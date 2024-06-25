Представьте себе путешествие, где каждый день - это новое приключение. Экскурсионный тур по Байкалу предлагает не только рыбалку на самых рыбных местах озера, но и знакомство с живописными локациями Ольхона. От северного мыса Хобой до южной части острова, гости увидят священную скалу Шаманка, столбы сэргэ с разноцветными ленточками, песчаный Сарайский пляж и самую широкую часть Байкала. Путешественники смогут оценить красоту горных рек и заливов, богатых рыбой, а также попробовать байкальские деликатесы, приготовленные из свежепойманного улова. Встреча с нерпами, баня на берегу Баргузинского залива и купание в чаше - все это создает неповторимые воспоминания. Этот тур - идеальный выбор для тех, кто мечтает о слиянии с природой и ищет незабываемые впечатления

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Описание

Организационные детали

Необходимо иметь при себе два комплекта одежды: для города и для рыбалки. Не лишними будут накомарники и средства от насекомых. Рекомендуем взять с собой личные лекарства, так как на Ольхоне всего одна аптека с простым ассортиментом.

Сборный тур состоится при группе от 3-х человек. Если группа не набирается, тур проводится как индивидуальный для 1-2 человек с доплатой.