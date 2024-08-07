3 дня
Неповторимое путешествие на полуостров Святой Нос из Улан-Удэ
Откройте для себя чарующий полуостров Святой Нос в уютной атмосфере мини-группы. Забайкальский национальный парк ждет вас
Начало: Улан-Удэ, 07:00
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
35 300₽ за человека
5 дней
Время перезагрузки: индивидуальный тур на Байкал со стороны Бурятии
Обновиться в горячих источниках, увидеть 2 самых больших залива озера и посетить места силы
Начало: Г. Улан-Удэ, 09:00
12 авг в 09:00
19 авг в 09:00
69 000₽ за человека
4 дня
Провести 8 марта на байкальском льду
Покататься на судне с воздушной подушкой, пообедать в юрте и поучаствовать в шаманском ритуале
Начало: Улан-Уде, аэропорт, утро
22 фев в 10:00
8 мар в 10:00
49 000₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Улан-Удэ в категории «Все»
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