6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса и красоты Никольской горы: путешествие по святым местам Ульяновска
Погрузитесь в историю Симбирской губернии, посетите знаковые места и окунитесь в святые источники Никольской горы
Начало: В районе гостиницы «Волга»
Сегодня в 08:00
1 авг в 08:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 16 чел.
Индивидуальная экскурсия Чудеса Никольской горы: путешествие по святым местам Ульяновска
Погрузитесь в мир древних легенд и святых источников Ульяновска, посетив уникальные места силы и истории
Начало: Ул. Гончарова, 3, Ульяновск
Расписание: Экскурсия возможна с 09:00 до 12:00 (в будние дни гид Григорий)
Сегодня в 08:00
1 авг в 08:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Загородная экскурсия в геопарк «Ундория» (30 км)
Начало: по согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей22 июля 2024Это была вторая поездка за 2 дня и присутствовала некоторая всеобщая усталость. Сама дорога прошла в ритме такси с заездами
- ТТатьяна8 апреля 2024Спасибо за замечательную экскурсию. Посетили интересные места, насладились красивыми пейзажами, ощутили благодать на Никольской горе. Очень понравился музей художника Пластова
- ТТатьяна7 октября 2023Прекрасная экскурсия. Очень интересная. Гид замечательный. Путешествие было невероятно комфортным. После купели нас поили вкуснейшим чаем из шиповника. Вся поездка была
- ТТатьяна24 августа 2023Экскурсия очень насыщенная и интересная, узнали много нового, Николина гора просто очаровала, по настоящему место силы, не смотря на дождь уходить не хотелось. Огромное спасибо Григорию по настоящему увлечённо и влюблённого в свой край человеку.
- ТТатьяна10 июля 2023Волшебная поездка по Симбирскому раздолью! Да не под бубнеж равнодушного гида, а в сопровождении человека с богатым жизненным опытом, горячо и
Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «На весь день»
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