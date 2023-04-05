«Контрасты и единство»
Мы отправимся в увлекательное путешествие вместе с супергидом и познакомимся не только с Бурятией, но и с Монголией, узнаем о кочевой культуре и погрузимся в историю и традиции народа, разделенного на две страны.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Дацан Ринпоче Багша
- Национальный парк «Тэрэлж-Горхи»
- Памятник «Чингисхан»
- Природный комплекс «Кочевая Монголия»
- Мемориальный комплекс «Зайсан»
- Пещера 100 лам
- Гора Черепаха
- Храм медитации богини Арьябала
- «Долина динозавров»
- Гандантекчинлинг
- «Будда-парк» и статуя Будды
- Тамчинский дацан
- Города Кяхта, Улан-Батор, Улан-Удэ
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Священное место В ходе экскурсии вы посетите уникальное здание — дацан Ринпоче Багша, который удивит вас своей атрибутикой и атмосферой непрерывного спокойствия. Вас встретит огромная позолоченная статуя Будды, а в самом дацане вы поближе узнаете особенности буддийской религии. Знакомство с Монголией В ходе нашей поездки вы посетите природный комплекс «Кочевая Монголия», где сохранилось множество знаний о кочевом образе жизни народа. Вы также сможете побывать в мемориальном комплексе «Зайсан», посвященный павшим советским и монгольским солдатам во время сражения у Халхин-Гола. Память о героях увековечана в декорированных старательными художниками стенах. В нашей экскурсии также предусмотрено посещение исторического музея и художественной галереи. Историческая память Далее вас ждет поездка в национальный парк «Тэрэлж-Горхи», название которого дословно переводится как «Ручей рододендронов». Особенностью этого парка является его уникальный ландшафт: горы, скалы причудливой формы, хвойный лес, степи и луга, горные реки и ручьи — и все это в одном месте. Следующей точка маршрута станет «Великий памятник Чингисхана». Конная статуя находится на востоке Улан-Батора в районе Цонжин-Болдог. Здесь можно пофотографироваться в национальных одеждах времён Чингисхана, также сделать фото с орлами и беркутами или покататься на лошадях и верблюдах. Улан-Батор Вы сможете прогуляться по улицам города и посетить буддийский монастырь Гандантекчинлинг и «Будда-парк». Вас также ждет свободное время с посещением сувенирных лавок и магазинов!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер Улан-Батор — Улан-Удэ
- Трансфер по Улан-Батору и выезды за пределы города
- Услуги водителя
- Услуги гида-экскурсовода
- Завтраки
- Проживание (5 дней/4 ночи)
- Что не входит
- Входные билеты в музей и в национальный парк «Тэрэлж-Горхи»
- Входные билеты к памятнику «Чингисхан»
- Обеды и ужины (необходимо уточнять по каждой дате)
- Место начала и завершения?
- площадь Советов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Встреча с гидом проходит в Улан-Удэ
- На площади Советов. Вы сможете обсудить детали вашей экскурсии с гидом по контактному номеру
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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