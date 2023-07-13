Популярные экскурсии

Найдено 6 экскурсий в категории «Популярные экскурсии» в Ульяновске, цены от 4 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Пешеходная экскурсия в Музейный квартал
Пешая
4 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия по Музейному кварталу Ульяновска: погружение в историю
Откройте для себя сердце Ульяновска в увлекательной пешеходной экскурсии по Музейному кварталу, где история оживает
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 000 за всё до 10 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
На автобусе
На машине
1 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
Начало: Ул. Гимова, 3, Ульяновск
Расписание: с понедельника - воскресенье с 04.00 до 23.30
Сегодня в 13:00
21 авг в 04:00
12 000 за всё до 4 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по Ульяновску на транспорте туристов
На автобусе
3 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Увлекательная поездка по историческим местам Ульяновска
Путешествие по Ульяновску с посещением ключевых исторических мест и музеев. Узнайте больше о богатой истории города
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Ульяновску на транспорте туристов
На автобусе
2 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Ульяновску: исторические места и архитектурные памятники
Погрузитесь в уникальную атмосферу Ульяновска, посетив его знаковые места и памятники, в сопровождении опытного гида
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Ульяновску
Пешая
На трамвае
3 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Ульяновску: от Симбирска до современности
Ленин и Волга - две известных ассоциации с Ульяновском. Полюбуйтесь волжскими просторами и пройдите по Ленинским местам, открывая для себя значимые точки города
Начало: Улица Гончарова 25
Расписание: Каждый день
Сегодня в 15:00
21 авг в 09:00
6 200 за всё до 10 чел.
Сердце Ульяновска: от площади Ленина до Соборной
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Сердце Ульяновска: от площади Ленина до Соборной
Прогулка по историческому центру Ульяновска между Соборной площадью и площадью Ленина. Узнайте историю города и насладитесь видами на Волгу
Начало: Площадь Ленина
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    13 июля 2023
    Обзорная экскурсия по Ульяновску
    Очень интересная экскурсия, со множеством исторических сведений и увлекательной подачей, было интересно, три часа пролетели быстро. Рекомендую эту экскурсию и гида
  • Е
    Елена
    20 февраля 2023
    Обзорная экскурсия по Ульяновску на транспорте туристов
    В Ульяновске были первый раз. Экскурсия понравилась, хотя можно было посмотреть и побольше. Экскурсовод Наталья очень интересно рассказывает об истории
    читать дальше

    города и современных событиях. Смутило то, что экскурсия называется "Обзорная экскурсия по Ульяновску на транспорте", а транспорта нет. Вернее, он будет, если вы сами его закажете заранее за дополнительные деньги. Это где-то прописано на сайте (мы не видели).

  • В
    Владимир
    19 августа 2022
    Обзорная экскурсия по Ульяновску на транспорте туристов
    Экскурсию проводила гид Наталья. Наталья познакомила нас с историей Симбирска, со знаменитыми людьми города. Заглянули в музей-заповедник, погуляли по Венцу, улице Гончарова. Время пролетело незаметно.
  • М
    Максим
    16 октября 2021
    Расширенная обзорная экскурсия по Ульяновску на транспорте туристов
    Отличная экскурсия

Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ульяновске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Пешеходная экскурсия в Музейный квартал
  2. Весь Ульяновск на автомобиле
  3. Расширенная обзорная экскурсия по Ульяновску на транспорте туристов
  4. Обзорная экскурсия по Ульяновску на транспорте туристов
  5. Обзорная экскурсия по Ульяновску
Какие места ещё посмотреть в Ульяновске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Площадь Ленина
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Памятник Богдану Хитрово
  5. Соборная площадь
  6. Краеведческий музей
  7. Памятник букве "Ё"
Сколько стоит экскурсия по Ульяновску в августе 2024
Сейчас в Ульяновске в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 4 000 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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