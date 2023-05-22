Отправившись с нами, вы сможете сравнить две столицы, заглянете в крупнейший центр буддистов в России и увидите самую большую в мире конную статую. Мы познакомим вас с историей и культурой регионов и угостим самобытной кухней.



В национальном парке Монголии «Горхи-Тэрэлж» (40 км) вы насладитесь горным пейзажем и посмотрите на скалы-останцы, обветренные до причудливых форм. А одну ночь проведём в юртах под степным небом.



Также у вас будет возможность поучаствовать в чайной церемонии и фотоохоте на лошадей Пржевальского и посмотреть в театре традиционное шоу.