые интересные и удивительные места Прибайкалья, организовывает круизы на теплоходах и яхтах, рыбалку на Байкале, а также вертолетные, горнолыжные туры, на воздушных подушках и в собачьих упряжках. С нами вы откроете целый мир, гармоничный и удивительный, с которым связано множество легенд и поверий.
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