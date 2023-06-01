Если вы хотите насладиться живописной природой необычного края, то эта экскурсия по красотам Бурятии однозначно для вас! Вы пройдете уникальный маршрут по двум красочным районам, посетите долины и ущелья, осмотрите прекрасные местные озера, а также побываете в буддийских храмах и узнаете много нового.

Описание

Природная сила БурятииБаргузинский и Курумканский районы по количеству достопримечательностей и красоте природных пейзажей, пожалуй, самые впечатляющие в Бурятии. Волшебные камни, водопады, исцеляющие источники, горы с белыми шапками, великое озеро и реки этого уникального маршрута перенесут вас в мир нетронутой, первозданной природы. Насладитесь прекрасной панорамой от зеркальной глади необыкновенно красивого озера Байкал, узнайте реку Баргузин во всем изяществе и величии, исследовав разливы с лечебными источниками, полюбуйтесь на нерп на Ушканьих островах. Вдохновляющие пейзажи В ходе нашей программы вы погрузитесь в мир нетронутой, первозданной природы и получите массу положительной энергетики. Мы побываем на пике гор, где с высоты птичьего полета будем восхищаться великолепием видов и перспектив, которые открывает Аллинское ущелье. Вы погрузитесь в духовную, культурную, самобытную, промысловую жизнь коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока — эвенков. А еще увидите невероятные, поистине удивительные природные достопримечательности, которые оставляют ничуть не меньшее восхищение, чем природа Гималаев или Кавказских гор.