Старообрядчество в Бурятии - история и современность

Открыть самобытный мир забайкальских староверов и переночевать в настоящем русском доме с печкой

5
1 отзыв
Индивидуальная
Старообрядцы Забайкалья — яркая и древняя ветвь русского народа.

Об истории, культуре и быте «семейских» вы узнаете из первых уст.

Познакомитесь с коллекцией моего отца, священнослужителя старообрядческой церкви.

Увидите дома, перевезенные из других сел, 400-летние книги с иконами и узнаете, что еще нам удалось сделать для сохранения истории.

А ночь проведете в избе 19 века, уютно устроившись на печи.
Старообрядчество в Бурятии - история и современность
Старообрядчество в Бурятии - история и современность
Старообрядчество в Бурятии - история и современность
Старообрядчество в Бурятии - история и современность
Старообрядчество в Бурятии - история и современность
Старообрядчество в Бурятии - история и современность
Старообрядчество в Бурятии - история и современность
Старообрядчество в Бурятии - история и современность
Старообрядчество в Бурятии - история и современность
Старообрядчество в Бурятии - история и современность
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Что вас ожидает

История забайкальского древлеправославия

Часть русского населения, которая отказалась принять «нововведение» церковной реформы патриарха Никона, продолжала придерживаться старых обрядов и молиться по неисправленным церковным книгам. За что были подвергнуты репрессиям и бежали в Польшу, а после были высланы в Сибирь. В окрестностях Улан-Удэ вы откроете одно из самых больших старообрядческих поселений Забайкалья — Тарбагатай. И познакомитесь с потомками народа, отправленного Екатериной II из Московского княжества осваивать территорию Бурятии.

Сутки в мире староверов

  • Вы посетите музей истории, культуры и быта старообрядцев Забайкалья. Здесь собрано более пяти тысяч предметов и экспонатов, относящихся к жизни русского народа, проживающего в Бурятии более 250 лет. Некоторые экспонаты настолько старинные и редкие, что их не встретить в других музеях западной России.
  • Далее отправимся в старообрядческую церковь в честь Воздвижения Креста Животворящего, где вы рассмотрите церковные книги и иконы 400-летней давности, а также узнаете о церковной реформе и сути церковного раскола 1654 года.
  • Я познакомлю вас с усадьбой забайкальского старообрядца, где вы посетите дом уставщика 19 века, часовню и амбар.
  • Кроме того, в программе запланирована поездка в старинное село 18 века Большой Куналей, которое вошло в ассоциацию самых красивых деревень России.

🏡 Ночевать мы вас пригласим в русский дом 1868 года, где у вас будет возможность поспать на оригинальной печи, провести время в самобытной атмосфере и по-настоящему ощутить дух старины.
🍲 На завтрак, обед и ужин вам приготовят традиционную кухню: постную или скоромную, согласно церковному календарю.

Организационные детали

Ценообразование и дополнительные расходы

  • Цена за 1 человека — 12000 руб., за 2 — 14000 руб., за 3 — 17000 руб.
  • В цену включены экскурсии по музею, усадьбе и церкви; проживание; питание (завтрак, обед, ужин); поездка на автомобиле в село Большой Куналей.
  • Если вам нужен трансфер из Улан-Удэ, вас заберут с любой точки города за 1500 руб.

Уточнения к поездке

  • Предпочтительное время приезда 10:00 — 11:00 часов
  • До нас можно добраться на автобусе № 441 (Улан-Удэ — Тарбагатай). Отходит от автовокзала «Народный рынок», время в пути — 40-50 минут.
  • Обязательно наличие теплой одежды и обуви в зимний и осенне-весенний периоды

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
3
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1
А
23 фев 2022
Интереснейшая поездка - радушные хозяева действительно позволяют почувствовать мир забайкальских староверов, живущих в настоящем, но опирающихся на традиции, да и мир крепких забайкальских сел вообще. Дома "семейских" живописны, еда простая, но натуральная и очень вкусная. Ночевка в избе 19-го века на печи (зимой) - весьма необычный опыт, а вдобавок к заявленной в описании экскурсии программе Александр показал нам несколько великолепных видовых точек: закат над Селенгой с одной из сопок - сильнейшее впечатление всей поездки в Бурятию.

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