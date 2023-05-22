Побывать в дацане, купить знаменитый кашемир и попробовать чай с пельменями
Отправившись с нами, вы сможете сравнить две столицы, заглянете в крупнейший центр буддистов в России и увидите самую большую в мире конную статую. Мы познакомим вас с историей и культурой регионов и угостим самобытной кухней.
В национальном парке Монголии «Горхи-Тэрэлж» (40 км) вы насладитесь горным пейзажем и посмотрите на скалы-останцы, обветренные до причудливых форм. А одну ночь проведём в юртах под степным небом.
Также у вас будет возможность поучаствовать в чайной церемонии и фотоохоте на лошадей Пржевальского и посмотреть в театре традиционное шоу.
В национальном парке Монголии «Горхи-Тэрэлж» (40 км) вы насладитесь горным пейзажем и посмотрите на скалы-останцы, обветренные до причудливых форм. А одну ночь проведём в юртах под степным небом.
Также у вас будет возможность поучаствовать в чайной церемонии и фотоохоте на лошадей Пржевальского и посмотреть в театре традиционное шоу.
Ближайшие даты:
22
мая
мая
18
сен
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Оформление визы не требуется. Загранпаспорт необходим для пересечения границы.
Дополнительные экскурсии состоятся при наборе минимально необходимого количества человек.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Улан-Удэ, аэропорт, 07:30
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — Организатор в Улан-Удэ
Провёл экскурсии для 23 туристов
Наша команда — это ярославские историки, вдохновленные городскими преданиями, собранными легендарным архивариусом Илларионом Тихомировым и его друзьями более ста лет назад. Мы не проводим классические экскурсии, наши прогулки — это устная передача легенд средневековья и продолжение дела великих старожилов города с 1000-летней историей. География наших туров широка: мы организуем путешествия по всем субъектам РФ без исключения, а ценителям зарубежной экскурсионной экзотики предлагаем отправиться с нами в Монголию, Иран и страны Средней Азии.
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Можно с детьми
Для пенсионеров
Летние
Многодневные туры
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