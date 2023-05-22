Путешествие по Бурятии и Монголии: буддийская культура, завоеватели и кочевники

Побывать в дацане, купить знаменитый кашемир и попробовать чай с пельменями

Описание
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Ответы на вопросы
Отправившись с нами, вы сможете сравнить две столицы, заглянете в крупнейший центр буддистов в России и увидите самую большую в мире конную статую. Мы познакомим вас с историей и культурой регионов и угостим самобытной кухней.

В национальном парке Монголии «Горхи-Тэрэлж» (40 км) вы насладитесь горным пейзажем и посмотрите на скалы-останцы, обветренные до причудливых форм. А одну ночь проведём в юртах под степным небом.

Также у вас будет возможность поучаствовать в чайной церемонии и фотоохоте на лошадей Пржевальского и посмотреть в театре традиционное шоу.
Путешествие по Бурятии и Монголии: буддийская культура, завоеватели и кочевники
Путешествие по Бурятии и Монголии: буддийская культура, завоеватели и кочевники
Путешествие по Бурятии и Монголии: буддийская культура, завоеватели и кочевники
Путешествие по Бурятии и Монголии: буддийская культура, завоеватели и кочевники
Путешествие по Бурятии и Монголии: буддийская культура, завоеватели и кочевники
Путешествие по Бурятии и Монголии: буддийская культура, завоеватели и кочевники
Путешествие по Бурятии и Монголии: буддийская культура, завоеватели и кочевники
Ближайшие даты:
22
мая
18
сен
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.
Оформление визы не требуется. Загранпаспорт необходим для пересечения границы.
Дополнительные экскурсии состоятся при наборе минимально необходимого количества человек.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Улан-Удэ, аэропорт, 07:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Можно с детьми
Для пенсионеров
Летние
Многодневные туры

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