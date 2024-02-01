Вас ждет погружение в атмосферу бурятско-монгольской сказки.
Вы познакомитесь уникальной культурой и бытом бурят, поучаствуете в зимних забавах, прогуляетесь по берегу Байкала и загадаете желание. А еще программу дополнят национальный жизнерадостный танец и народные бурятские песни.
Вы познакомитесь уникальной культурой и бытом бурят, поучаствуете в зимних забавах, прогуляетесь по берегу Байкала и загадаете желание. А еще программу дополнят национальный жизнерадостный танец и народные бурятские песни.
Ближайшие даты:
1
фев
фев
3
фев
фев
8
фев
фев
10
фев
фев
15
фев
фев
17
фев
фев
22
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Описание
Что вас ждет
Путешествие в Бурятию, на Байкал — это яркие эмоции от чарующих мест, достопримечательностей и замечательных людей! На берегу Байкала в национальной бурятской юрте предлагаем вам:
- познакомиться с уникальной культурой и бытом бурят;
- погрузиться в традиции и обычаи коренного населения;
- отведать блюда традиционной бурятской кухни;
- прокатиться на снегоходе и судне на воздушной подушке;
- попробовать настоящие зимние забавы. Примерная программа приема:• встреча гостей на Байкале в местности «Каменная черепаха»;
• приветствие гостей с хадаком, белой пищей:
- благопожелания на русском и бурятском языке;
- легенда про черепаху;
- прогулка по берегу, поклонение и загадывание желаний;
- фото- и видеосъемка;
- рассказ о традициях, обычаях бурят, связь с Байкалом;
- обрядовый жизнерадостный танец Ёхор;
- загадки и предсказания бурятского народа;
- традиционный обед;
- бурятские народные песни (живой голос).
- Организационные моменты.
- Длительность приема — 3-4 часа.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прием в национальной бурятской юрте с программой и забавами
- Обед
- Место начала и завершения?
- Республика Бурятия, с. Турка, с. Горячинск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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