Что вы можете увидеть 🤩

Баргузинская долина, исцеляющая душу и тело

Мы отправимся в Баргузинскую долину. Воспетая в стихах и прозе река Баргузин невероятна по своей красоте, и сама она как драгоценность восхищает взор своих паломников. Здесь вы почувствуете на себе силу самопроявленной богини Тары на камне, которая в народе у нас почитается как Янжима. Одно из воплощений богини Саросвати, лик богини проявлен и дарует детей, вдохновение и семейное благополучие.

Путешествие по Баргуджин Токум, так называют нашу долину никого не оставляет равнодушным. В одном месте, в один день можно окунутся в источники, получить благословение Байкала и посетить Баргузинский дацан, куда приезжают тысячи паломников, чтобы намолить себе ребенка, мужа или вдохновение. Конечно, здесь стоит провести хотя бы 3 дня, даже потому, что лечебные источники приносят эффект минимум, если вы были на них трижды. В день показано одноразовое посещение.

День 1

Остановка на Байкале (купание по желанию). Размещение в гостинице (район Горячинск, Максимиха на выбор). Посещение источника. Принятие горячих ванн. Экскурсия в Эколого-этнографический парк-музей «Светлая Поляна».

День 2

Экскурсия в Баргузинском дацане, где вы помолитесь у самопроявленного лика Богини Тары, бурятская деревня и поездка в Курумканский район. Обед в бурятском селе Хилгана. Вы увидите жизнеустройство бурят, особенности их быта, традиций, ритуалов. Сможете воочию увидеть юрту и узнать о шаманизме так, как его практикуют здесь. Мы «покапаем» и «покамлаем», чтобы закрепить эффект пройденного пути.

Курорт Алла

Название образовано от эвенкийского слова «олло» — рыба. В долине реки Алла, правого притока Баргузина, насчитывается более 50 выходов горячих источников с температурой от 50 до 77 градусов, пробивающихся сквозь толщу гравия, гальки и песка. Источники расположены в живописнейшем горном ущелье, недалеко от улуса Алла. Они известны с середины XIX века. Курорт окружают первозданные сосновые леса. Ущелье венчают причудливые скалы и белоснежные пики Баргузинского хребта. Аллинские термальные источники показаны для лечения заболеваний органов опорно-двигательного аппарата, нервной системы, болезней кожи, гинекологических заболеваний, гастритов.

На источнике имеются дома для отдыхающих. Это место — священно. Именно здесь, вдали от мира и людской суеты, шаманы проводят свои религиозные обряды. И именно сюда приходят бездетные пары со всей Бурятии, чтобы попросить духов помочь им исполнить желание о продолжении рода. Практически каждое дерево здесь стало пристанищем для мифических малышей, уютно спящих в своих колыбельках. Они — как символы жизни, символы надежды на рождение долгожданных детей, а также, как напоминание о том, что не все в мире происходит, как мы того желаем. Продолжение рода и рождение новой жизни — это проведение Божье.

Умхей

Прекрасный сосновый бор, окружающий курорт, приятно сочетается с чистотой прозрачного горного воздуха и свежестью реки Баргузин. На территории Умхея в термальные воды входит 146 источников. Вода — сульфатная, гидрокарбонатная, натриевая с высоким содержанием фтора, кремниевой кислоты и сероводорода. Температура воды + 50 С. Особенно приятно посидеть здесь в горячей природной ванне. Так реализовалась она природой: большая, с прозрачной водой, горячая и целебная.

Вода Умхея лечит болезни костно-мышечной системы, гинекологические заболевания, кожные болезни, болезни и последствия травм периферической нервной системы. Для удобства отдыхающих на острове построены небольшие уютные домики, есть маленькие коттеджи, в деревянной юрте разместилась столовая, имеются ванные домики.

День 3

Гора Бархан-Уула

По мифологии бурят, гора Бархан-Уула — это место пребывания Бархан Баабай и Хажар Саган-нойона, хозяев Баргузинской долины, небесных повелителей, спустившихся на землю. Название Бархан горы одинаково упоминается как в древних бурятских мифах, так и тибетских текстах. По преданию у подножья Бархан горы располагалось стойбище одного из предков Чингисхана. Осенью 2009 г. гора Бархан-Уула была признана одним из чудес природы Бурятии: она заняла 1-ое место в республиканском конкурсе «7 чудес природы Бурятии».

Барагханская ступа возведена рядом с Барагханским источником у горы Бархан-Уула. Строят эти культовые сооружения для накопления благотворной энергии, призванной защищать живые существа.

Ступа символизирует удачу. Это символ пути к просветлению, центр скопления мощной положительной энергии.

Священная река Хаим

Река Хаим в Бурятии как кинозвезда, снята во многих фильмах, потому что даже в засушливые годы она полная в берегах и темная от глубины. И очень холодная.

День 4

Долина реки Маракти и её ценности: Зандан Жуу и Саган Убгэн

Прижизненная статуя Будды Шакьямуни - Зандан Жуу

Среди всех буддийских святынь России Сандаловый Будда признан. Это единственная прижизненная статуя скульптуры Будды Шакьямуни. Ещё пока не столь известная достопримечательность, хотя древность этого творения не подвергается никакому сомнению. Она находится в эгитуйском дацане в еравнинском районе, который славится своей особенной живописностью.

Саган Убгэн

В долине реки Маракта проходит единственный в республике молебен «Обоо тахилгаан», посвящённый Белому Старцу. В 2019 году на молебне, состоялся обряд рамнай (освящение) наскальной статуи Саган Убгэн. Мы поклонимся хранителю местности, покровителю семейного благополучия, дарующего богатство и долголетие, покровителю животных и растений.

День 5

Духовная Мекка Сибири-Иволгинский дацан + Янгажинские источники

Ставка Чингисхана. Главный буддийский монастырь

Экскурсия с профессиональным буддологом, историком по образованию и практиком, прожившим в горах Гималаев, посетившим все буддийские города Индии станет для вас особенной. Я, как опытный проводник покажу вам и расскажу о таинствах буддийской философии и практики. Нетленное тело Хамбо-Ламы Итыгелова в иволгинском дацане привлекает паломников со всего мира. Данный феномен вызывает не просто праздный интерес зевак, но и вызывает много вопросов у современных учёных. Традиции тибетского буддизма в Улан-Удэ как нигде сильны.

Экскурсионная программа направлена на то, чтобы познакомить гостей города с богатым культурно-историческим наследием тибетского буддизма и актуальной в современной жизни буддийской философией, показать исторические корни буддизма на российских территориях его традиционного распространения, а также рассказать о вневременных человеческих ценностях и идеалах, которые буддизм дарит современному обществу.

Янгажинские аршаны «Ута–Булаг»

Это целый комплекс минеральных источников, который находится в Иволгинском районе в 40 км от г. Улан-Удэ по Кяхтинскому тракту, остановка «Аршан». Название родника «Ута–Булаг» в переводе с бурятского означает ута — «длинный», а булаг — «ключ», «родник». Из этого места бьёт 16 ключей, каждый из которых помогает при определенных болезнях.

В 1910-1930 годах вода из этих родников шла по желобу до Янгажинского дацана. До перестроечных времён здесь находился дом отдыха совхоза «Оронгойский». Знающие люди приезжают сюда отовсюду каждое лето. В 1962–1963 годах был проведён анализ воды и выявлен состав: гидрокарбонатная кальциево-магниевая вода. Минерализация 0,37г\л. Температура 8,2гр. Радон 56-73 э, суммарный дебет 1,3 л\сек.