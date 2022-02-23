Что вас ожидает

История забайкальского древлеправославия

Часть русского населения, которая отказалась принять «нововведение» церковной реформы патриарха Никона, продолжала придерживаться старых обрядов и молиться по неисправленным церковным книгам. За что были подвергнуты репрессиям и бежали в Польшу, а после были высланы в Сибирь. В окрестностях Улан-Удэ вы откроете одно из самых больших старообрядческих поселений Забайкалья — Тарбагатай. И познакомитесь с потомками народа, отправленного Екатериной II из Московского княжества осваивать территорию Бурятии.

Сутки в мире староверов

Вы посетите музей истории, культуры и быта старообрядцев Забайкалья. Здесь собрано более пяти тысяч предметов и экспонатов, относящихся к жизни русского народа, проживающего в Бурятии более 250 лет. Некоторые экспонаты настолько старинные и редкие, что их не встретить в других музеях западной России.

Далее отправимся в старообрядческую церковь в честь Воздвижения Креста Животворящего, где вы рассмотрите церковные книги и иконы 400-летней давности, а также узнаете о церковной реформе и сути церковного раскола 1654 года.

Я познакомлю вас с усадьбой забайкальского старообрядца, где вы посетите дом уставщика 19 века, часовню и амбар.

Кроме того, в программе запланирована поездка в старинное село 18 века Большой Куналей, которое вошло в ассоциацию самых красивых деревень России.

🏡 Ночевать мы вас пригласим в русский дом 1868 года, где у вас будет возможность поспать на оригинальной печи, провести время в самобытной атмосфере и по-настоящему ощутить дух старины.

🍲 На завтрак, обед и ужин вам приготовят традиционную кухню: постную или скоромную, согласно церковному календарю.

Организационные детали

Ценообразование и дополнительные расходы

Цена за 1 человека — 12000 руб., за 2 — 14000 руб., за 3 — 17000 руб.

В цену включены экскурсии по музею, усадьбе и церкви; проживание; питание (завтрак, обед, ужин); поездка на автомобиле в село Большой Куналей.

Если вам нужен трансфер из Улан-Удэ, вас заберут с любой точки города за 1500 руб.

Уточнения к поездке