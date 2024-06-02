Релакс на Восточном Байкале: расслабляющие процедуры, буддийское спокойствие и лучшие пляжи
Авторский тур в Улан-Удэ

Поплавать в самой теплой байкальской бухте, увидеть нерп и никуда не торопиться

Это путешествие для тех, кто хочет совместить отдых на Байкале и расслабляющие процедуры.

Вы будете жить в уютной базе на побережье восточного Байкала, днем ездить на экскурсии, а вечером посещать оздоровительные процедуры.

Увидим нерп в естественной среде обитания, поплаваем в Байкале в месте с самой теплой водой и покатаемся на УАЗах по Забайкальскому заповеднику.

На Восточном Байкале людей не так много, как на Западном — это территория уединения, спокойствия и наслаждения первозданной природой.
Релакс на Восточном Байкале: расслабляющие процедуры, буддийское спокойствие и лучшие пляжи
Релакс на Восточном Байкале: расслабляющие процедуры, буддийское спокойствие и лучшие пляжи
Релакс на Восточном Байкале: расслабляющие процедуры, буддийское спокойствие и лучшие пляжи
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет64 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Очередность экскурсий может меняться в зависимости от набора групп и погодных условий.

Проживание. Будем жить в мини-гостинице «Центр отдыха «Радуга» 3* в селе Максимиха. Стоимость дана при двухместном размещении, номера с удобствами

Питание. В программу включены завтраки, 2 обеда и 1 ужин. Обязательно попробуем байкальские блюда, насладимся рыбой и травяными чаями. Пообедать и сходить на ужины вы можете в кафе «Радуги» за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Первая встреча с Восточным Байкалом

Знакомство и дорога на Байкал. Мы встретим вас в аэропорту Улан-Удэ в 10 утра и поедем на Байкал — в село Максимиха. Дорога займет около трех часов (230 км). На базе познакомимся с гостеприимной хозяйкой Анной и подкрепимся сытным и вкусным обедом. После этого у вас будет свободное время — можно отдохнуть после дороги, разобрать вещи или погулять самостоятельно по побережью.

Фитобочка и другие «полезности». Вечером вас будет ждать расслабляющая процедура — кедровая фитобочка. Это мини-сауна с целебными травами, которая отлично восстанавливает и наполняет энергией. За дополнительную плату вы можете выбрать и другие полезные процедуры: разные виды массажа, косметические маски уникальной сувинской глины или диагностику с помощью газоразрядной визуализации (метод позволяет выявить потенциально слабые зоны организма и предупредить болезнь). Если заранее сообщите о своем желании, можно проконсультироваться со специалистом тибетской медицины.

Первая встреча с Восточным БайкаломПервая встреча с Восточным БайкаломПервая встреча с Восточным БайкаломПервая встреча с Восточным Байкалом
2 день

Нерпы, Ушканьи острова и самый лучший пляж

Лежбище нерп. После вкусного завтрака выезжаем на экскурсию на Ушканьи острова. Здесь находится знаменитое, самое крупное лежбище нерп — единственных на планете пресноводных тюленей.

Приключения на УАЗе и катере. Сядем на УАЗы и помчимся по бездорожью через Забайкальский национальный парк — это настоящий аттракцион! В Монахово пересядем на катер и там на воде пообедаем.

Нерпы близко. Высадимся на Ушканьих островах и дойдем до лучших точек, откуда видно лежбище нерп. Вы увидите их в естественной среде обитания довольно близко — это невероятные эмоции!

Лучший пляж Байкала. Дальше на катере доберемся до Змеиной бухты. В этом месте вода очень хорошо прогревается и искупаться смогут даже те, кто никогда не закаливался. Это один из лучших пляжей Байкала! Рядом можно полежать в термальных источниках, а после нас ждет вкуснейший байкальский ужин.

Целебное озеро. На обратном пути сделаем остановку на озере Большое Бормашевское с целебной водой. Особенно полезна вода будет для тех, у кого есть какие-либо кожные заболевания или проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Около 21-22 вечера вернемся на нашу базу.

Нерпы, Ушканьи острова и самый лучший пляжНерпы, Ушканьи острова и самый лучший пляжНерпы, Ушканьи острова и самый лучший пляжНерпы, Ушканьи острова и самый лучший пляж
3 день

Свободный день или экскурсии на выбор

Сегодня полностью свободный день, вы можете спланировать его так, как захочется: погулять по побережью Байкала, сходить на оздоровительные процедуры в «Радуге» или записаться на дополнительные экскурсии. Формат экскурсий — групповой, до 25 человек. А вечером вас будет ждать соляная комната.

Баргузинская долина и лик богини Янжима.

Это экскурсия по священным местам Байкала, наполненная легендами, тайнами и загадочными историями. Вы увидите забайкальские петроглифы, лик богини Янжима, Сувинские каменные замки, бухэ шулун (бык-камень, хранитель Баргузинской долины), большое соленое Алгинское озеро и Иниский сад камней.

Остров Ольхон.

Вы отправитесь на самый большой остров Байкала. Поездка на корабле займет около двух часов, и вы окажетесь возле мыса Хобой. Считается, что это место обладает особой силой, поэтому здесь часто можно увидеть представителей разных духовных школ. Если в этот день будет шторм, высадиться на берег не получится.

Термальные источники и лечебные грязи деревни Кучигер.

Это приключение отлично подойдет для любителей расслабляющего отдыха и SPA. Кучигерские грязи очень полезны, вокруг них ходит множество легенд о внезапных исцелениях людей, которые потеряли всякую надежду выздороветь. Здесь вы найдете источники с разной температурой и разным составом — гид расскажет, какой и для чего подходит, и подберёт тот, который будет вам наиболее полезен.

Сбор Иван-чая и байкальских трав в Баргузинской долине.

Это экспедиция в экологически чистые районы Баргузинской долины и окрестности за целебными припасами. Нарвем Иван-чай, настрижем чабрец, запасемся листьями и ягодами брусники и толокнянки. Все собранные травы можно и нужно увезти с собой, чтобы заваривать дома и вспоминать о путешествии на Байкал долгими зимними вечерами.

Релакс в Гусихинских термальных источниках.

Гипертермальные воды Гусихинского источника относятся к кульдурскому типу. Основным лечебным фактором является термальная фтористая гидрокарбонатно-сульфатная вода, которая показана для лечения болезней опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы, кожных болезней и целого ряда других заболеваний

Рыбалка на Байкале.

Захватывающая рыбалка на рыбу, обитающую в акватории великого озера Байкал.

Баня на берегу Байкала.

Горячая баня, тёплый чан с байкальской водой и освежающие воды Байкала.

Свободный день или экскурсии на выборСвободный день или экскурсии на выборСвободный день или экскурсии на выбор
4 день

Свободный день

После завтрака у вас будет свободное время: можно выбрать экскурсию или просто погулять по побережью. Вечером вас будет ждать сеанс соляной пещеры.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
5 день

Свободный день

После завтрака у вас будет свободное время: можно выбрать экскурсию или просто погулять по побережью. Вечером вас будет ждать сеанс соляной пещеры.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
6 день

Свободный день

После завтрака у вас будет свободное время: можно выбрать экскурсию или просто погулять по побережью. Вечером вас будет ждать сеанс соляной пещеры.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
7 день

Свободный день

После завтрака у вас будет свободное время: можно выбрать экскурсию или просто погулять по побережью. Вечером вас будет ждать сеанс соляной пещеры.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
8 день

Прощание с Байкалом

Сегодня завершающий день путешествия. Завтракаем, собираем вещи и выезжаем в Улан-Удэ. Рекомендуем вылетать на следующий день и остановиться в городе еще на одну ночь. Мы отвезем вас по отелям либо в аэропорт.

Прощание с БайкаломПрощание с БайкаломПрощание с Байкалом

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание 7 ночей в Максимихе - "Центр отдыха"Радуга " 3* (реновация 2021 г). Стоимость дана при двухместном размещении, номера с удобствами
  • Трансфер из аэропорта и в Улан-Удэ из Максимихи
  • Питание: завтраки, обед в первый день, обед, ужин на экскурсии к Ушканьим островам
  • Экскурсия по Чивыркуйскому заливу к Ушканьим островам
  • Процедуры: 1 процедура фитобочки, 5 сеансов в соляной пещере
Что не входит в цену
  • Дорога/авиаперелёт до Улан-Удэ
  • Одноместное размещение (стоимость по запросу, подселение не гарантировано)
  • Питание, не включенное в программу
  • Экскурсия в Баргузинскую долину - 4500 руб. /чел
  • Экскурсия на остров Ольхон - от 11000 руб/чел
  • Экскурсия в деревню Кучегер, сбор байкальских трав - стоимость по запросу
  • Поездка на Гусихинские термальные источники - от 2500 руб. /чел. (пребывание - 2 часа)
  • Рыбалка - от 15000 руб
  • Дополнительные расходы - например, баня (стоимость по запросу)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Улан-Удэ
Завершение: Улан-Удэ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Улан-Удэ

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