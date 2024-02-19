Встретить рассвет на Байкале, попробовать бурятскую кухню и искупаться в термах под открытым небом
Побываем в самом центре Байкала, под нам будет глубина в 1642 метров! Рассмотрим ступу Просветления и полюбуемся бесконечным льдом, песчаными дюнами и мраморными скалами. А ещё погуляем по Улан-Удэ и посетим Иволгинский дацан.
У вас будет возможность взять напрокат шипованный велосипед или коньки и насладиться активными развлечениями.
фев
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|78 000 ₽
Описание
Организационные детали
Зимой на Байкале может быть от -10 до -30, поэтому важно взять с собой теплые вещи.
Снаряжение:
- Небольшой рюкзак 15-20 л для прогулок
- Коньки (по желанию)
- Хоба (подпопник)
- Очки от солнца (маска горнолыжная)
- Химические грелки для рук и ног
Одежда и обувь:
- Ботинки теплые зимние
- Штаны ветрозащитные, утепленные (комбинезон)
- Куртка утепленная (пуховик, горнолыжная)
- Шапка утепленная, теплый бафф
- Балаклава (маска ветрозащитная)
- Варежки утепленные, ветрозащитные (перчатки горнолыжные)
- Носки теплые (шерстяные, синтетические) и х/б (по 2 пары)
- Кофта утепленная (флисовая)
- Комплект термобелья
- Одежда для дома
- Тапочки
Что взять еще:
- Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (групповая аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора)
- Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, принадлежности для девочек и пр.)
- Крем от загара
- Термос (пригодится на экскурсионных выездах)
- Фотоаппарат (видеокамера)
Документы:
- Паспорт
- Полис страхования
- Деньги на дополнительные расходы
Программа тура по дням
Иволгинский дацан и экскурсия по Улан-Удэ
Встретим вас в аэропорту Улан-Удэ в 09:00 и отправимся в Иволгинский дацан, куда приезжают буддисты со всей страны. На экскурсии вы узнаете историю святыни, познакомитесь с ритуалами и божествами, рассмотрите пагоды и священные ступы.
Пообедаем и вернёмся в Улан-Удэ, заселимся в гостиницу и прогуляемся по городу. Побываем на площади Советов и пешеходной части улицы Ленина, пройдёмся по местному Арбату. Полюбуемся резными наличниками на домах и купеческих усадьбах. Если успеем, насладимся закатом со смотровой площадки.
Этнопарк «Степной кочевник»
Проснёмся рано, позавтракаем и поедем в этнопарк «Степной кочевник». Будем знакомиться с культурой и обычаями Бурятии, заглянем в настоящую юрту, научимся танцевать национальные танцы и сыграем в игры. На обед насладимся местной кухней.
Переедем в посёлок Турка, чтобы увидеть маяк в Байкальской гавани. Сделаем эффектные фотографии.
Ночевать будем в гостевом доме в Турке.
Чивыркуйский и Баргузинский заливы
Сегодня отправимся в Чивыркуйский залив, а по пути увидим каменную черепаху. В посёлке Монахово поднимемся на смотровую площадку, для этого преодолеем 336 ступеней. Пофотографируемся на фоне залива, а вечером побываем в Змеиной бухте. Будем купаться в термальных источниках под открытым небом.
Поедем в гостиницу на берегу Баргузинского залива, а по пути насладимся видами острова Ольхон в лучах заката.
Свободный день
Сегодня никаких активностей и переездов — весь день проведём в Усть-Баргузине. По желанию вы сможете пойти в музей «Радуга самоцветов» или прогуляться до байкальского льда, взять в прокате коньки и покататься по огромному природному катку.
Путешествие по льду Байкала
Позавтракаем, займём места в УАЗиках и отправимся в путешествие по льду Байкала, любуясь Ушканьими островами и полуостровом Святой Нос.
Сделаем остановку в самом центре озера, где глубина Байкала составляет 1642 метра! Природа здесь поражает: бесконечный лёд, песчаные дюны и мраморные скалы.
Заселимся на базу отдыха в посёлке Хужир. Если останется время, побываем на мысе Бурхан и полюбуемся скалой Шаманка.
Встреча рассвета и остров Огой
Встанем до восхода солнца и отправимся встречать рассвет с головокружительным видом на пролив Малое море. Позавтракаем и на УАЗиках поедем на необитаемый остров Огой, чтобы полюбоваться ступой Просветления.
У вас будет время, чтобы взять напрокат велосипед с шипованными колёсами и прокатиться по ледяному берегу Малого моря. Желающие смогут сходить в музей или закупиться сувенирами.
Вечером все вместе усядемся за большим столом. Будем делиться впечатлениями, рассматривать фотографии и вспоминать самые яркие моменты.
Возвращение в Иркутск и отъезд
Позавтракаем и поедем в Иркутск. Рекомендуем выбирать рейсы с вылетом после 18:00.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Аэропорт Улан-Удэ, 09:00Завершение: Аэропорт Иркутска, после 18:00
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 13 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.