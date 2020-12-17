  1. Россия

Летим в Ульяновск

Как добраться до Ульяновска на самолёте

В Ульяновске 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Ульяновска

  1. Восточный ULY
    Ulyanovsk Vostochny Airport
  2. Баратаевка ULV
    Baratayevka

Самые дешёвые билеты в Ульяновск из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
нед.
ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
17.12.2020из 🇷🇺Москвы1 9991ч 30м
24.11.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга2 2992ч 10м
13.03.2021из 🇷🇺Тюмени3 05516ч 30м (⇵1)
21.11.2020из 🇷🇺Мурманска3 14838ч (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇺Воронежа3 25343ч 40м (⇵1)
09.11.2020из 🇷🇺Казани3 25914ч (⇵1)
07.11.2020из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)3 25919ч 10м (⇵1)
24.10.2020из 🇷🇺Перми3 27540ч 55м (⇵1)
18.11.2020из 🇷🇺Волгограда3 27516ч 40м (⇵1)
06.11.2020из 🇷🇺Краснодара3 4988ч 10м (⇵1)
05.11.2020из 🇷🇺Уфы3 59816ч 10м (⇵1)
12.12.2020из 🇷🇺Калининграда3 74810ч 10м (⇵1)
31.10.2020из 🇷🇺Ижевска3 77817ч 35м (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Пскова3 78812ч (⇵1)
25.10.2020из 🇷🇺Екатеринбурга3 79410ч 15м (⇵1)
01.12.2020из 🇷🇺Сочи3 81045ч 15м (⇵1)
09.11.2020из 🇷🇺Нижневартовска3 81014ч 20м (⇵1)
21.11.2020из 🇷🇺Архангельска3 8629ч 35м (⇵1)
27.10.2020из 🇷🇺Минеральных Вод3 8989ч 50м (⇵1)
22.10.2020из 🇷🇺Ставрополя3 98825ч 25м (⇵1)
16.11.2020из 🇷🇺Сургута3 99816ч 30м (⇵1)
23.10.2020из 🇷🇺Челябинска3 99815ч 20м (⇵1)
27.10.2020из 🇷🇺Магаса3 9988ч 55м (⇵1)
04.12.2020из 🇷🇺Владикавказа4 16317ч 45м (⇵1)
24.10.2020из 🇷🇺Ярославля4 1728ч 45м (⇵1)
19.10.2020из 🇷🇺Махачкалы4 19819ч 5м (⇵1)
10.11.2020из 🇷🇺Саратова4 19847ч 40м (⇵1)
23.10.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону4 24429ч 10м (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Петрозаводска4 30323ч 40м (⇵1)
21.11.2020из Ялты4 30929ч 15м (⇵2)
19.11.2020из 🇷🇺Омска4 38216ч 40м (⇵1)
22.10.2020из 🇷🇺Астрахани4 4987ч 35м (⇵1)
26.10.2020из 🇷🇺Самары4 77425ч 45м (⇵1)
04.11.2020из 🇷🇺Брянска4 96118ч 5м (⇵1)
11.11.2020из 🇷🇺Красноярска5 09816ч 35м (⇵1)
06.11.2020из 🇷🇺Анапы5 10114ч 25м (⇵1)
18.10.2020из 🇷🇺Грозного5 11137ч 15м (⇵1)
30.10.2020из 🇷🇺Магнитогорска5 27859ч (⇵1)
20.10.2020из 🇷🇺Нижнего Новгорода5 29224ч 50м (⇵2)
30.10.2020из 🇷🇺Кировска5 30348ч 40м (⇵1)
25.10.2020из 🇷🇺Элисты5 50255ч 20м (⇵1)
24.11.2020из 🇷🇺Череповеца5 71538ч 20м (⇵1)
17.10.2020из 🇷🇺Липецка5 8419ч 40м (⇵1)
20.10.2020из 🇷🇺Калуги5 92133ч 25м (⇵2)
20.10.2020из 🇷🇺Новосибирска5 92316ч 25м (⇵1)
17.10.2020из 🇷🇺Орска5 96413ч (⇵1)
08.01.2021из 🇷🇺Белгорода5 98913ч 20м (⇵1)
16.10.2020из 🇷🇺Оренбурга6 12036ч 45м (⇵1)
14.11.2020из 🇷🇺Нарьяна-Мара6 13226ч 40м (⇵2)
24.10.2020из 🇷🇺Сыктывкара6 15012ч 45м (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇺Курска6 26511ч 25м (⇵1)
29.10.2020из 🇷🇺Ноябрьска6 38954ч 30м (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Ханты-Мансийска6 51130ч 15м (⇵2)
12.11.2020из 🇷🇺Улан-Удэ6 69817ч 25м (⇵1)
23.11.2020из 🇷🇺Барнаула7 10535ч 55м (⇵2)
25.10.2020из 🇷🇺Томска7 15632ч 30м (⇵2)
12.11.2020из 🇷🇺Иркутска7 37417ч 20м (⇵1)
19.10.2020из 🇷🇺Салехарда7 60629ч 20м (⇵2)
21.11.2020из 🇷🇺Нового Уренгоя7 60629ч 45м (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Саранска7 67247ч 10м (⇵1)
28.01.2021из 🇧🇾Минска7 70036ч 5м (⇵1)
06.11.2020из 🇷🇺Геленджика7 73017ч (⇵1)
02.01.2021из 🇪🇸Аликанте8 71934ч 25м (⇵2)
29.10.2020из 🇩🇪Кёльна8 92635ч 55м (⇵2)
01.01.2021из 🇪🇸Мадрида9 56946ч 5м (⇵2)
27.10.2020из 🇷🇺Надыма10 10251ч 30м (⇵1)
29.10.2020из 🇹🇷Стамбула10 28843ч 20м (⇵1)
22.10.2020из 🇷🇺Абакана10 38147ч 30м (⇵2)
21.10.2020из 🇷🇺Читы10 97037ч 25м (⇵2)
26.10.2020из 🇹🇷Антальи12 1019ч 5м (⇵1)
21.10.2020из 🇹🇷Анкары12 79730ч 55м (⇵2)
11.01.2021из 🇷🇺Братска13 22030ч 5м (⇵2)
15.10.2020из 🇷🇺Благовещенска13 24317ч 25м (⇵1)
10.11.2020из 🇺🇦Харькова13 70227ч 35м (⇵2)
02.11.2020из 🇷🇺Полярного13 78040ч 30м (⇵2)
10.01.2021из 🇲🇪Будвы13 94117ч 25м (⇵1)
03.02.2021из 🇩🇪Лейпцига13 95523ч 15м (⇵2)
20.11.2020из 🇰🇬Бишкека14 10818ч 55м (⇵2)
28.11.2020из 🇷🇺Хабаровска14 63117ч 55м (⇵1)
19.10.2020из 🇷🇺Усинска14 84828ч (⇵1)
13.11.2020из 🇷🇺Южно-Сахалинска15 83116ч 45м (⇵1)
28.10.2020из 🇷🇺Талакана16 03434ч 30м (⇵2)
23.10.2020из 🇷🇺Владивостока16 57949ч 5м (⇵2)
17.10.2020из 🇸🇪Стокгольм16 78934ч 45м (⇵2)
22.10.2020из 🇵🇹Лиссабона16 91534ч 15м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Камчатки16 93834ч 15м (⇵1)
05.11.2020из 🇷🇺Норильска17 55440ч 25м (⇵2)
16.10.2020из 🇷🇺Якутска19 44711ч 25м (⇵1)
25.10.2020из 🇰🇿Алматы19 88329ч 35м (⇵2)
01.11.2020из 🇦🇲Еревана19 8936ч 5м (⇵1)
16.10.2020из 🇺🇦Киева19 91539ч 45м (⇵2)
15.10.2020из 🇲🇩Кишинёва21 45537ч 5м (⇵2)
25.12.2020из 🇷🇺Магадана22 23947ч (⇵2)
16.10.2020из 🇦🇿Баку29 49332ч 30м (⇵2)
27.10.2020из 🇺🇿Ташкента32 09042ч 30м (⇵2)
25.10.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)32 25734ч 45м (⇵2)
01.11.2020из 🇺🇸Сиракьюса39 16026ч 5м (⇵2)
20.10.2020из 🇻🇳Хошимина47 74166ч 45м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Ульяновска, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Сочи, Анталья, Стамбул, Калининград и Краснодар