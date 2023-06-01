Если вы хотите насладиться живописной природой необычного края, то эта экскурсия по красотам Бурятии однозначно для вас! Вы пройдете уникальный маршрут по двум красочным районам, посетите долины и ущелья, осмотрите прекрасные местные озера, а также побываете в буддийских храмах и узнаете много нового.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Баргузинская долина
- Ушканьи острова
- Аллинское ущелье
- Ставка Чингисхана
- Эколого-этнографический парк-музей «Светлая Поляна»
- Буддийский монастырь
- Барагханская ступа
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Природная сила БурятииБаргузинский и Курумканский районы по количеству достопримечательностей и красоте природных пейзажей, пожалуй, самые впечатляющие в Бурятии. Волшебные камни, водопады, исцеляющие источники, горы с белыми шапками, великое озеро и реки этого уникального маршрута перенесут вас в мир нетронутой, первозданной природы. Насладитесь прекрасной панорамой от зеркальной глади необыкновенно красивого озера Байкал, узнайте реку Баргузин во всем изяществе и величии, исследовав разливы с лечебными источниками, полюбуйтесь на нерп на Ушканьих островах. Вдохновляющие пейзажи В ходе нашей программы вы погрузитесь в мир нетронутой, первозданной природы и получите массу положительной энергетики. Мы побываем на пике гор, где с высоты птичьего полета будем восхищаться великолепием видов и перспектив, которые открывает Аллинское ущелье. Вы погрузитесь в духовную, культурную, самобытную, промысловую жизнь коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока — эвенков. А еще увидите невероятные, поистине удивительные природные достопримечательности, которые оставляют ничуть не меньшее восхищение, чем природа Гималаев или Кавказских гор.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Частично питание
- Что не входит
- Частично питание
- Катер на Ушканьи острова
- Место начала и завершения?
- площадь Советов
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Важная информация
- Встреча с гидом проходит на площади Советов (у памятника Ленину)
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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