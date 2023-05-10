Отправившись в путешествие, познакомимся с заповедными местами Приморского края и полюбуемся его красотами.

Прокатимся на «хасанском экспрессе» вдоль симпатичных полустанков, лагун и цветущих полян, заглянем на самый южный остров России, искупаемся в Японском море и побываем на границе трёх стран.

Нас ждут пешеходные экскурсии по экологическим тропам и экскурсии по заповедникам, где можно узнать о флоре региона и встретиться с местной фауной.