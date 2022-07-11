Классика летнего Аршана

Тункинская долина является, наверное, самым уникальным местом Прибайкалья, овеянным массой древних легенд и сказаний

4.7
3 отзыва
Тункинская долина является, наверное, самым уникальным местом Прибайкалья, овеянным массой древних легенд и сказаний.

Многочисленные священные места, некоторым из которых тысяча лет, чудодейственные минеральные источники, величественные Саяны, окружающие живописную Тункинскую долину, создают впечатление нереального места. Поселок Аршан расположен у подножья Саянских Гольцов. Само месторасположение курорта настраивает на душевную гармонию и самовосстановление организма.
Классика летнего Аршана
Классика летнего Аршана
Классика летнего Аршана
Классика летнего Аршана
Классика летнего Аршана
Классика летнего Аршана
Классика летнего Аршана
Классика летнего Аршана
Классика летнего Аршана
Классика летнего Аршана
Классика летнего Аршана
Классика летнего Аршана
Классика летнего Аршана
Классика летнего Аршана
Классика летнего Аршана
Ближайшие даты:
29
авг
5
сен
12
сен
19
сен
26
сен

Что вас ожидает 🤩

Целебные источники
Целебные источники
Минеральные источники Аршана являются целебными и применяются в лечении различных заболеваний
Горячие ванны в пос. Жемчуг
Горячие ванны в пос. Жемчуг
По свойствам и составу воды данному термальному источнику нет аналогов во всем мире
Водопады Аршана
Водопады Аршана
Увидим живописные водопады реки Кынгарги
Буддийский дацан
Буддийский дацан
Посетим одно из самых уникальных бурятских религиозных сооружений

Программа тура по дням

1 день

Поселок Аршан

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Поездка в Тункинскую долину, поселок Аршан.

Размещение в гостинице или на турбазе.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.
Автотранспортом: примерно 200 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Поселок АршанПоселок АршанПоселок АршанПоселок Аршан
2 день

Посещение водопадов и буддистского дацана

Пешая обзорная экскурсия по поселку Аршан.

Посещение водопадов и буддистского дацана.

Возвращение в гостиницу.

Питание включено: завтрак.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 8 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Посещение водопадов и буддистского дацанаПосещение водопадов и буддистского дацанаПосещение водопадов и буддистского дацанаПосещение водопадов и буддистского дацана
3 день

Свободный день

Свободный день в Аршане.

Гуляя по берегу Кынгарги, туристы часто натыкаются на странные сооружения из камней.

Они могут быть как совсем небольшими, так и достигать человеческого роста.

Это дань старой бурятской традиции.

Люди верят, что чем выше каменная постройка, тем больше радости будет в ближайшее время у возводившего ее человека.

Хотите проверить?

Питание включено: завтрак.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Поселок Жемчуг

Поездка из Аршана в поселок Жемчуг.

Отдых.

Посещение горячих источников (купание по желанию и за дополнительную плату).

Возвращение в поселок Аршан.

Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 90 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 5 ч.

Поселок ЖемчугПоселок ЖемчугПоселок ЖемчугПоселок Жемчуг
5 день

Отъезд

Переезд из Аршана в город Иркутск.

Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 220 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе или в гостинице в пос. Аршан.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение ХостелЭкономСтандарт
2-хместноедоплата за 1-номестное2-хместноедоплата за 1-номестное
Обычные даты28 90028 9006 00031 8008 000
Праздничные даты (с 18.07 по 12.08)-31 8008 00034 70010 000

Размещение Хостел: Аршан – Турбаза Сосновый бор – место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на территории).

Размещение Эконом: Аршан – Гостиница Наран – 2-местный номер (удобства на этаже).

Размещение Стандарт: Аршан – Турбаза Марьина Роща – 2-местный номер (удобства в номере).

Варианты проживания

Турбаза «Сосновый бор»

4 ночи

Для своих гостей база отдыха "Сосновый бор" предлагает проживание в уютных деревянных домиках, где есть всё необходимое для комфортного отдыха. Автостоянка на территории базы, жаркая сибирская баня с березовыми вениками, столовая (завтраки и ужины по заказу), стол для настольного тенниса, детская игровая площадка с песочницей и качелями, беседка и столики для пикников с мангалами и решетками для барбекю, прокат велосипедов.

Гостиница «Наран»

4 ночи

Гостиничный комплекс «Наран» расположен центре курорта Аршан, в шаговой доступности от целебного источника минеральных вод, парковой зоны, каскадов двенадцати водопадов, Пика любви - особо популярного места среди молодежи, буддистского дацана "Бодхидхарма", рынка национальной сувенирной продукции. Из окон номеров открывается захватывающий панорамный вид на горы Восточных Саян и на поселок Аршан.

Гостиница «Наран»Гостиница «Наран»Гостиница «Наран»Гостиница «Наран»

Турбаза «Марьина Роща»

4 ночи

Мини-гостиница «Частная усадьба Марьина роща» с садом расположена в поселке Аршан. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и терраса. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка за дополнительную плату.

В числе удобств номеров письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Все номера оснащены шкафом для одежды и чайником.

Турбаза «Марьина Роща»Турбаза «Марьина Роща»Турбаза «Марьина Роща»Турбаза «Марьина Роща»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе
  • Транспортные услуги
  • Экскурсионные услуги
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Купание в горячих источниках в пос. Жемчуг
  • Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Удобная обувь и теплые носки;
  • Сменная обувь;
  • Теплая куртка и брюки;
  • Свитер или толстовка;
  • Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани);
  • Солнцезащитные очки;
  • Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты);
  • Если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Во сколько начинается и заканчивается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.

Есть ли скидки в туре?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
11 июля 2022
Поездка была просто великолепной, Байкал нереально красивый😍 нетронутая природа, ее величие и размах никогда не оставил равнодушным!
Наш менеджер «Большой страны» Юлия и менеджер принимающей стороны
«Мой Байкал» Антонина супер профессионалы, вы помогли организовать наше свадебное путешествие на высшем уровне и сделать его незабываемым🥰
Всем рекомендуем отправиться на Байкал с вами!
В
6 июня 2022
Спасибо вам за проявленную работу! Ездила я одна и немного нервничала, но вы все подготовили и от беспокойства не осталось и следа. Дней тура в моей путевке было мало, хотелось бы получить от них по максимуму. В разгар сезона свободный день наверняка позволяет путешественникам в полной мере познакомиться с сокровенными местами Байкала, но в не сезон - превращается в лотерею. Не всегда могут попасться люди на обзорную экскурсию, может не хватить мест в другой - что немного грустно. И день превращается в бесцельное брожение по острову, без возможностей, особенно если ты один. В не сезон моей рекомендацией будет и второй день разнообразить каким-нибудь занятием.
Желаю вам развития и много-много туристов!
Е
24 апр 2022
В общем и целом организацией довольны. Все, что заявлено, исполнили. Форсможоры решали быстро и так, что мы о них узнали совершенно случайно. Жалко только, что отель, где нас поселили, находится не в самой Листвянке, а в часе ходьбы от неё. А так все здорово, постоянно держали связь с организаторами по вацапу.

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