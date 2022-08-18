3 день

Свободный день

Свободный день в Аршане.

Гуляя по берегу Кынгарги, туристы часто натыкаются на странные сооружения из камней.

Они могут быть как совсем небольшими, так и достигать человеческого роста.

Это дань старой бурятской традиции.

Люди верят, что чем выше каменная постройка, тем больше радости будет в ближайшее время у возводившего ее человека.

Хотите проверить?

Питание включено: завтрак.