4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь Ульяновск на автомобиле
Насыщенное знакомство с каждым знаковым уголком города
Сегодня в 16:00
Завтра в 05:00
15 200₽ за всё до 4 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Ульяновск: путешествие сквозь время - от прошлого к настоящему
Погрузитесь в атмосферу Ульяновска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет захватывающее путешествие
Начало: На территории Заповедника В.И. Ленина на улице Лен...
8 авг в 20:00
12 авг в 17:00
5 340₽ за всё до 10 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Целебная вода Ундор и динозавры Поволжья
Увлекательное путешествие в мир древних океанов и целебных источников. Откройте для себя историю и красоту Ульяновска
Начало: В районе гостиницы Волга
11 авг в 09:00
12 авг в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей27 июля 2024Интересная экскурсия. Много возможностей для красивых фотографий. Хорошее знание истории города. Довольно много интересных историй. Чистый и хороший автомобиль -
- ООльга25 июля 202424 июля мы побывали на экс. по г. Ульяновску. С Алексеем мы проехали и прошли весь город, о котором он подробно
- ААнна11 июля 2024Максим великолепный рассказчик! С тонким чувством юмора) Мы были в восторге от всего, что он нам рассказал и показал. Однозначно к рекомендации!
- ССветлана11 июня 2024Максим - потрясающий рассказчик, очень тонкий, деликатный, знающий и увлеченный своим делом человек! В нашей поездке Ульяновск был не основной точкой
- ООльга1 мая 2024Мы приехали в Ульяновск с круизом и время в городе было ограничено. Я очень довольна этой экскурсией несмотря на плохую
- РРезида20 февраля 2024Экскурсия понравилась, Алексей очень интересно, познавательно дал информацию, очень корректен, чувствуется, что человек образованный и ответственный. Да, цена на данное мероприятие недешевое, но экскурсия индивидуальная, да и автомобиль высокого класса)))
Ответы на вопросы от путешественников по Ульяновску в категории «Все»
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