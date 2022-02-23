Часть русского населения, которая отказалась принять «нововведение» церковной реформы патриарха Никона, продолжала придерживаться старых обрядов и молиться по неисправленным церковным книгам. За что были подвергнуты репрессиям и бежали в Польшу, а после были высланы в Сибирь. В окрестностях Улан-Удэ вы откроете одно из самых больших старообрядческих поселений Забайкалья — Тарбагатай. И познакомитесь с потомками народа, отправленного Екатериной II из Московского княжества осваивать территорию Бурятии.
🏡 Ночевать мы вас пригласим в русский дом 1868 года, где у вас будет возможность поспать на оригинальной печи, провести время в самобытной атмосфере и по-настоящему ощутить дух старины.
🍲 На завтрак, обед и ужин вам приготовят традиционную кухню: постную или скоромную, согласно церковному календарю.