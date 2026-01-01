Встречаемся и отправляемся в этнокомплекс, где вы познакомитесь с традициями и укладом жизни бурятского народа, а также попробуете свои силы в стрельбе из национального лука. Во время обеда вы отведаете знаменитые буузы из свежего фермерского мяса, наваристый шулэн, хрустящую квашеную капусту с брусникой, а на десерт — зелёный чай с молоком и боовы.

Затем посетим храм Ринпоче Багша и прогуляемся по Дороге долгой жизни. Завершением дня станет поездка к Байкалу — мы встретим закат у священного озера. После заселимся в уютный дом.