Зимнее волшебство: Туркинская резиденция Деда Мороза

Групповая экскурсия в Улан-Удэ
Приглашаем вас окунуться в чудо зимней сказки и прочувствовать атмосферу волшебства — мы ждем вас в Туркинской резиденции Деда Мороза.

Здесь вы познакомитесь с самим Дедом Морозом и Снегурочкой, поучаствуете в зимних забавах, загадать желание и покататься на горке и коньках.
Зимнее волшебство: Туркинская резиденция Деда Мороза
Зимнее волшебство: Туркинская резиденция Деда Мороза
Зимнее волшебство: Туркинская резиденция Деда Мороза
Зимнее волшебство: Туркинская резиденция Деда Мороза
Зимнее волшебство: Туркинская резиденция Деда Мороза
Зимнее волшебство: Туркинская резиденция Деда Мороза
Ближайшие даты:
1
янв
2
янв
3
янв
4
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5
янв
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янв
7
янв
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даты

Описание

Что вас ждет

Приглашаем всех в Туркинскую резиденцию Деда Мороза — место настоящего зимнего волшебства и веселья! Вас ждут:

  • знакомство с Дедом Морозом и Снегурочкой;
  • волшебные чаша и сундук желаний от символа года;
  • зимние забавы — «Поймай снежинку», «Снега-боулинг», «Гигантский хоккей», «Гигантские валенки», «Семейные лыжи»;
  • горка и каток (можно со своими коньками). Важно знать• В резиденцию Деда Мороза» туристы добираются самостоятельно, трансфер не включен в стоимость экскурсии.
  • Дети до 3 лет бесплатно.
  • В резиденции доступны дополнительные услуги: прогулка на Хивусе, прогулка на снегоходе, прокат коньков.
  • На территории будет работать кафе.
  • Возьмите с собой лыжный костюм, тёплую и удобную обувь, термос с горячим чаем и перекус.

с 1 по 10 января

Ответы на вопросы

Что входит
  • Посещение Туркинской резиденции Деда Мороза
Что не входит
  • Трансфер
  • Питание
  • Дополнительные услуги:
  • Прогулка на Хивусе — 1100 рублей с человека
  • Прогулка на снегоходе — 1100 рублей с человека
  • Прокат коньков — 400 рублей/1 час, детям до 18 лет — 250 рублей/1 час
Место начала и завершения?
Турка
Когда и сколько длится?
Когда: с 1 по 10 января
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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