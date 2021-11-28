Постройки, времён Золотой Орды
В настоящее время Болгар — практически единственное место, где можно увидеть своими глазами постройки, возведённые ещё во времена Золотой Орды. Помимо этого именно Великий Булгар был столицей некогда великого государства — Волжской Булгарии, которая существовала в этом районе по предположениям историков в период с X по XIII века н. э. К тому времени город занимал стратегически важное месторасположение, находясь как раз на месте «Великого Шелкового пути», поэтому здесь процветала торговля.
Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник является самым северным в мире памятником средневекового мусульманского зодчества, уникальным и единственным образцом болгаро-татарской архитектуры середины XIII-XIV вв. . Не имеет аналогов в мире как ценный исторический памятник, свидетельствующий об исчезнувших государствах (Волжская Болгария, Золотая Орда), исчезнувшей культуре, жизненном укладе и как оказавший значительное влияние в течении X-XV вв. на развитие культуры и архитектуры.
Что вас ждёт:
Болгарское городище и Белая мечеть
Куда входят:
- «Соборная мечеть»
- «Северный мавзолей»
- «Восточный мавзолей»
- «Ханский дворец»
- «Восточная палата» (Ханская баня)
- «Малый минарет и Ханская усыпальница»
- «Белая палата» (баня)
- «Чёрная палата»
- Белая мечеть — архитектурная жемчужина современного Болгара
Музей болгарской цивилизации
Музей расположился на шести этажах, здесь мы познакомимся с богатой историей и культурой Волжской Булгарии со времени возникновения государства в X веке и до его заката в начале XV века. В залах музея размещён подлинный археологический материал, полученный при археологических исследованиях городища.
Верблюжья ферма
Экскурсия будет интересна как взрослым, так и детям. Программа экскурсии включает в себя погружение в события времен Волжской Булгарии. Раскроет все интересные особенности дружелюбных двугорбых красавцев. Общение с верблюдами доставит каждому истинное наслаждение и создаст неповторимую гамму тёплых чувств.
На верблюдов можно смотреть часами, наблюдать за их удивительными движениями, вглядываться в их совершенно очаровательные глаза и неповторимые формы, которыми их наделила природа. Питомник верблюдов — это и оригинальная эко ферма европейского типа, и самобытный музей-парк под открытым небом. Почему в Болгаре? Да потому, что в прошлом верблюды были неотъемлемой частью быта и жизни наших предков, которые проживали на территории Болгарского государства.
По окончанию экскурсии вы сможете сфотографироваться в национальных костюмах, продегустировать верблюжье молоко, приобрести сувениры и памятные подарки, экологически чистую продукцию верблюдоводства, а при желании и самого верблюда.
В свою очередь верблюды обязуются:
- проявить радушное гостеприимство;
- поднять настроение всем окружающим;
- принимать активное участие в фотосессии;
- пожелать вам и вашим близким крепкого здоровья на долгие года.
- Так же в царстве верблюдов проживают ласковые голубоглазые собачки Хаски, они тоже будут очень рады подарить вам свою общительность и очень ждут чтобы вы их погладили.
Важная информация:
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Мы едем на экскурсии на собственных туристических автобусах и с нашими опытными водителями. Это позволяет не платить за аренду автобуса, поэтому наши туры стоят дешевле. Автобусы с кондиционерами, откидывающимися спинками, в пути развлекаемся фильмами.