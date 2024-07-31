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Григорию и Никите! От родителей поступила просьба: проводить экскурсию с микрофоном, потому что материал чрезвычайно интересный, но не все удавалось расслышать. Это, разумеется, не в упрёк гиду, а лишь как небольшой штрих, призванный улучшить и без того почти совершенную картину:)