Нескучный Байкал в мини-группе: культура, катание на снегоходах, баня и термы (всё включено)
Пострелять из лука, отведать буузы и шулэн, увидеть ледяные гроты и проехать по озеру на велосипеде
Этот тур подарит возможность прожить Байкал сразу на нескольких уровнях: почувствовать тепло бурятских традиций за щедрым национальным обедом, увидеть закат у священного озера, промчаться по заснеженному лесу на снегоходах и читать дальше
выйти на хрустальный лёд, где под ногами — глубина, а вокруг — тишина и простор.
Вас ждут азарт от катания, магия ледяных гротов, пар бани на морозе и неожиданное удовольствие от купания в горячих термальных источниках среди зимних пейзажей.
Описание тура
Организационные детали
С собой возьмите тёплые вещи по погоде, паспорт.
Программа тура по дням
1 день
Встреча и знакомство с культурой Бурятии и Байкалом
Встречаемся и отправляемся в этнокомплекс, где вы познакомитесь с традициями и укладом жизни бурятского народа, а также попробуете свои силы в стрельбе из национального лука. Во время обеда вы отведаете знаменитые буузы из свежего фермерского мяса, наваристый шулэн, хрустящую квашеную капусту с брусникой, а на десерт — зелёный чай с молоком и боовы.
Затем посетим храм Ринпоче Багша и прогуляемся по Дороге долгой жизни. Завершением дня станет поездка к Байкалу — мы встретим закат у священного озера. После заселимся в уютный дом.
2 день
Катание на снегоходах по лесу и озеру, отдых в ледовом лагере, баня
Сегодня вас ждёт активное приключение. Сначала мы прокатимся на снегоходах по лесу и полюбуемся деревьями, укутанными плотным снежным покровом, а затем выйдем на прозрачный лёд Байкала. Мы проедем по зеркальной поверхности озера, увидим причудливые торосы, ледяные гроты и панорамные зимние пейзажи, сделаем остановки для фотографий в самых живописных местах.
После отдохнём в ледовом лагере: пообедаем и отведаем байкальские деликатесы, погреемся в традиционной бане с парной и купелью. Затем будет возможность покататься на коньках или на зимнем велосипеде с шипованной резиной по ледяной глади.
3 день
Чивыркуйский залив: ледяные гроты и термальные источники
В этот день нас ждёт прогулка по ледяным гротам и пещерам Байкала. Мы увидим уникальные торосы и сосульки, сделаем фотоснимки на фоне неповторимых природных форм. Завершением дня станет купание в природных термальных источниках бухты Змеиной: вода здесь прогрета до +45 °C и создаёт яркий контраст с морозным воздухом и зимними пейзажами вокруг.
4 день
Встреча рассвета, трансфер в аэропорт
Утром мы встретим рассвет на берегу, позавтракаем и отправимся в Улан-Удэ. До новых встреч!
Стоимость тура
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
87 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание
Трёхразовое питание
Трансферы по программе
Активности по программе
Катание на снегоходах и экипировка
Катание на коньках и велосипедах
Билеты в национальный парк
Что не входит в цену
Билеты до Улан-Удэ и обратно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улан-Удэ, аэропорт Байкал или ваш отель, 9:00
Завершение: Улан-Удэ, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Юрий — ваша команда гидов в Улан-Удэ
Я гид-проводник, организатор авторских приключенческих туров и экспедиций по Бурятии и за её пределами. Родился на Камчатке, жил и учился в Иркутске, а сейчас моя база — Улан-Удэ. Любовь к читать дальше
путешествиям, природе и живым впечатлениям — это то, чем я живу каждый день.
Мы с командой организуем походы, велотуры, фототуры, сплавы на пакрафтах, джип-туры, экспедиции и айс-флоатинг. Для тех, кто ищет настоящее приключение, но ценит комфорт и безопасность — у нас есть всё: от опытных инструкторов до собственного проката туристического снаряжения и автомобилей разного класса.
Во время туров можно попробовать местные вкусности и блюда бурятской кухни, приготовленные прямо у костра или на берегу горной реки — я люблю готовить и делюсь этим с гостями.
Мои туры — это не просто маршрут. Это путь к новым открытиям, к самому себе и к живой природе Байкальского региона.
Документы гида-проводника и экскурсовода имеются.