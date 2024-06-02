Лежбище нерп. После вкусного завтрака выезжаем на экскурсию на Ушканьи острова. Здесь находится знаменитое, самое крупное лежбище нерп — единственных на планете пресноводных тюленей.

Приключения на УАЗе и катере. Сядем на УАЗы и помчимся по бездорожью через Забайкальский национальный парк — это настоящий аттракцион! В Монахово пересядем на катер и там на воде пообедаем.

Нерпы близко. Высадимся на Ушканьих островах и дойдем до лучших точек, откуда видно лежбище нерп. Вы увидите их в естественной среде обитания довольно близко — это невероятные эмоции!

Лучший пляж Байкала. Дальше на катере доберемся до Змеиной бухты. В этом месте вода очень хорошо прогревается и искупаться смогут даже те, кто никогда не закаливался. Это один из лучших пляжей Байкала! Рядом можно полежать в термальных источниках, а после нас ждет вкуснейший байкальский ужин.

Целебное озеро. На обратном пути сделаем остановку на озере Большое Бормашевское с целебной водой. Особенно полезна вода будет для тех, у кого есть какие-либо кожные заболевания или проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Около 21-22 вечера вернемся на нашу базу.