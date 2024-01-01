Приглашаем вас окунуться в чудо зимней сказки и прочувствовать атмосферу волшебства — мы ждем вас в Туркинской резиденции Деда Мороза.
Здесь вы познакомитесь с самим Дедом Морозом и Снегурочкой, поучаствуете в зимних забавах, загадать желание и покататься на горке и коньках.
Здесь вы познакомитесь с самим Дедом Морозом и Снегурочкой, поучаствуете в зимних забавах, загадать желание и покататься на горке и коньках.
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Описание
Что вас ждет
Приглашаем всех в Туркинскую резиденцию Деда Мороза — место настоящего зимнего волшебства и веселья! Вас ждут:
- знакомство с Дедом Морозом и Снегурочкой;
- волшебные чаша и сундук желаний от символа года;
- зимние забавы — «Поймай снежинку», «Снега-боулинг», «Гигантский хоккей», «Гигантские валенки», «Семейные лыжи»;
- горка и каток (можно со своими коньками). Важно знать• В резиденцию Деда Мороза» туристы добираются самостоятельно, трансфер не включен в стоимость экскурсии.
- Дети до 3 лет бесплатно.
- В резиденции доступны дополнительные услуги: прогулка на Хивусе, прогулка на снегоходе, прокат коньков.
- На территории будет работать кафе.
- Возьмите с собой лыжный костюм, тёплую и удобную обувь, термос с горячим чаем и перекус.
с 1 по 10 января
Ответы на вопросы
- Что входит
- Посещение Туркинской резиденции Деда Мороза
- Что не входит
- Трансфер
- Питание
- Дополнительные услуги:
- Прогулка на Хивусе — 1100 рублей с человека
- Прогулка на снегоходе — 1100 рублей с человека
- Прокат коньков — 400 рублей/1 час, детям до 18 лет — 250 рублей/1 час
- Место начала и завершения?
- Турка
- Когда и сколько длится?
- Когда: с 1 по 10 январяЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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