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города и современных событиях. Смутило то, что экскурсия называется "Обзорная экскурсия по Ульяновску на транспорте", а транспорта нет. Вернее, он будет, если вы сами его закажете заранее за дополнительные деньги. Это где-то прописано на сайте (мы не видели).