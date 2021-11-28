Две столицы в одной экскурсии: Йошкар-Ола и Чебоксары (2 дня)

Приглашаем вас в двухдневный тур, посмотреть на красавицу Йошкар-Олу

В группе
до 25 чел.
Приглашаем вас в двухдневный тур, посмотреть на красавицу Йошкар-Олу и Чебоксары, посмотреть там есть на что! Оба города не оставят без положительных эмоций и взрослых, и детей, всем будет интересно и познавательно! Наши туристы, не смогли определиться какой город им понравился больше, оба города впечатлили и удивили.

А ещё это уникальная возможность посмотреть на ночную Йошкар-Олу, с красивой подсветкой набережных и динамической композиции!
Две столицы в одной экскурсии: Йошкар-Ола и Чебоксары (2 дня)
Две столицы в одной экскурсии: Йошкар-Ола и Чебоксары (2 дня)
Две столицы в одной экскурсии: Йошкар-Ола и Чебоксары (2 дня)
Две столицы в одной экскурсии: Йошкар-Ола и Чебоксары (2 дня)
Две столицы в одной экскурсии: Йошкар-Ола и Чебоксары (2 дня)
Две столицы в одной экскурсии: Йошкар-Ола и Чебоксары (2 дня)

Что вы увидите 🤩

  • Динамическая композиция «12 апостолов»
  • Национальный музей Республики Марий Эл им. Т. Евсеева
  • «Спасская башня»
  • Самый молодой Кремль в России
  • Набережные Амстердам и Брюгге
  • Красивые площади
  • Памятники
  • Очаровательные фонтаны
  • Собор
  • Монумент Матери
  • Бульвар Купца Ефремова
  • Речной порт
  • Свято-Троицкий монастырь
  • Мемориальный парк «Победа»
  • Историческая набережная
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Заволжская Венеция

Йошкар-Ола — город с марийским акцентом, русским характером и европейской архитектурой. Столицу Республики Марий Эл туристы называют заволжской Венецией. Этот «красный город» с удивительными, похожими на сказочные пряничными домиками обязательно нужно увидеть собственными глазами, невозможно описать всю красоту и самобытность этого места.
Последние 10 лет город активно развивался и сейчас достопримечательности Йошкар-Олы поражают путешественника яркостью и соседством европейской архитектуры с русским стилем. В городе есть своя «Спасская башня» и самый молодой Кремль в России, набережные Амстердам и Брюгге с европейскими домиками и забавные, почти языческие скульптуры, которые так и просятся на фотографии. Есть возможность практически побывать в Европе, это при закрытых то границах! Детям и взрослым будет так же интересно посмотреть на Музей народной сказки под открытым небом.

Национальный музей Республики Марий Эл

Так же в программу включено посещение Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева. В музее предусмотрена интересная экскурсионная программа по нескольким выставочным залам музея, включая уникальную этнографическую экспозицию, которая рассказывает об обрядах жизненного цикла от рождения до смерти. Традиционная культура представлена на примере жизненного пути собирательного образа марийской женщины, который рассматривается в разных жизненных ситуациях: в семье, в обществе, во время работы и отдыха.
Чебоксары — один из самых экологически чистых городов страны
Чебоксары — столица Республики Чувашии. Сюда едут туристы со всего света, чтобы увидеть яркие иллюстрации богатого исторического прошлого — памятники архитектуры, уникальные музейные коллекции, старинные храмы.

Мы сможем увидеть такие достопримечательности города:

  • Монумент «Мать-Покровительница» является украшением главной набережной и всего города.
  • Бульвар Купца Ефремова — центральная пешеходная зона в городе. Внешним видом и территорией он похож на Московский Арбат. Вдоль улицы расположено большое количество памятников архитектуры.
  • Речной порт — это не только важный транспортный узел, но и красивая достопримечательность города.
  • Свято-Троицкий монастырь — один из старейших комплексов в Чебоксарах.
  • Мемориальный парк «Победа» — интересное место для прогулки, он находится на холме, вблизи берега реки Волга.
  • И конечно же посетим историческую набережную!
  • Посетим Чувашский Национальный музей — крупнейшее хранилище памятников природы, истории, материальной и духовной культуры чувашей и других народов, центр всей музейной работы на территории Чувашской Республики.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Мы едем на экскурсии на собственных туристических автобусах и с нашими опытными водителями. Это позволяет не платить за аренду автобуса, поэтому наши туры стоят дешевле. Автобусы с кондиционерами, откидывающимися спинками, в пути развлекаемся фильмами.
  • Радостная новость — обе динамические композиции в Йошкар-Оле и «12 апостолов» и «Ослик с иконой Божьей Матери» снова работают. Они очень впечатляют. Скульптурная процессия шествует под колокольный звон и церковные песнопения. Обязательно посмотрим и послушаем.

Ответы на вопросы

Что входит
  • проезд на комфортабельном автобусе
  • трёх часовые обзорные экскурсии с гидом по городу Йошкар-Оле и по городу Чебоксары
  • посещение Национального музея Республики Марий Эл им. Т. Евсеева с экскурсией
  • посещение Чувашского национального музея с экскурсией
  • проживание в гостинице
  • завтрак
  • сопровождение по всему маршруту
  • свободное время.
Что не входит
  • личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр. )
Место начала и завершения?
Дом Связи или Речной порт, Ульяновск
Когда и сколько длится
Когда: 28 августа в 06:00
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
  • Мы едем на экскурсии на собственных туристических автобусах и с нашими опытными водителями. Это позволяет не платить за аренду автобуса, поэтому наши туры стоят дешевле. Автобусы с кондиционерами, откидывающимися спинками, в пути развлекаемся фильмами.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

28 августа в 06:00

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