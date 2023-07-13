2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по Музейному кварталу Ульяновска: погружение в историю
Откройте для себя сердце Ульяновска в увлекательной пешеходной экскурсии по Музейному кварталу, где история оживает
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
Начало: Ул. Гимова, 3, Ульяновск
Расписание: с понедельника - воскресенье с 04.00 до 23.30
Сегодня в 13:00
21 авг в 04:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборУвлекательная поездка по историческим местам Ульяновска
Путешествие по Ульяновску с посещением ключевых исторических мест и музеев. Узнайте больше о богатой истории города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Ульяновску: исторические места и архитектурные памятники
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ульяновска, посетив его знаковые места и памятники, в сопровождении опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Ульяновску: от Симбирска до современности
Ленин и Волга - две известных ассоциации с Ульяновском. Полюбуйтесь волжскими просторами и пройдите по Ленинским местам, открывая для себя значимые точки города
Начало: Улица Гончарова 25
Расписание: Каждый день
Сегодня в 15:00
21 авг в 09:00
6 200₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Сердце Ульяновска: от площади Ленина до Соборной
Прогулка по историческому центру Ульяновска между Соборной площадью и площадью Ленина. Узнайте историю города и насладитесь видами на Волгу
Начало: Площадь Ленина
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей13 июля 2023Очень интересная экскурсия, со множеством исторических сведений и увлекательной подачей, было интересно, три часа пролетели быстро. Рекомендую эту экскурсию и гида
- ЕЕлена20 февраля 2023В Ульяновске были первый раз. Экскурсия понравилась, хотя можно было посмотреть и побольше. Экскурсовод Наталья очень интересно рассказывает об истории
- ВВладимир19 августа 2022Экскурсию проводила гид Наталья. Наталья познакомила нас с историей Симбирска, со знаменитыми людьми города. Заглянули в музей-заповедник, погуляли по Венцу, улице Гончарова. Время пролетело незаметно.
- ММаксим16 октября 2021Отличная экскурсия
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