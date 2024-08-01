Экскурсии для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Ульяновске, цены от 3 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
Пешая
10 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Непарадный Симбирск: 2-часовая пешеходная экскурсия по историческому Ульяновску
Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов
Начало: В сквере им. Гончарова
12 авг в 18:00
13 авг в 18:00
от 4 500 за всё до 5 чел.
Сердце Ульяновска: от площади Ленина до дома Гончарова
Пешая
6 отзывов
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Сердце Ульяновска: от площади Ленина до Соборной
Прогулка по историческому центру Ульяновска между площадями Ленина и Соборной. Виды на Волгу, старинные здания и памятники
Начало: На площади Ленина
9 авг в 09:00
10 авг в 14:00
от 4 000 за всё до 6 чел.
Мастер-класс по рисованию акварелью в Винновской роще
Пешая
5 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Пленэр и мастер-класс по акварели у беседки Гончарова в Ульяновске
Погрузитесь в атмосферу прошлых веков на мастер-классе по акварели у беседки Гончарова. Узнайте историю усадьбы и создайте свою картину с видом на Волгу
Начало: У беседки Гончарова в Винновской роще
Завтра в 12:30
7 авг в 11:30
от 3 500 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • I
    Irina
    1 августа 2024
    Сердце Ульяновска: от площади Ленина до дома Гончарова
    Замечательная экскурсия с замечательным экскурсоводом Юлией! Были на экскурсии 21.07.2024. Узнали много интересных фактов о городе! Экскурсия была интересна как взрослым, так и детям. Полтора часа пролетели незаметно! Спасибо большое Юлии за прекрасные впечатления!
  • А
    Алексей
    22 июля 2024
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Хорошая приятная прогулка по городу с обходом как основных достопримечательностей, так и района старых улиц. Рассказ экскурсовода последователен и хорошо структурирован.
  • С
    Семён
    22 июля 2024
    Сердце Ульяновска: от площади Ленина до дома Гончарова
    Экскурсия интересная, маршрут прекрасный пеший по центру. Юля рассказывает с любовью к историческим персонажам - Карамзину, Гончарову, Ульянову. Но это
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    не родной город Юли, и пожалуй всё же я ожидал бы побольше информации о городе, жителях, экономике, за пределами предложенного контента. Рекомендую данную экскурсию Юли!

  • Т
    Татьяна
    16 июля 2024
    Мастер-класс по рисованию акварелью в Винновской роще
    Милейший и прекрасно владеющий материалом экскурсовод, тонкий акварелист, чуткий наставник и красавица Регина. Что ещё нужно, чтобы провести несколько незабываемых часов на крутом берегу Волги, в реликтовом лесу, воспетом русским классиком и наполненном завораживающими легендами и реальными историями?
  • Е
    Екатерина
    15 июля 2024
    Мастер-класс по рисованию акварелью в Винновской роще
    Хороший вариант проведения спокойного теплого летнего дня с друзьями - релаксация на природе с кистью и красками- нам очень понравилось. Получили начальные знания о работе с акварелью. Регина, проводившая мастер- класс, очень приятная и милая девушка.
  • О
    Ольга
    8 июля 2024
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Было увлекательно прогуляться по улочкам Ульяновска, сойдя с основных туристических троп. Наш гид Никита блестяще с этим справился, приоткрыл некоторые интересные факты и тайны города, помог лучше почуствовать дух Симбирска.
    Было увлекательно прогуляться по улочкам Ульяновска, сойдя с основных туристических троп. Наш гид Никита блестяще сБыло увлекательно прогуляться по улочкам Ульяновска, сойдя с основных туристических троп. Наш гид Никита блестяще сБыло увлекательно прогуляться по улочкам Ульяновска, сойдя с основных туристических троп. Наш гид Никита блестяще сБыло увлекательно прогуляться по улочкам Ульяновска, сойдя с основных туристических троп. Наш гид Никита блестяще сБыло увлекательно прогуляться по улочкам Ульяновска, сойдя с основных туристических троп. Наш гид Никита блестяще сБыло увлекательно прогуляться по улочкам Ульяновска, сойдя с основных туристических троп. Наш гид Никита блестяще с
  • А
    Амира
    5 июля 2024
    Мастер-класс по рисованию акварелью в Винновской роще
    Мастер класс понравился, интересная экскурсия, замечательные виды, отличная возможность расслабиться и ненадолго почувствовать себя художником! Немножко мешал ветер,который выбивал принадлежности из рук,но на общее впечатление это сильно не повлияло!
  • Д
    Дарья
    4 июля 2024
    Сердце Ульяновска: от площади Ленина до дома Гончарова
    Хорошая обзорная экскурсия, если вы впервые в городе и хотите составить общее впечатление. Очень милая девушка экскурсовод. Мы дружно героически выдержали +35 и получили удовольствие
  • С
    Сания
    22 июня 2024
    Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
    Отличный дружелюбный экскурсовод, нам все понравилось. На протяжении всех двух часов экскурсии рассказ был интересным, подавался с юмором и хорошим настроением. Отмечу заботу о группе, приятно, что на загруженных улицах предусмотрены паузы, чтобы точно всем было слышно.

Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Экскурсии для пенсионеров»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску
  2. Сердце Ульяновска: от площади Ленина до дома Гончарова
  3. Мастер-класс по рисованию акварелью в Винновской роще
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7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Площадь Ленина
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Памятник Богдану Хитрово
  5. Памятник букве "Ё"
  6. Соборная площадь
  7. Краеведческий музей
Сколько стоит экскурсия по Ульяновску в августе 2024
Сейчас в Ульяновске в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 3 500 до 4 500. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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