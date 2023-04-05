«Контрасты и единство»: Бурятия - Монголия

«Контрасты и единство»

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Мы отправимся в увлекательное путешествие вместе с супергидом и познакомимся не только с Бурятией, но и с Монголией, узнаем о кочевой культуре и погрузимся в историю и традиции народа, разделенного на две страны.
«Контрасты и единство»: Бурятия - Монголия
«Контрасты и единство»: Бурятия - Монголия
«Контрасты и единство»: Бурятия - Монголия
«Контрасты и единство»: Бурятия - Монголия
«Контрасты и единство»: Бурятия - Монголия
«Контрасты и единство»: Бурятия - Монголия
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Что вас ожидает:

  • Дацан Ринпоче Багша
  • Национальный парк «Тэрэлж-Горхи»
  • Памятник «Чингисхан»
  • Природный комплекс «Кочевая Монголия»
  • Мемориальный комплекс «Зайсан»
  • Пещера 100 лам
  • Гора Черепаха
  • Храм медитации богини Арьябала
  • «Долина динозавров»
  • Гандантекчинлинг
  • «Будда-парк» и статуя Будды
  • Тамчинский дацан
  • Города Кяхта, Улан-Батор, Улан-Удэ
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Описание

Священное место В ходе экскурсии вы посетите уникальное здание — дацан Ринпоче Багша, который удивит вас своей атрибутикой и атмосферой непрерывного спокойствия. Вас встретит огромная позолоченная статуя Будды, а в самом дацане вы поближе узнаете особенности буддийской религии. Знакомство с Монголией В ходе нашей поездки вы посетите природный комплекс «Кочевая Монголия», где сохранилось множество знаний о кочевом образе жизни народа. Вы также сможете побывать в мемориальном комплексе «Зайсан», посвященный павшим советским и монгольским солдатам во время сражения у Халхин-Гола. Память о героях увековечана в декорированных старательными художниками стенах. В нашей экскурсии также предусмотрено посещение исторического музея и художественной галереи. Историческая память Далее вас ждет поездка в национальный парк «Тэрэлж-Горхи», название которого дословно переводится как «Ручей рододендронов». Особенностью этого парка является его уникальный ландшафт: горы, скалы причудливой формы, хвойный лес, степи и луга, горные реки и ручьи — и все это в одном месте. Следующей точка маршрута станет «Великий памятник Чингисхана». Конная статуя находится на востоке Улан-Батора в районе Цонжин-Болдог. Здесь можно пофотографироваться в национальных одеждах времён Чингисхана, также сделать фото с орлами и беркутами или покататься на лошадях и верблюдах. Улан-Батор Вы сможете прогуляться по улицам города и посетить буддийский монастырь Гандантекчинлинг и «Будда-парк». Вас также ждет свободное время с посещением сувенирных лавок и магазинов!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер Улан-Батор — Улан-Удэ
  • Трансфер по Улан-Батору и выезды за пределы города
  • Услуги водителя
  • Услуги гида-экскурсовода
  • Завтраки
  • Проживание (5 дней/4 ночи)
Что не входит
  • Входные билеты в музей и в национальный парк «Тэрэлж-Горхи»
  • Входные билеты к памятнику «Чингисхан»
  • Обеды и ужины (необходимо уточнять по каждой дате)
Место начала и завершения?
площадь Советов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
  • Встреча с гидом проходит в Улан-Удэ
  • На площади Советов. Вы сможете обсудить детали вашей экскурсии с гидом по контактному номеру
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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