Экскурсии на 1 день в Ульяновске

Найдено 3 экскурсии в категории «На весь день» в Ульяновске, цены от 7 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Чудеса и красоты Никольской горы
На машине
5 отзывов
6.5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чудеса и красоты Никольской горы: путешествие по святым местам Ульяновска
Погрузитесь в историю Симбирской губернии, посетите знаковые места и окунитесь в святые источники Никольской горы
Начало: В районе гостиницы «Волга»
Сегодня в 08:00
1 авг в 08:00
11 000 за всё до 4 чел.
Чудеса Никольской горы
2 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 16 чел.
Индивидуальная экскурсия Чудеса Никольской горы: путешествие по святым местам Ульяновска
Погрузитесь в мир древних легенд и святых источников Ульяновска, посетив уникальные места силы и истории
Начало: Ул. Гончарова, 3, Ульяновск
Расписание: Экскурсия возможна с 09:00 до 12:00 (в будние дни гид Григорий)
Сегодня в 08:00
1 авг в 08:00
от 11 000 за всё до 4 чел.
Загородная экскурсия в геопарк «Ундория» (30 км)
На автобусе
8 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Загородная экскурсия в геопарк «Ундория» (30 км)
Начало: по согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    22 июля 2024
    Чудеса и красоты Никольской горы
    Это была вторая поездка за 2 дня и присутствовала некоторая всеобщая усталость. Сама дорога прошла в ритме такси с заездами
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    в различные деревни по пути к основной цели. Подъезжая к селу Сурскому, попадаешь в атмосферу старинного купеческого поселка, который раскинулся у подножия Никольской горы. После небольшого подъема на гору открывается завораживающий вид на окрестности, на широкую полноводную реку Сура, на цветущие луга, на бесконечные просторы.

  • Т
    Татьяна
    8 апреля 2024
    Чудеса и красоты Никольской горы
    Спасибо за замечательную экскурсию. Посетили интересные места, насладились красивыми пейзажами, ощутили благодать на Никольской горе. Очень понравился музей художника Пластова
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    в Прислонихе, старинные фрески и весь храмовый комплекс в Арском. Ещё раз спасибо гиду Григорию за душевную поездку и познавательный рассказ.

  • Т
    Татьяна
    7 октября 2023
    Чудеса и красоты Никольской горы
    Прекрасная экскурсия. Очень интересная. Гид замечательный. Путешествие было невероятно комфортным. После купели нас поили вкуснейшим чаем из шиповника. Вся поездка была
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    настроена на наш темп. Места нам показали великолепные, а рассказ был познавательный. Мы ознали много нового. Мы остались очень довольны и с удовольствием поедем на другие экскурсии с прекрасным гидом.

  • Т
    Татьяна
    24 августа 2023
    Чудеса Никольской горы
    Экскурсия очень насыщенная и интересная, узнали много нового, Николина гора просто очаровала, по настоящему место силы, не смотря на дождь уходить не хотелось. Огромное спасибо Григорию по настоящему увлечённо и влюблённого в свой край человеку.
  • Т
    Татьяна
    10 июля 2023
    Чудеса Никольской горы
    Волшебная поездка по Симбирскому раздолью! Да не под бубнеж равнодушного гида, а в сопровождении человека с богатым жизненным опытом, горячо и
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    глубоко знающего родной край, щедро делящегося историями, помогающего почувствовать сказочность Никольской горы и мощь карсунского засечного вала, бодрящую свежесть купелей и целебность родников. Однодневная поездка превратилась в незабываемое приключение, одно из удивительных впечатлений этого лета. От всего сердца благодарим Никиту и Григория!

Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «На весь день»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ульяновске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Чудеса и красоты Никольской горы
  2. Чудеса Никольской горы
  3. Загородная экскурсия в геопарк «Ундория» (30 км)
Какие места ещё посмотреть в Ульяновске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Площадь Ленина
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Памятник Богдану Хитрово
  5. Соборная площадь
  6. Краеведческий музей
  7. Памятник букве "Ё"
Сколько стоит экскурсия по Ульяновску в июле 2024
Сейчас в Ульяновске в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 7 500 до 11 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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