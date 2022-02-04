12.07 по 16.07 в 19:00

«Мёртвое море» ближе, чем вы думали

Сегодня на территории курорта насчитывается семь уникальных по химическому составу воды озер. Они небольшие — скорее напоминают природные ванны или источники для водолечения. Но целебная сила их велика. Одно из самых больших местных озер, которое называется «Развал», прозвали «Солёнкой». По оценкам экспертов, это озеро по праву считается одним из аналогов Мёртвого моря в Израиле (для сравнения: концентрация соли в озере Развал — 320-340 г/л, в Мёртвом море — 315 г/л).

Максимальная глубина водоема составляет 18 метров, но не смотря на это в озере невозможно утонуть! Как, впрочем, и плавать привычным способом. Оказавшись в воде, ощущаешь себя поплавком — можно просто лежать на поверхности, а можно — оставаться в вертикальном положении, и, совершая ногами движения, похожие на езду на велосипеде, передвигаться по водной глади.

Семь уникальных озёр

Сегодня на территории курорта насчитывается семь уникальных по химическому составу воды озёр. Кроме озера «Развал» есть ещё шесть озер с не менее полезными свойствами. Например, озеро «Дунино» или Бромное (так его стали называть из-за высокой концентрации этого элемента). Сам водоём не очень глубокий — около трёх метров, однако содержит большое количество солей. Также он прославился наличием лечебных грязей. Это озеро «лечит» иммунную систему и нервную системы. А грязь способствует омоложению кожи, а также седативному воздействию на суставы, позвоночник, желудочно-кишечный тракт. Как утверждают местные эскулапы, в Соль-Илецке «лечат» не только озера, но и сухой степной климат. А в естественных солёных шахтах организовано спелеолечение.

На территории курорта имеются рестораны, закусочные, аттракционы для детей, душ, туалеты, торговые точки, где туристы приобретают сувениры, кремы для загара, купальники и прочие нужные для отдыха мелочи. Также из за близости Казахстана можно сделать много выгодных покупок, очень развита торговля.

Важная информация: