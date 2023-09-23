Зимний восточный Байкал
Здесь можно ощутить самую мощь Байкала! Посетите Баргузинскую долину, бурятские дацаны, искупаетесь в горячих источниках и немного прикоснетесь к истории Бурятии. Присоединяйтесь!
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча в Иркутске. Отправление на Ольхон
10:00 Встреча в Иркутске.
Трансфер на микроавтобусе на Ольхон. 290 км (4,5 часа).
По прибытии горячий обед.
Размещение в Хужире.
Ольхон
Завтрак.
Едем встречать рассвет на хивусе к Ольхонским воротам.
Пешая Прогулка по Ольхону и окрестностям.
К скале Шаманка, по Байкалу к гротам близким к Хужиру.
Обед и ужин на базе.
Переезд в Усть-Баргузин
Завтракаем.
Прощаемся с Ольхоном.
Сегодня у нас запланирован переезд на хивусе (судно на воздушной подушке) через Большое море в Усть-Баргузин.
Обед.
Размещение в Усть-Баргузине.
Прогулка по окрестностям. Вечером ужин.
Забайкальский национальный парк
Завтрак.
Едем на полуостров Святой нос в Забайкальский национальный парк.
Знакомство с Баргузинским и Чивыркуйским заливами.
Посетим самый длинный песчаный пляж на Байкале – «Мягкая Карга». Побываем на полуострове «Святой нос», при возможности пройдемся по участку «Большой Байкальской тропы».
Обед и купание в целебных термальных источниках.
Искупавшись и хорошо отобедав, отправляемся обратно.
Ужин. Баня.
День в Баргузинской долине
Сегодня едем на весь день в Баргузинскую долину, окруженную горами.
Ранний завтрак. Выезд.
Сегодня мы посетим Баргузинский дацан, прогуляемся к месту проявления "Лика Богини Янжимы" (покровительница женщин и творческих натур), сюда приезжают за поиском вдохновения, а также с просьбами о ребенке и поиске своей половинки.
Дальше едем до Ининского сада камней. На территории около 10 квадратных километров по степи в хаотичном порядке разбросаны гранитные валуны.
Далее, нас ожидает "хозяин" Баргузинской долины камень-бык "Буха Шулуун". Он не только оберегает долину, но и исполняет желания.
Совсем неподалеку расположена наверное самая впечатляющая точка в Баргузинской долине, это Сувинская саксония.
В хорошую погоду отсюда можно разглядеть всю Баргузинскую долину, почувствовать мощь и силу гор, охватить взором всю бескрайнюю красоту. Забраться на самую высокую точку, вдохнуть поглубже чистого воздуха, присесть, расслабиться и почувствовать себя невероятно счастливым.
Возвращение в Усть-Баргузин.
В путь по восточной стороне Байкала
Завтракаем и отправляемся в путь в сторону Улан-Удэ по восточной стороне Байкала.
Обязательно заедем в Иволгинский дацан и посмотрим все самое интересное по пути.
Обед по пути.
Завершение дня в красивом месте на берегу озера.
Размещение и ужин.
Переезд в Аршан: поселок у подножия Саян
Завтрак.
Переезд в Аршан: поселок у подножия Саян.
Обед.
Размещение на базе отдыха.
Отдых в горячих источниках.
Ужин.
Пик Любви, водопад реки Кынгарга. Отъезд домой
Завтрак.
Прогулка на смотровую площадку пика Любви (2 км в одну сторону), к водопаду реки Кынгарга и буддийскому дацану Бодхидхарма.
Обед.
Трансфер в Иркутск 210 км (ориентировочно 3,5- 4 часа).
19:00 Прибытие в Иркутск.
Проживание
Размещение в туре предусмотрено в благоустроенных гостевых домах.
Варианты проживания
Гостевой дом
Размещение в туре предусмотрено в благоустроенных гостевых домах в 2-/3-местных номерах с удобствами в номере.
Возможно одноместное размещение по запросу.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Размещение в гостевых домах в 2-/3-местных номерах с удобствами в номере
- Услуги гида
- Горячее питание
- Все трансферы по маршруту (хивусы, уазы, микроавтобусы)
- Входные билеты и экскурсии по программе
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты к началу маршрута и обратно (г. Иркутск)
- Одноместное размещение в гостевом доме по запросу
- Питание в кафе по маршруту
- Место начала и завершения?
- Иркутск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Безопасность: аптечка первой помощи находится у инструкторов, при необходимости можете взять свою аптечку.
Необходимые документы: паспорт, путевка.
Одежда и снаряжение:
- теплые зимние ботинки и бахилы;
- гамаши для защиты от снега;
- теплая зимняя обувь или сапоги эва с теплым вкладышем;
- треккинговые зимние носки;
- маленький рюкзак для радиальных выходов;
- пуховик или теплая куртка;
- флиска;
- зимнее термобелье;
- головной убор;
- теплые штаны;
- личная посуда (кружка, ложка, тарелка, нож, термос);
- фонарик;
- очки от солнца;
- предметы гигиены;
- коньки для желающих.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой страны.
- Будет ли мобильная связь?
Мобильная связь по маршруту: практически постоянно. Во время прогулок мобильная связь иногда может отсутствовать. Наибольшие зоны покрытия имеют операторы Билайн и Теле-2. Мобильный интернет 3G есть у всех операторов, 4G — у МТС, Мегафона и Теле2.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Благодаря вам выходные прошли необычно, захватывающе. Я увидел новые красивые места, пообщался с интересными людьми, хорошо отдохнул.
По качеству организации тура могу сказать, что в этой компании работают профессионалы своего дела.
Индивидуальный подход к каждому участнику с учетом трансфера, возраста, физической подготовки, предпочтений по питанию и многим другим приятным мелочам.
Инструктор Татьяна - очень приятный, душевный, общительный человек. Хорошо знает местность, достопримечательности. Готова рассказать целую историю про каждую вершину).
Организация тура - на высоте. Все подготовлено, везде нас ждут. Все по расписанию. Стыковки просто идеальны. Ни где ни кого не ждали. Хороший, удобный автобус.
Размещение с комфортом. И конечно же баня!)
Ребята, большое вам спасибо за вашу работу!)