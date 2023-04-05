Описание

Священное место В ходе экскурсии вы посетите уникальное здание — дацан Ринпоче Багша, который удивит вас своей атрибутикой и атмосферой непрерывного спокойствия. Вас встретит огромная позолоченная статуя Будды, а в самом дацане вы поближе узнаете особенности буддийской религии. Знакомство с Монголией В ходе нашей поездки вы посетите природный комплекс «Кочевая Монголия», где сохранилось множество знаний о кочевом образе жизни народа. Вы также сможете побывать в мемориальном комплексе «Зайсан», посвященный павшим советским и монгольским солдатам во время сражения у Халхин-Гола. Память о героях увековечана в декорированных старательными художниками стенах. В нашей экскурсии также предусмотрено посещение исторического музея и художественной галереи. Историческая память Далее вас ждет поездка в национальный парк «Тэрэлж-Горхи», название которого дословно переводится как «Ручей рододендронов». Особенностью этого парка является его уникальный ландшафт: горы, скалы причудливой формы, хвойный лес, степи и луга, горные реки и ручьи — и все это в одном месте. Следующей точка маршрута станет «Великий памятник Чингисхана». Конная статуя находится на востоке Улан-Батора в районе Цонжин-Болдог. Здесь можно пофотографироваться в национальных одеждах времён Чингисхана, также сделать фото с орлами и беркутами или покататься на лошадях и верблюдах. Улан-Батор Вы сможете прогуляться по улицам города и посетить буддийский монастырь Гандантекчинлинг и «Будда-парк». Вас также ждет свободное время с посещением сувенирных лавок и магазинов!