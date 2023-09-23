Зимний восточный Байкал. Бурятия
Групповой тур в Улан-Удэ

Зимний восточный Байкал

5
3 отзыва
Путешествие длинною в 8 дней по восточной и южной стороне Байкала запомнится на всю жизнь! Вы прогуляетесь по гротам, горкам и скалам острова Ольхон, встретите рассвет на Ольхонских воротах, покатаетесь на коньках и попробуете местную рыбу. Пересечете на хивусе Большое море, увидите трещины, торосы.

Здесь можно ощутить самую мощь Байкала! Посетите Баргузинскую долину, бурятские дацаны, искупаетесь в горячих источниках и немного прикоснетесь к истории Бурятии. Присоединяйтесь!
Зимний восточный Байкал. Бурятия
Зимний восточный Байкал. Бурятия
Зимний восточный Байкал. Бурятия
Зимний восточный Байкал. Бурятия
Зимний восточный Байкал. Бурятия
Зимний восточный Байкал. Бурятия
Зимний восточный Байкал. Бурятия
Зимний восточный Байкал. Бурятия
Зимний восточный Байкал. Бурятия
Зимний восточный Байкал. Бурятия
Зимний восточный Байкал. Бурятия
Зимний восточный Байкал. Бурятия
Зимний восточный Байкал. Бурятия
Зимний восточный Байкал. Бурятия
Зимний восточный Байкал. Бурятия
Зимний восточный Байкал. Бурятия
Ближайшие даты:
14
мар

Что вас ожидает:

Романтика Байкала
Романтика Байкала
На хивусе уедем встречать рассвет на Ольхонские ворота
Активный отдых
Активный отдых
Погуляем по гротам, горкам, скалам острова Ольхон и покатаемся на коньках по льду Байкала
Релакс на Байкале
Релакс на Байкале
Искупаемся в целебных термальных источниках
Место силы
Место силы
Прогуляемся к месту проявления "Лика Богини Янжимы", куда приезжают за поиском вдохновения и любви
Самое впечатляющее место в Баргузинской долине
Самое впечатляющее место в Баргузинской долине
Посетим Сувинскую саксонию, откуда можно разглядеть всю долину, почувствовать мощь и силу гор
Местные угощения
Местные угощения
Попробуем традиционную бурятскую кухню и рыбу, пойманную из Байкала

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Иркутске. Отправление на Ольхон

10:00 Встреча в Иркутске.

Трансфер на микроавтобусе на Ольхон. 290 км (4,5 часа).

По прибытии горячий обед.

Размещение в Хужире.

Встреча в Иркутске. Отправление на ОльхонВстреча в Иркутске. Отправление на ОльхонВстреча в Иркутске. Отправление на ОльхонВстреча в Иркутске. Отправление на Ольхон
2 день

Ольхон

Завтрак.

Едем встречать рассвет на хивусе к Ольхонским воротам.

Пешая Прогулка по Ольхону и окрестностям.

К скале Шаманка, по Байкалу к гротам близким к Хужиру.

Обед и ужин на базе.

ОльхонОльхонОльхонОльхон
3 день

Переезд в Усть-Баргузин

Завтракаем.

Прощаемся с Ольхоном.

Сегодня у нас запланирован переезд на хивусе (судно на воздушной подушке) через Большое море в Усть-Баргузин.

Обед.

Размещение в Усть-Баргузине.

Прогулка по окрестностям. Вечером ужин.

Переезд в Усть-БаргузинПереезд в Усть-БаргузинПереезд в Усть-Баргузин
4 день

Забайкальский национальный парк

Завтрак.

Едем на полуостров Святой нос в Забайкальский национальный парк.

Знакомство с Баргузинским и Чивыркуйским заливами.

Посетим самый длинный песчаный пляж на Байкале – «Мягкая Карга». Побываем на полуострове «Святой нос», при возможности пройдемся по участку «Большой Байкальской тропы».

Обед и купание в целебных термальных источниках.

Искупавшись и хорошо отобедав, отправляемся обратно.

Ужин. Баня.

Забайкальский национальный паркЗабайкальский национальный паркЗабайкальский национальный паркЗабайкальский национальный парк
5 день

День в Баргузинской долине

Сегодня едем на весь день в Баргузинскую долину, окруженную горами.

Ранний завтрак. Выезд.

Сегодня мы посетим Баргузинский дацан, прогуляемся к месту проявления "Лика Богини Янжимы" (покровительница женщин и творческих натур), сюда приезжают за поиском вдохновения, а также с просьбами о ребенке и поиске своей половинки.

Дальше едем до Ининского сада камней. На территории около 10 квадратных километров по степи в хаотичном порядке разбросаны гранитные валуны.

Далее, нас ожидает "хозяин" Баргузинской долины камень-бык "Буха Шулуун". Он не только оберегает долину, но и исполняет желания.

Совсем неподалеку расположена наверное самая впечатляющая точка в Баргузинской долине, это Сувинская саксония.

В хорошую погоду отсюда можно разглядеть всю Баргузинскую долину, почувствовать мощь и силу гор, охватить взором всю бескрайнюю красоту. Забраться на самую высокую точку, вдохнуть поглубже чистого воздуха, присесть, расслабиться и почувствовать себя невероятно счастливым.

Возвращение в Усть-Баргузин.

День в Баргузинской долинеДень в Баргузинской долинеДень в Баргузинской долинеДень в Баргузинской долине
6 день

В путь по восточной стороне Байкала

Завтракаем и отправляемся в путь в сторону Улан-Удэ по восточной стороне Байкала.

Обязательно заедем в Иволгинский дацан и посмотрим все самое интересное по пути.

Обед по пути.

Завершение дня в красивом месте на берегу озера.

Размещение и ужин.

В путь по восточной стороне БайкалаВ путь по восточной стороне БайкалаВ путь по восточной стороне Байкала
7 день

Переезд в Аршан: поселок у подножия Саян

Завтрак.

Переезд в Аршан: поселок у подножия Саян.

Обед.

Размещение на базе отдыха.

Отдых в горячих источниках.

Ужин.

Переезд в Аршан: поселок у подножия СаянПереезд в Аршан: поселок у подножия Саян
8 день

Пик Любви, водопад реки Кынгарга. Отъезд домой

Завтрак.

Прогулка на смотровую площадку пика Любви (2 км в одну сторону), к водопаду реки Кынгарга и буддийскому дацану Бодхидхарма.

Обед.

Трансфер в Иркутск 210 км (ориентировочно 3,5- 4 часа).

19:00 Прибытие в Иркутск.

Пик Любви, водопад реки Кынгарга. Отъезд домой

Проживание

Размещение в туре предусмотрено в благоустроенных гостевых домах.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Гостевой дом

7 ночей

Размещение в туре предусмотрено в благоустроенных гостевых домах в 2-/3-местных номерах с удобствами в номере.

Возможно одноместное размещение по запросу.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение в гостевых домах в 2-/3-местных номерах с удобствами в номере
  • Услуги гида
  • Горячее питание
  • Все трансферы по маршруту (хивусы, уазы, микроавтобусы)
  • Входные билеты и экскурсии по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты к началу маршрута и обратно (г. Иркутск)
  • Одноместное размещение в гостевом доме по запросу
  • Питание в кафе по маршруту
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Безопасность: аптечка первой помощи находится у инструкторов, при необходимости можете взять свою аптечку.

Необходимые документы: паспорт, путевка.

Одежда и снаряжение:

  • теплые зимние ботинки и бахилы;
  • гамаши для защиты от снега;
  • теплая зимняя обувь или сапоги эва с теплым вкладышем;
  • треккинговые зимние носки;
  • маленький рюкзак для радиальных выходов;
  • пуховик или теплая куртка;
  • флиска;
  • зимнее термобелье;
  • головной убор;
  • теплые штаны;
  • личная посуда (кружка, ложка, тарелка, нож, термос);
  • фонарик;
  • очки от солнца;
  • предметы гигиены;
  • коньки для желающих.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой страны.

Будет ли мобильная связь?

Мобильная связь по маршруту: практически постоянно. Во время прогулок мобильная связь иногда может отсутствовать. Наибольшие зоны покрытия имеют операторы Билайн и Теле-2. Мобильный интернет 3G есть у всех операторов, 4G — у МТС, Мегафона и Теле2.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
23 сен 2023
Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
С
31 мар 2023
Татьяна высококлассный гид с большим опытом путешествий, очень надёжный и компетентный профессионал.
А
28 фев 2023
Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.

Благодаря вам выходные прошли необычно, захватывающе. Я увидел новые красивые места, пообщался с интересными людьми, хорошо отдохнул.

По качеству организации тура могу сказать, что в этой компании работают профессионалы своего дела.

Индивидуальный подход к каждому участнику с учетом трансфера, возраста, физической подготовки, предпочтений по питанию и многим другим приятным мелочам.

Инструктор Татьяна - очень приятный, душевный, общительный человек. Хорошо знает местность, достопримечательности. Готова рассказать целую историю про каждую вершину).

Организация тура - на высоте. Все подготовлено, везде нас ждут. Все по расписанию. Стыковки просто идеальны. Ни где ни кого не ждали. Хороший, удобный автобус.

Размещение с комфортом. И конечно же баня!)

Ребята, большое вам спасибо за вашу работу!)
Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.Я очень рад, что обратился именно в эту компанию, чтобы провести февральские праздники 2023года.

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