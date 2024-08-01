2 часа
Индивидуальная
до 15 чел.
Непарадный Симбирск: 2-часовая пешеходная экскурсия по историческому Ульяновску
Погрузитесь в атмосферу старого Симбирска, исследуя его улочки и набережные. Узнайте истории, скрытые за фасадами домов
Начало: В сквере им. Гончарова
12 авг в 18:00
13 авг в 18:00
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Сердце Ульяновска: от площади Ленина до Соборной
Прогулка по историческому центру Ульяновска между площадями Ленина и Соборной. Виды на Волгу, старинные здания и памятники
Начало: На площади Ленина
9 авг в 09:00
10 авг в 14:00
от 4 000₽ за всё до 6 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборПленэр и мастер-класс по акварели у беседки Гончарова в Ульяновске
Погрузитесь в атмосферу прошлых веков на мастер-классе по акварели у беседки Гончарова. Узнайте историю усадьбы и создайте свою картину с видом на Волгу
Начало: У беседки Гончарова в Винновской роще
Завтра в 12:30
7 авг в 11:30
от 3 500₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- IIrina1 августа 2024Замечательная экскурсия с замечательным экскурсоводом Юлией! Были на экскурсии 21.07.2024. Узнали много интересных фактов о городе! Экскурсия была интересна как взрослым, так и детям. Полтора часа пролетели незаметно! Спасибо большое Юлии за прекрасные впечатления!
- ААлексей22 июля 2024Хорошая приятная прогулка по городу с обходом как основных достопримечательностей, так и района старых улиц. Рассказ экскурсовода последователен и хорошо структурирован.
- ССемён22 июля 2024Экскурсия интересная, маршрут прекрасный пеший по центру. Юля рассказывает с любовью к историческим персонажам - Карамзину, Гончарову, Ульянову. Но это
- ТТатьяна16 июля 2024Милейший и прекрасно владеющий материалом экскурсовод, тонкий акварелист, чуткий наставник и красавица Регина. Что ещё нужно, чтобы провести несколько незабываемых часов на крутом берегу Волги, в реликтовом лесу, воспетом русским классиком и наполненном завораживающими легендами и реальными историями?
- ЕЕкатерина15 июля 2024Хороший вариант проведения спокойного теплого летнего дня с друзьями - релаксация на природе с кистью и красками- нам очень понравилось. Получили начальные знания о работе с акварелью. Регина, проводившая мастер- класс, очень приятная и милая девушка.
- ООльга8 июля 2024Было увлекательно прогуляться по улочкам Ульяновска, сойдя с основных туристических троп. Наш гид Никита блестяще с этим справился, приоткрыл некоторые интересные факты и тайны города, помог лучше почуствовать дух Симбирска.
- ААмира5 июля 2024Мастер класс понравился, интересная экскурсия, замечательные виды, отличная возможность расслабиться и ненадолго почувствовать себя художником! Немножко мешал ветер,который выбивал принадлежности из рук,но на общее впечатление это сильно не повлияло!
- ДДарья4 июля 2024Хорошая обзорная экскурсия, если вы впервые в городе и хотите составить общее впечатление. Очень милая девушка экскурсовод. Мы дружно героически выдержали +35 и получили удовольствие
- ССания22 июня 2024Отличный дружелюбный экскурсовод, нам все понравилось. На протяжении всех двух часов экскурсии рассказ был интересным, подавался с юмором и хорошим настроением. Отмечу заботу о группе, приятно, что на загруженных улицах предусмотрены паузы, чтобы точно всем было слышно.
Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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