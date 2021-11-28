Постройки, времён Золотой Орды

В настоящее время Болгар — практически единственное место, где можно увидеть своими глазами постройки, возведённые ещё во времена Золотой Орды. Помимо этого именно Великий Булгар был столицей некогда великого государства — Волжской Булгарии, которая существовала в этом районе по предположениям историков в период с X по XIII века н. э. К тому времени город занимал стратегически важное месторасположение, находясь как раз на месте «Великого Шелкового пути», поэтому здесь процветала торговля.

Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник является самым северным в мире памятником средневекового мусульманского зодчества, уникальным и единственным образцом болгаро-татарской архитектуры середины XIII-XIV вв. . Не имеет аналогов в мире как ценный исторический памятник, свидетельствующий об исчезнувших государствах (Волжская Болгария, Золотая Орда), исчезнувшей культуре, жизненном укладе и как оказавший значительное влияние в течении X-XV вв. на развитие культуры и архитектуры.

Что вас ждёт:

Болгарское городище и Белая мечеть

Куда входят:

«Соборная мечеть»

«Северный мавзолей»

«Восточный мавзолей»

«Ханский дворец»

«Восточная палата» (Ханская баня)

«Малый минарет и Ханская усыпальница»

«Белая палата» (баня)

«Чёрная палата»

Белая мечеть — архитектурная жемчужина современного Болгара

Музей болгарской цивилизации

Музей расположился на шести этажах, здесь мы познакомимся с богатой историей и культурой Волжской Булгарии со времени возникновения государства в X веке и до его заката в начале XV века. В залах музея размещён подлинный археологический материал, полученный при археологических исследованиях городища.

Верблюжья ферма

Экскурсия будет интересна как взрослым, так и детям. Программа экскурсии включает в себя погружение в события времен Волжской Булгарии. Раскроет все интересные особенности дружелюбных двугорбых красавцев. Общение с верблюдами доставит каждому истинное наслаждение и создаст неповторимую гамму тёплых чувств.

На верблюдов можно смотреть часами, наблюдать за их удивительными движениями, вглядываться в их совершенно очаровательные глаза и неповторимые формы, которыми их наделила природа. Питомник верблюдов — это и оригинальная эко ферма европейского типа, и самобытный музей-парк под открытым небом. Почему в Болгаре? Да потому, что в прошлом верблюды были неотъемлемой частью быта и жизни наших предков, которые проживали на территории Болгарского государства.

По окончанию экскурсии вы сможете сфотографироваться в национальных костюмах, продегустировать верблюжье молоко, приобрести сувениры и памятные подарки, экологически чистую продукцию верблюдоводства, а при желании и самого верблюда.

В свою очередь верблюды обязуются:

проявить радушное гостеприимство;

поднять настроение всем окружающим;

принимать активное участие в фотосессии;

пожелать вам и вашим близким крепкого здоровья на долгие года.

Так же в царстве верблюдов проживают ласковые голубоглазые собачки Хаски, они тоже будут очень рады подарить вам свою общительность и очень ждут чтобы вы их погладили.

Важная информация: