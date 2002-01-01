Анастасия проводит ещё 4 экскурсии

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Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ

Путешествие к священному озеру, шаманская скала Черепаха и маяк в селе Турка

Анастасия
Анастасия – представитель из Улан-Удэ
Чтобы познакомиться с природой и легендами величественного Байкала, мы отправимся в путешествие по самым интересным природным объектам его восточного побережья.

В пути вы узнаете о байкальских шаманах и посетите их места силы, заберетесь на маяк в селе Турка, почувствуете мощь седого Байкала и наполнитесь его энергией.
Задать вопросОбычно отвечает за 18 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-3 человек

  • 1170010 530 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ

Что вас ожидает

Истории, легенды и факты о Байкале
По таежной трассе мы поедем в поселок Турка. По пути я расскажу вам об истории 📖 озера, его происхождении и о том, что и кто скрывается в толщах воды Байкала. Как можно перевести его имя и почему Байкал — это не просто озеро, а настоящее сибирское Море?

Место силы
По приезду на берег священного, я покажу обряд встречи с озером и оставлю на некоторое время вас наедине. У Байкала не хочется много говорить, зато там легко дышится и мечтается благодаря особой энергетике мистического озера. Летом вы искупаетесь в свежей чистой воде, осенью вас покорит мощь его волн, яростно хлещущих о берега, зимой вы почувствуете, как озеро «дышит» и сохраняет теплым все вокруг, а весной вы сможете пробежаться по прозрачному льду, покрытому причудливыми узорами. Байкал прекрасен во все сезоны и в любую погоду!

Маяк и целебные источники
Далее мы погуляем по красивой набережной и сделаем живописные снимки у морского маяка. А после отправимся к священному шаманскому месту на скале-камне Черепаха, где вы услышите древнюю легенду об этом месте. После мы отправимся в старейшую лечебницу на Байкале в селе Горячинск, где можно будет попробовать воду из горячего источника и прогуляться 👣 по байкальскому лесу 🌲. Зарядившись новыми эмоциями и сытно пообедав в кафе, отправимся в обратную дорогую.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость поездки включен трансфер для 1-3 человек в группе. При ином количестве человек стоимость транспорта рассчитывается индивидуально по запросу.
  • Перед началом экскурсии 🧭 дополнительно оплачивается топливный сбор в размере 3000 рублей с группы
  • Дополнительно оплачивается обед в кафе (средний чек 300 рублей)

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия проходит на автомобиле 🚘 гида
  • На Байкале особый микроклимат, поэтому просим заранее следить за прогнозом погоды и обговорить с гидом, как лучше одеться
  • Если вы хотите покупаться, заранее обговорите это с гидом: возможно, на озере уже или еще стоит лед 😃
  • Возьмите с собой монеты или конфетки — ваши дары для батюшки Байкала
Начало и место завершения
🚩 Площадь Советов, у памятника В. И. Ленину
Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ
Свидание с Байкалом: поездка из Улан-Удэ

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Анастасия
Анастасия
Здравствуйте, дорогие гости! Я и моя команда профессиональных гидов с радостью поможем вам организовать максимально интересный, приятный и полезный отдых в солнечной Бурятии! Я провожу экскурсии в Улан-Удэ, на Байкале и в Монголии с 2009 года, это мое самое большое увлечение. В 2016 году взяла бронзу на республиканском конкурсе «Лучший гид-экскурсовод Бурятии», за 10 лет успешно провела более 1000 экскурсий. История Бурятии с древних времен, Улан-Удэ с истоков и в современности, бурятские родовые обычаи и традиции, древняя вера бурятского народа шаманизм и учение буддизма главной буддийской республики России, факты, тайны и бесконечные истории могучего Байкала — это и даже больше вы узнаете на наших экскурсиях. Увидимся в Бурятии!
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