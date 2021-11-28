Путешествие в Великий Болгар

Приглашаем вас в Великий Болгар

В группе
до 25 чел.
Приглашаем вас в Великий Болгар.

Во время этой поездки мы прикоснёмся к истории древнего города, посетим интересный музей Болгарской цивилизации, увидим красивейшую Белую мечеть, а так же навестим корабли пустыни — царство верблюдов (их там очень много) и зарядимся позитивом от общения с голубоглазыми собачками Хаски.

Так что и детям, и взрослым будет интересно и нескучно.

Будет свободное время для обеда, покупки сувениров, сладостей, фото!
Путешествие в Великий Болгар
Путешествие в Великий Болгар
Путешествие в Великий Болгар
Путешествие в Великий Болгар
Путешествие в Великий Болгар
Путешествие в Великий Болгар
Путешествие в Великий Болгар

Что вы увидите 🤩

  • Соборная мечеть
  • Северный мавзолей
  • Восточный мавзолей
  • Ханский дворец
  • Восточная палата (Ханская баня)
  • Малый минарет и Ханская усыпальница
  • Белая палата (баня)
  • Чёрная палата
  • Музей болгарской цивилизации
  • Верблюжья ферма
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Постройки, времён Золотой Орды

В настоящее время Болгар — практически единственное место, где можно увидеть своими глазами постройки, возведённые ещё во времена Золотой Орды. Помимо этого именно Великий Булгар был столицей некогда великого государства — Волжской Булгарии, которая существовала в этом районе по предположениям историков в период с X по XIII века н. э. К тому времени город занимал стратегически важное месторасположение, находясь как раз на месте «Великого Шелкового пути», поэтому здесь процветала торговля.
Болгарский историко-архитектурный музей-заповедник является самым северным в мире памятником средневекового мусульманского зодчества, уникальным и единственным образцом болгаро-татарской архитектуры середины XIII-XIV вв. . Не имеет аналогов в мире как ценный исторический памятник, свидетельствующий об исчезнувших государствах (Волжская Болгария, Золотая Орда), исчезнувшей культуре, жизненном укладе и как оказавший значительное влияние в течении X-XV вв. на развитие культуры и архитектуры.

Что вас ждёт:

    Болгарское городище и Белая мечеть

    Куда входят:

    • «Соборная мечеть»
    • «Северный мавзолей»
    • «Восточный мавзолей»
    • «Ханский дворец»
    • «Восточная палата» (Ханская баня)
    • «Малый минарет и Ханская усыпальница»
    • «Белая палата» (баня)
    • «Чёрная палата»
    • Белая мечеть — архитектурная жемчужина современного Болгара
    Музей болгарской цивилизации
    Музей расположился на шести этажах, здесь мы познакомимся с богатой историей и культурой Волжской Булгарии со времени возникновения государства в X веке и до его заката в начале XV века. В залах музея размещён подлинный археологический материал, полученный при археологических исследованиях городища.

    Верблюжья ферма

    Экскурсия будет интересна как взрослым, так и детям. Программа экскурсии включает в себя погружение в события времен Волжской Булгарии. Раскроет все интересные особенности дружелюбных двугорбых красавцев. Общение с верблюдами доставит каждому истинное наслаждение и создаст неповторимую гамму тёплых чувств.
    На верблюдов можно смотреть часами, наблюдать за их удивительными движениями, вглядываться в их совершенно очаровательные глаза и неповторимые формы, которыми их наделила природа. Питомник верблюдов — это и оригинальная эко ферма европейского типа, и самобытный музей-парк под открытым небом. Почему в Болгаре? Да потому, что в прошлом верблюды были неотъемлемой частью быта и жизни наших предков, которые проживали на территории Болгарского государства.
    По окончанию экскурсии вы сможете сфотографироваться в национальных костюмах, продегустировать верблюжье молоко, приобрести сувениры и памятные подарки, экологически чистую продукцию верблюдоводства, а при желании и самого верблюда.

    В свою очередь верблюды обязуются:

    • проявить радушное гостеприимство;
    • поднять настроение всем окружающим;
    • принимать активное участие в фотосессии;
    • пожелать вам и вашим близким крепкого здоровья на долгие года.
    • Так же в царстве верблюдов проживают ласковые голубоглазые собачки Хаски, они тоже будут очень рады подарить вам свою общительность и очень ждут чтобы вы их погладили.

    Важная информация:

    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    • Мы едем на экскурсии на собственных туристических автобусах и с нашими опытными водителями. Это позволяет не платить за аренду автобуса, поэтому наши туры стоят дешевле. Автобусы с кондиционерами, откидывающимися спинками, в пути развлекаемся фильмами.

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • проезд на комфортабельном автобусе
    • 2,5-х часовая обзорная экскурсия с гидом по Болгарскому городищу
    • посещение с экскурсией музея Болгарской цивилизации
    • посещение верблюжьей фермы
    • осмотр Белой мечети
    • свободное время
    • сопровождение по всему маршруту.
    Что не входит
    • личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр. )
    Место начала и завершения?
    Дом Связи или Речной порт, Ульяновск
    Когда и сколько длится
    Когда: 04.07 с 08:30
    Экскурсия длится около 9 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
    Важная информация
    • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
    • Мы едем на экскурсии на собственных туристических автобусах и с нашими опытными водителями. Это позволяет не платить за аренду автобуса, поэтому наши туры стоят дешевле. Автобусы с кондиционерами, откидывающимися спинками, в пути развлекаемся фильмами.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    04.07 с 08:30

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