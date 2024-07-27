Все – экскурсии в Ульяновске

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Ульяновске, цены от 5 340 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Весь Ульяновск на автомобиле
На машине
22 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города
Сегодня в 16:00
Завтра в 05:00
15 200 за всё до 4 чел.
Ульяновск: история, современность, легенды
Пешая
39 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Ульяновск: путешествие сквозь время - от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Ульяновска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие
Начало: На территории Заповедника В.И. Ленина на улице Лен...
8 авг в 20:00
12 авг в 17:00
5 340 за всё до 10 чел.
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
На машине
29 отзывов
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
Увлекательное путешествие в мир древних океанов и целебных источников. Откройте для себя историю и красоту Ульяновска
Начало: В районе гостиницы Волга
11 авг в 09:00
12 авг в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    27 июля 2024
    Весь Ульяновск на автомобиле
    Интересная экскурсия. Много возможностей для красивых фотографий. Хорошее знание истории города. Довольно много интересных историй. Чистый и хороший автомобиль -
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    Lexus RX. Во время экскурсии проехали по обоим мостам через Волгу и заехали на смотровую площадку, с которой отрывается потрясающая панорама. Рекомендую!

  • О
    Ольга
    25 июля 2024
    Весь Ульяновск на автомобиле
    24 июля мы побывали на экс. по г. Ульяновску. С Алексеем мы проехали и прошли весь город, о котором он подробно
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    рассказывал: практически о каждом старинном доме, усадьбе, дворце. Не обошли стороной жизнь семьи Ульяновых и их дома проживания, проехали по двум мостам через Волгу, полюбовались пейзажами. Спасибо Алексею за рассказ о своём городе. Всем рекомендую.

  • А
    Анна
    11 июля 2024
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Максим великолепный рассказчик! С тонким чувством юмора) Мы были в восторге от всего, что он нам рассказал и показал. Однозначно к рекомендации!
  • С
    Светлана
    11 июня 2024
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Максим - потрясающий рассказчик, очень тонкий, деликатный, знающий и увлеченный своим делом человек! В нашей поездке Ульяновск был не основной точкой
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    путешествия, тем ценнее то, что нам так понравилась экскурсия, которую провел Максим! Спасибо за интересное изложение материала, за акценты на красоте старинных построек города, за подсказки по сувенирам и за возвращение в пионерское детство! Рекомендуем

  • О
    Ольга
    1 мая 2024
    Ульяновск: история, современность, легенды
    Мы приехали в Ульяновск с круизом и время в городе было ограничено. Я очень довольна этой экскурсией несмотря на плохую
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    погоду. И мне и сыну 9 лет было интересно. Максим прекрасно знает город и любит его историю. Было не только увлекательно и интересно, но и с душой. Пожалуй, лучший наш гид на всем маршруте! Очень рекомендую и гида и город. Неожиданно очень много интересного и кофе в Вольсов был вкусный:)

  • Р
    Резида
    20 февраля 2024
    Весь Ульяновск на автомобиле
    Экскурсия понравилась, Алексей очень интересно, познавательно дал информацию, очень корректен, чувствуется, что человек образованный и ответственный. Да, цена на данное мероприятие недешевое, но экскурсия индивидуальная, да и автомобиль высокого класса)))

Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Все»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Ульяновске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Весь Ульяновск на автомобиле
  2. Ульяновск: история, современность, легенды
  3. Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
Какие места ещё посмотреть в Ульяновске
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Площадь Ленина
  2. Набережная
  3. Самое главное
  4. Памятник Богдану Хитрово
  5. Соборная площадь
  6. Краеведческий музей
  7. Памятник букве "Ё"
Сколько стоит экскурсия по Ульяновску в августе 2024
Сейчас в Ульяновске в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 5 340 до 15 200. Туристы уже оставили гидам 90 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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