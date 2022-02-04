12.07 по 16.07 в 19:00

Оздоровительный трёхдневный тур в Соль-Илецк

Приглашаем вас в трёхдневный тур в Соль-Илецк - российский аналог израильского курорта на Мёртвом море! Для тех, кто

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до 25 чел.
Приглашаем вас в трёхдневный тур в Соль-Илецк — российский аналог израильского курорта на Мёртвом море! Для тех, кто хочет бюджетно побывать на «Мёртвом море» два дня, посетить этот замечательный курорт, почувствовать на себе, как это просто лежать на воде как поплавок и не бояться утонуть, посетить все озера этого курорта!
Оздоровительный трёхдневный тур в Соль-Илецк
Оздоровительный трёхдневный тур в Соль-Илецк
Оздоровительный трёхдневный тур в Соль-Илецк
Оздоровительный трёхдневный тур в Соль-Илецк
Оздоровительный трёхдневный тур в Соль-Илецк
Оздоровительный трёхдневный тур в Соль-Илецк
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

«Мёртвое море» ближе, чем вы думали

Сегодня на территории курорта насчитывается семь уникальных по химическому составу воды озер. Они небольшие — скорее напоминают природные ванны или источники для водолечения. Но целебная сила их велика. Одно из самых больших местных озер, которое называется «Развал», прозвали «Солёнкой». По оценкам экспертов, это озеро по праву считается одним из аналогов Мёртвого моря в Израиле (для сравнения: концентрация соли в озере Развал — 320-340 г/л, в Мёртвом море — 315 г/л).
Максимальная глубина водоема составляет 18 метров, но не смотря на это в озере невозможно утонуть! Как, впрочем, и плавать привычным способом. Оказавшись в воде, ощущаешь себя поплавком — можно просто лежать на поверхности, а можно — оставаться в вертикальном положении, и, совершая ногами движения, похожие на езду на велосипеде, передвигаться по водной глади.

Семь уникальных озёр

Сегодня на территории курорта насчитывается семь уникальных по химическому составу воды озёр. Кроме озера «Развал» есть ещё шесть озер с не менее полезными свойствами. Например, озеро «Дунино» или Бромное (так его стали называть из-за высокой концентрации этого элемента). Сам водоём не очень глубокий — около трёх метров, однако содержит большое количество солей. Также он прославился наличием лечебных грязей. Это озеро «лечит» иммунную систему и нервную системы. А грязь способствует омоложению кожи, а также седативному воздействию на суставы, позвоночник, желудочно-кишечный тракт. Как утверждают местные эскулапы, в Соль-Илецке «лечат» не только озера, но и сухой степной климат. А в естественных солёных шахтах организовано спелеолечение.
На территории курорта имеются рестораны, закусочные, аттракционы для детей, душ, туалеты, торговые точки, где туристы приобретают сувениры, кремы для загара, купальники и прочие нужные для отдыха мелочи. Также из за близости Казахстана можно сделать много выгодных покупок, очень развита торговля.

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. С собой возьмите все необходимые купальные принадлежности.
  • Мы едем на экскурсии на собственных туристических автобусах и с нашими опытными водителями. Это позволяет не платить за аренду автобуса, поэтому наши туры стоят дешевле. Автобусы с кондиционерами, откидывающимися спинками, в пути развлекаемся фильмами.

Ответы на вопросы

Что входит
  • транспортное обслуживание
  • посещение курорта.
Что не входит
  • личные расходы (напитки, еда в кафе, сувениры и пр.)
  • проживание на курорте в гостевых домах, стоимость проживания от 300 руб. сутки
Место начала и завершения?
Дом Связи или Речной порт, Ульяновск
Когда и сколько длится
Когда: 12.07 по 16.07 в 19:00
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. С собой возьмите все необходимые купальные принадлежности.
  • Мы едем на экскурсии на собственных туристических автобусах и с нашими опытными водителями. Это позволяет не платить за аренду автобуса, поэтому наши туры стоят дешевле. Автобусы с кондиционерами, откидывающимися спинками, в пути развлекаемся фильмами.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

12.07 по 16.07 в 19:00

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