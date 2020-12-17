Как добраться до Ульяновска на самолёте

В Ульяновске 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Ульяновска

Восточный ULY Ulyanovsk Vostochny Airport Баратаевка ULV Baratayevka

Самые дешёвые билеты в Ульяновск из разных городов

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