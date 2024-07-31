5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
Увлекательное путешествие в мир древних океанов и целебных источников. Откройте для себя историю и красоту Ульяновска
Начало: В районе гостиницы Волга
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Непарадный Симбирск: 2-часовая пешеходная экскурсия по историческому Ульяновску
Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов
Начало: В сквере им. Гончарова
13 авг в 18:00
14 авг в 17:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса и красоты Никольской горы: путешествие по святым местам Ульяновска
Погрузитесь в историю Симбирской губернии, посетите знаковые места и окунитесь в святые источники Никольской горы
Начало: В районе гостиницы «Волга»
13 авг в 08:00
15 авг в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей31 июля 2024Очень хороший и интересный маршрут. Замечательный музей и возможность прогуляться к Волге. Поездка абсолютно неутомительна и разнообразна.
- ТТатьяна21 июля 2024Ездим не первый раз. И маршрут, и тема, и организация — на высшем уровне! Плюс очень приятная, доброжелательная атмосфера! Спасибо
- ААлексей20 июля 2024Спасибо Григорию за прекрасную экскурсию по красотам Ульяновской области. Красивейшие места, великолепные пейзажи, музей археологии, живительные источники и интересные рассказы гида сделали поездку незабываемой. Отдельное спасибо за вкусный чай из черного шиповника на берегу Волги.
Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Что ещё посмотреть»
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