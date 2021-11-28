Заволжская Венеция

Йошкар-Ола — город с марийским акцентом, русским характером и европейской архитектурой. Столицу Республики Марий Эл туристы называют заволжской Венецией. Этот «красный город» с удивительными, похожими на сказочные пряничными домиками обязательно нужно увидеть собственными глазами, невозможно описать всю красоту и самобытность этого места.

Последние 10 лет город активно развивался и сейчас достопримечательности Йошкар-Олы поражают путешественника яркостью и соседством европейской архитектуры с русским стилем. В городе есть своя «Спасская башня» и самый молодой Кремль в России, набережные Амстердам и Брюгге с европейскими домиками и забавные, почти языческие скульптуры, которые так и просятся на фотографии. Есть возможность практически побывать в Европе, это при закрытых то границах! Детям и взрослым будет так же интересно посмотреть на Музей народной сказки под открытым небом.

Национальный музей Республики Марий Эл

Так же в программу включено посещение Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева. В музее предусмотрена интересная экскурсионная программа по нескольким выставочным залам музея, включая уникальную этнографическую экспозицию, которая рассказывает об обрядах жизненного цикла от рождения до смерти. Традиционная культура представлена на примере жизненного пути собирательного образа марийской женщины, который рассматривается в разных жизненных ситуациях: в семье, в обществе, во время работы и отдыха.

Чебоксары — один из самых экологически чистых городов страны

Чебоксары — столица Республики Чувашии. Сюда едут туристы со всего света, чтобы увидеть яркие иллюстрации богатого исторического прошлого — памятники архитектуры, уникальные музейные коллекции, старинные храмы.

Мы сможем увидеть такие достопримечательности города:

Монумент «Мать-Покровительница» является украшением главной набережной и всего города.

Бульвар Купца Ефремова — центральная пешеходная зона в городе. Внешним видом и территорией он похож на Московский Арбат. Вдоль улицы расположено большое количество памятников архитектуры.

Речной порт — это не только важный транспортный узел, но и красивая достопримечательность города.

Свято-Троицкий монастырь — один из старейших комплексов в Чебоксарах.

Мемориальный парк «Победа» — интересное место для прогулки, он находится на холме, вблизи берега реки Волга.

И конечно же посетим историческую набережную!

Посетим Чувашский Национальный музей — крупнейшее хранилище памятников природы, истории, материальной и духовной культуры чувашей и других народов, центр всей музейной работы на территории Чувашской Республики.

Важная информация: