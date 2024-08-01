I Irina Сердце Ульяновска: от площади Ленина до дома Гончарова Замечательная экскурсия с замечательным экскурсоводом Юлией! Были на экскурсии 21.07.2024. Узнали много интересных фактов о городе! Экскурсия была интересна как взрослым, так и детям. Полтора часа пролетели незаметно! Спасибо большое Юлии за прекрасные впечатления!

А Алексей Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску Хорошая приятная прогулка по городу с обходом как основных достопримечательностей, так и района старых улиц. Рассказ экскурсовода последователен и хорошо структурирован.

С Семён Сердце Ульяновска: от площади Ленина до дома Гончарова читать дальше не родной город Юли, и пожалуй всё же я ожидал бы побольше информации о городе, жителях, экономике, за пределами предложенного контента. Рекомендую данную экскурсию Юли! Экскурсия интересная, маршрут прекрасный пеший по центру. Юля рассказывает с любовью к историческим персонажам - Карамзину, Гончарову, Ульянову. Но это

Т Татьяна Мастер-класс по рисованию акварелью в Винновской роще Милейший и прекрасно владеющий материалом экскурсовод, тонкий акварелист, чуткий наставник и красавица Регина. Что ещё нужно, чтобы провести несколько незабываемых часов на крутом берегу Волги, в реликтовом лесу, воспетом русским классиком и наполненном завораживающими легендами и реальными историями?

Е Екатерина Мастер-класс по рисованию акварелью в Винновской роще Хороший вариант проведения спокойного теплого летнего дня с друзьями - релаксация на природе с кистью и красками- нам очень понравилось. Получили начальные знания о работе с акварелью. Регина, проводившая мастер- класс, очень приятная и милая девушка.

О Ольга Непарадный Симбирск на прогулке по Ульяновску Было увлекательно прогуляться по улочкам Ульяновска, сойдя с основных туристических троп. Наш гид Никита блестяще с этим справился, приоткрыл некоторые интересные факты и тайны города, помог лучше почуствовать дух Симбирска.

А Амира Мастер-класс по рисованию акварелью в Винновской роще Мастер класс понравился, интересная экскурсия, замечательные виды, отличная возможность расслабиться и ненадолго почувствовать себя художником! Немножко мешал ветер,который выбивал принадлежности из рук,но на общее впечатление это сильно не повлияло!

Д Дарья Сердце Ульяновска: от площади Ленина до дома Гончарова Хорошая обзорная экскурсия, если вы впервые в городе и хотите составить общее впечатление. Очень милая девушка экскурсовод. Мы дружно героически выдержали +35 и получили удовольствие