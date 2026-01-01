Тур-знакомство с Бурятией: лёд Байкала, местные обычаи и буддистские святыни
Встретить рассвет на Байкале, попробовать бурятскую кухню и искупаться в термах под открытым небом
Начало: Аэропорт Улан-Удэ, 9:00
2 мар в 09:00
125 500 ₽ за человека
-
15%
От бурятских святынь до сибирского Парижа: путешествие в мини-группе к Байкалу
Осмотреть Иволгинский дацан, прогуляться на катере до Листвянки и увидеть священные места Байкала
Начало: Аэропорт Улан-Удэ, 8:30-9:00
15 авг в 08:00
137 201 ₽
161 412 ₽ за человека
Увидеть Байкал от Бурятии до Ольхона: этнопогружение и главные локации (всё включено)
Посетить Иволгинский дацан, насладиться фольклорными шоу и попробовать уху, приготовленную на льду
Начало: Аэропорт Улан-Удэ, 9:00
3 мар в 09:00
80 500 ₽ за человека
