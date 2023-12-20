Туркинская резиденция Деда Мороза - мир зимних забав

Групповая экскурсия в Улан-Удэ
Вас ждет полное погружения в зимнюю сказку — тур в настоящую резиденцию Деда Мороза, расположенную в селе Турка.

Еще по пути сюда вы сможете полюбоваться уникальными ландшафтами, а после не только познакомитесь с Дедом Морозом и Снегурочкой, но и поучаствуете в веселой развлекательной программе с праздничным обедом.
Туркинская резиденция Деда Мороза - мир зимних забав
Туркинская резиденция Деда Мороза - мир зимних забав
Туркинская резиденция Деда Мороза - мир зимних забав
Туркинская резиденция Деда Мороза - мир зимних забав
Туркинская резиденция Деда Мороза - мир зимних забав
Туркинская резиденция Деда Мороза - мир зимних забав
Туркинская резиденция Деда Мороза - мир зимних забав
Ближайшие даты:
20
дек
21
дек
22
дек
23
дек
24
дек
25
дек
26
дек
Ещё
даты

Описание

Волшебное время

Приглашаем всех в настоящую зимнюю сказку! Вашему вниманию — однодневный тур в Туркинскую резиденцию Деда Мороза. Выезжаем на Байкал из отеля «Байкал Плаза» в городе Улан-Удэ. По пути смотрим удивительные места, которые сотворила сама природа — скалы в виде животных, захватывающие дух ландшафты и другое. По реке Турка мы прямиком отправимся в резиденцию Деда Мороза. Туда нас доставит судно на воздушной подушке. По приезду вы познакомитесь с Дедом Морозом и Снегурочкой, а после нас ждут праздничный обед и развлекательная программа. Любите загадки? Тогда Драконья чаша желаний и сундук предсказаний — точно для вас! Также мы приготовили для вас зимние забавы: «Поймай снежинку», «Снега-боулинг», «Гигантский хоккей», «Гигантские валенки», «Семейные лыжи». Организационные моменты• Резиденция Деда Мороза находится в селе Турка Прибайкальского района Республики Бурятия.
  • Принимаем заявки от школьных групп, коллективов, организаций.
  • Возьмите с собой лыжный костюм, коньки, ледянки, теплую и удобную обувь, термос с горячим чаем и перекус.

с 20 декабря по 10 января

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автобусе
  • Опытный гид-проводник
  • Трансфер на судне на воздушной подушке
  • Все развлекательные программы
  • Праздничный обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улан-Удэ, отель «Байкал Плаза»
Завершение: Улан-Удэ
Когда и сколько длится?
Когда: с 20 декабря по 10 января
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • ‼️ Не забудьте взять с собой:
  • ⛷Лыжный костюм, ⛸коньки, ледянки, 🥾теплую и удобную обувь, 🍵термос с горячим чаем и 🥪перекус.
  • Связь с гидом +79146320891 Кристальный Байкал
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Улан-Удэ

ГрупповыеНеобычныеВыездныеНа весь деньБайкалНовогодние 2024Дед Мороз

Похожие туры из Улан-Удэ

Улан-Удэнские вечера
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Улан-Удэнские вечера
Атмосферная прогулка по историческому центру с легким погружением в архитектуру и историю города
на площади Советов
Завтра
1 дек
2 дек
3 дек
4 500 за всё до 10 чел.
В гости к хранителям веры и старины
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
15 отзывов
В гости к хранителям веры и старины
Прикоснуться к миру древлеправославных христиан и узнать необычную историю их появления в регионе
Сегодня
Завтра
1 дек
2 дек
7 300 за всё до 4 чел.
Два дня на зимнем Байкале
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
19 отзывов
Два дня на зимнем Байкале
Изучить ледяные шедевры озера, искупаться в горячих источниках и прокатиться по Байкалу на коньках
Завтра
1 дек
2 дек
3 дек
от 15 000 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Улан-Удэ. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ