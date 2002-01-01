Анастасия проводит ещё 4 экскурсии

Что вас ожидает

Истории, легенды и факты о Байкале

По таежной трассе мы поедем в поселок Турка. По пути я расскажу вам об истории 📖 озера, его происхождении и о том, что и кто скрывается в толщах воды Байкала. Как можно перевести его имя и почему Байкал — это не просто озеро, а настоящее сибирское Море?

Место силы

По приезду на берег священного, я покажу обряд встречи с озером и оставлю на некоторое время вас наедине. У Байкала не хочется много говорить, зато там легко дышится и мечтается благодаря особой энергетике мистического озера. Летом вы искупаетесь в свежей чистой воде, осенью вас покорит мощь его волн, яростно хлещущих о берега, зимой вы почувствуете, как озеро «дышит» и сохраняет теплым все вокруг, а весной вы сможете пробежаться по прозрачному льду, покрытому причудливыми узорами. Байкал прекрасен во все сезоны и в любую погоду!

Маяк и целебные источники

Далее мы погуляем по красивой набережной и сделаем живописные снимки у морского маяка. А после отправимся к священному шаманскому месту на скале-камне Черепаха, где вы услышите древнюю легенду об этом месте. После мы отправимся в старейшую лечебницу на Байкале в селе Горячинск, где можно будет попробовать воду из горячего источника и прогуляться 👣 по байкальскому лесу 🌲. Зарядившись новыми эмоциями и сытно пообедав в кафе, отправимся в обратную дорогую.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

В стоимость поездки включен трансфер для 1-3 человек в группе. При ином количестве человек стоимость транспорта рассчитывается индивидуально по запросу.

Перед началом экскурсии 🧭 дополнительно оплачивается топливный сбор в размере 3000 рублей с группы

Дополнительно оплачивается обед в кафе (средний чек 300 рублей)

Как проходит экскурсия