Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Поездка в Тункинскую долину, поселок Аршан.
Размещение в гостинице или на турбазе.
В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.
Автотранспортом: примерно 200 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Пешая обзорная экскурсия по поселку Аршан.
Посещение водопадов и буддистского дацана.
Возвращение в гостиницу.
Питание включено: завтрак.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 8 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Свободный день в Аршане.
Гуляя по берегу Кынгарги, туристы часто натыкаются на странные сооружения из камней.
Они могут быть как совсем небольшими, так и достигать человеческого роста.
Это дань старой бурятской традиции.
Люди верят, что чем выше каменная постройка, тем больше радости будет в ближайшее время у возводившего ее человека.
Хотите проверить?
Питание включено: завтрак.
Поездка из Аршана в поселок Жемчуг.
Отдых.
Посещение горячих источников (купание по желанию и за дополнительную плату).
Возвращение в поселок Аршан.
Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 90 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 5 ч.
Свободный день в Аршане.
По территории Аршана протекает сильная и красивая река Кынгарга, название по-бурятски означает "барабан".
И действительно, река славится сильным шумом своих горных водопадов.
Ее чистые воды совершенно прозрачные и весьма холодные.
Прогуливаясь вдоль реки, вы насладитесь ее свежестью и живописными видами.
Питание включено: завтрак.
Поездка из Аршана к святыням трех религий.
Посещение православного храма, шаманского святого места и буддистского дацана.
Возвращение в поселок Аршан.
Питание включено: завтрак.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 1 км. Автотранспортом: примерно 250 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Свободный день в Аршане.
Бурятская кухня отличается большим количеством используемого в блюдах мяса.
Она питательна и весьма вкусна.
Среди многочисленных кафе Аршана вы обязательно найдете то, в котором самые вкусные, на ваш взгляд, позы из рубленой говядины или самый ароматный традиционный соленый чай.
Питание включено: завтрак.
Переезд из Аршана в город Иркутск.
Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 220 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.
Тур предусматривает проживание на турбазе или в гостинице в пос. Аршан.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Эконом
|Стандарт
|2-хместное
|доплата за 1-номестное
|2-хместное
|доплата за 1-номестное
|Обычные даты
|45 600
|10 500
|50 600
|14 000
|Праздничные даты (с 26.12 по 16.01, с 13.02 по 13.03)
|50 600
|14 000
|55 700
|17 500
Размещение Эконом: Аршан – Гостиница Наран – 2-местный номер (удобства на этаже).
Размещение Стандарт: Аршан – Турбаза Марьина Роща – 2-местный номер (удобства в номере).
Гостиничный комплекс «Наран» расположен центре курорта Аршан, в шаговой доступности от целебного источника минеральных вод, парковой зоны, каскадов двенадцати водопадов, Пика любви - особо популярного места среди молодежи, буддистского дацана "Бодхидхарма", рынка национальной сувенирной продукции. Из окон номеров открывается захватывающий панорамный вид на горы Восточных Саян и на поселок Аршан.
Мини-гостиница «Частная усадьба Марьина роща» с садом расположена в поселке Аршан. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации и терраса. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и частная парковка за дополнительную плату.
В числе удобств номеров письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Все номера оснащены шкафом для одежды и чайником.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
В последний день тура ориентировочное время прибытия в Иркутск 16 часов по местному времени (Москва + 5 часов). В случае задержки автотранспорта по дороге и, в соответствии с этим, опоздания пассажира на самолет/поезд и др. транспорт туроператор ответственности не несет. Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт только на следующий день после окончания тура.
Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) – бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) – по полной цене.
При бронировании за 5 и более месяцев до начала тура - скидка 3%,
при бронировании за 4-5 месяцев до начала тура - скидка 2%,
при бронировании за 3-4 месяцев до начала тура - скидка 1%.