5 день

День в Баргузинской долине

Сегодня едем на весь день в Баргузинскую долину, окруженную горами.

Ранний завтрак. Выезд.

Сегодня мы посетим Баргузинский дацан, прогуляемся к месту проявления "Лика Богини Янжимы" (покровительница женщин и творческих натур), сюда приезжают за поиском вдохновения, а также с просьбами о ребенке и поиске своей половинки.

Дальше едем до Ининского сада камней. На территории около 10 квадратных километров по степи в хаотичном порядке разбросаны гранитные валуны.

Далее, нас ожидает "хозяин" Баргузинской долины камень-бык "Буха Шулуун". Он не только оберегает долину, но и исполняет желания.

Совсем неподалеку расположена наверное самая впечатляющая точка в Баргузинской долине, это Сувинская саксония.

В хорошую погоду отсюда можно разглядеть всю Баргузинскую долину, почувствовать мощь и силу гор, охватить взором всю бескрайнюю красоту. Забраться на самую высокую точку, вдохнуть поглубже чистого воздуха, присесть, расслабиться и почувствовать себя невероятно счастливым.

Возвращение в Усть-Баргузин.