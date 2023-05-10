Приморье - край леопардов

Экскурсионный тур «Приморье - край леопардов» на 7 дней

3.7
3 отзыва
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Приморье - край леопардов
Приморье - край леопардов
Приморье - край леопардов
Приморье - край леопардов
Приморье - край леопардов
Приморье - край леопардов
Приморье - край леопардов
Приморье - край леопардов
Приморье - край леопардов
Приморье - край леопардов
Приморье - край леопардов
Приморье - край леопардов
Приморье - край леопардов
Приморье - край леопардов
Приморье - край леопардов
Приморье - край леопардов
Приморье - край леопардов
Приморье - край леопардов
Приморье - край леопардов
Приморье - край леопардов
Приморье - край леопардов
Приморье - край леопардов
Приморье - край леопардов
Приморье - край леопардов
Приморье - край леопардов
Приморье - край леопардов
Приморье - край леопардов
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Что вас ожидает:

Озеро Лотос
Озеро Лотос
Отправимся к озеру и полюбуемся царственным цветком Востока, сделаем памятные фото
Парк «Земля леопарда»
Парк «Земля леопарда»
Познакомимся с домом леопардов и программой «Хранители леопарда»
Поездка на хасанском экспрессе
Поездка на хасанском экспрессе
Мимо проплывут морские лагуны, зеленые долины и цветущие поляны
Встреча с пятнистыми оленями
Встреча с пятнистыми оленями
Понаблюдаем за изящными оленями и посетим загон оленух с малышами во время экскурсии «Олени и море»
Остров Фуругельма
Остров Фуругельма
Пройдемся по экологической тропе и насладимся пейзажами – белый песок, бирюзовая вода, птичьи базары
Дальневосточный морской заповедник
Дальневосточный морской заповедник
Отправимся на морскую экскурсию и увидим мысы, кекуры и лежбище тюленя ларга

Описание

Отправившись в путешествие, познакомимся с заповедными местами Приморского края и полюбуемся его красотами.

Прокатимся на «хасанском экспрессе» вдоль симпатичных полустанков, лагун и цветущих полян, заглянем на самый южный остров России, искупаемся в Японском море и побываем на границе трёх стран.

Нас ждут пешеходные экскурсии по экологическим тропам и экскурсии по заповедникам, где можно узнать о флоре региона и встретиться с местной фауной.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Уссурийском. Хасанский экспресс

09:00 Выезд из Владивостока в Уссурийск на автомобиле, 100 км в пути, в город Уссурийск.

Путевая информация и остановки в местах, где можно сделать живописные кадры.

Знакомство с Уссурийском: посещение видовых площадок, музеев, рынка и памятных мест.

Обед в кафе (за доп. плату).

16:00 Отправление «хасанского экспресса»: поезд Москва — Пхеньян.

Такой маршрут действительно существует в расписании РЖД! Он курсирует в рамках одного вагона из г. Уссурийск до станции «Хасан».

Одноколейка проложена вдоль зеленых долин, красивых морских лагун и цветущих полян.

Единственный вагон тянет тепловоз. Вагон движется плавно, колесики стучат, ваше путешествие в Хасан начинается.

Мимо окон проплывают маленькие полустанки с говорящими названиями: «Оленевод», «Барсовый», «Кедровая», и станции, носящие имена героев-пограничников: «Гвоздево», «Сухановка», «Махалино».

Из окон вагона открывается вид на морской залив, где белеет красивый город – Владивосток.

21:20 Прибытие на станцию «Махалино».

Прибытие на автомобиле в небольшую гостиницу в китайском стиле в пос. Краскино.

Знакомство с Уссурийском. Хасанский экспрессЗнакомство с Уссурийском. Хасанский экспрессЗнакомство с Уссурийском. Хасанский экспрессЗнакомство с Уссурийском. Хасанский экспресс
2 день

Остров Фуругельма

Завтрак в гостинице.

Отправляемся не далеко, на берег бухты Экспедиции, в пос. Посьет.

Посадка в быстроходный катер, который доставит нас в Дальневосточный морской заповедник, на самый южный остров России — остров Фуругельма.

Здесь очень красивое море — белый песок, бирюзовая вода, птичьи базары.

Экскурсия по экологической тропе занимает около 2 часов.

Отдых на берегу, обед-пикник.

В период с июля по сентябрь — купание в Японском море.

Возвращение в Посьет.

Возвращение в гостиницу, ужин в китайском ресторанчике (за доп. плату).

Остров ФуругельмаОстров ФуругельмаОстров ФуругельмаОстров ФуругельмаОстров ФуругельмаОстров Фуругельма
3 день

Три границы. Озеро Лотос

Завтрак в гостинице.

11:00 Выезжаем на маршрут на три границы.

Интересная путевая информация от экскурсовода, прибытие в пос. Хасан, к месту, где сходятся три границы — России, Китая и Северной Кореи.

Остановка у озера Лотос.

Обед-пикник. Отдых на берегу Японского моря.

20:00 Прибытие в пос. Барабаш в гостиницу национального парка «Земля леопарда».

Размещение в гостинице.

Ужин в кафе.

Три границы. Озеро ЛотосТри границы. Озеро ЛотосТри границы. Озеро ЛотосТри границы. Озеро ЛотосТри границы. Озеро ЛотосТри границы. Озеро Лотос
4 день

Национальный парк «Земля леопарда»

Завтрак.

Экскурсия по экспозиционному залу национального парка, знакомство с домом леопардов, с программой «Хранители леопарда», фотографирование на фоне «Леопардовой стены почета».

Просмотр познавательногофильма.

Обед в кафе.

Пешеходная экскурсия «Тропа леопарда» по территории национального парка, 2 часа.

Уссурийская тайга, обилие реликтовых деревьев и лиан, следы диких животных, чистейший воздух.

Ужин в кафе.

Национальный парк «Земля леопарда»Национальный парк «Земля леопарда»Национальный парк «Земля леопарда»Национальный парк «Земля леопарда»Национальный парк «Земля леопарда»
5 день

Дальневосточный морской заповедник

Завтрак.

Прибытие автобусом в пос. Славянка, в пути 1 час.

Посадка в катер.

Морская экскурсия вдоль островов залива Петра Великого по территории Дальневосточного морского заповедника, восточный участок:

  • вдоль островов Большой Пелис, Матвеева, Де-Ливрона, Гильдебрандта, Дурново;
  • мыс Льва, мыс Сосновый, кекуры Бакаланьи, недалеко от лежбища тюленя ларга, роща сосны густоцветковой, кекур-арка «Штаны».

Выход на берег в бухте Средней.

Обед-пикник. Отдых на берегу. Голубое море, белый песок, могильные сосны…

16:00 Посадка в катер, доставка в пос. Славянка, по дороге любование прибрежными гротами и кекурами полуострова Клерка.

18:00 Доставка в пос. Барабаш.

Ужин в кафе.

Ночевка в гостинице «Центральная усадьба».

Дальневосточный морской заповедникДальневосточный морской заповедникДальневосточный морской заповедникДальневосточный морской заповедник
6 день

Заповедник «Кедровая падь»

Завтрак.

Переезд в пос. Приморский, в пути 40 минут.

Выход на пешеходную экскурсию по территории заповедника «Кедровая падь».

Маршрут «К сердцу Кедровой пади», протяженность 14 км, продолжительность 7 часов.

Экскурсантам предлагается пройти вглубь охраняемой зоны, познакомиться с местной флорой, а если повезет, то и с фауной.

«Кедровая падь» — край диких кошек и первозданной природы. Заповедник «Кедровая падь» носит статус биосферного резервата ЮНЕСКО и является старейшим заповедником Дальнего Востока.

Это нетронутый уголок уссурийской тайги, протянувшийся вдоль реки Кедровая в двух километрах от Амурского залива.

По многообразию растительного и животного мира занимает место в первом ряду охраняемых природных территорий региона.

Обед-пикник на маршруте.

Возвращение в гостиницу «Центральная усадьба».

Ужин.

За дополнительную плату вы можете:

1. Посетить водно-оздоровительный комплекс с сауной, хамамом, бассейном — 2 часа, группа до 10 чел. — 6 000 руб.

2. Поучаствовать в фотоохоте. По предварительной заявке, 1-2 туриста могут заночевать в специально оборудованном фотоукрытии.

У берегов чистейшего ручья проходят многочисленные тропы животных — дальневосточного леопарда, амурского тигра, гималайского медведя, пятнистого оленя, дальневосточного кабана и других животных.

Фотоукрытие дает шанс увидеть и запечатлеть обитателей дикой природы.

Ночевка в фотоукрытии — 15 000 руб. на 1 человека, 22 000 руб. на 2 человека.

Заповедник «Кедровая падь»Заповедник «Кедровая падь»
7 день

Экскурсия «Олени и море»

Ранний завтрак

8:00 Выезд из гостиницы «Центральная усадьба» с вещами.

Прибытие автобусом в с. Андреевка.

10:00–14:00 Экскурсия «Олени и море» по полуострову Гамова, территории национального парка «Земля леопарда».

Наблюдение пятнистых оленей, загон оленух с малышами.

Видовая площадка с красивыми могильными соснами на мысе Опасный.

Фотосессия в заповедной бухте Сивучьей.

Передвижение на внедорожном проходимом автобусе на базе «Камаза».

Обед-пикник.

20:00–22:00 Прибытие во Владивосток.

Экскурсия «Олени и море»Экскурсия «Олени и море»Экскурсия «Олени и море»Экскурсия «Олени и море»

Проживание

Тур предусматривает размещение в небольших гостиницах в поселках Краскино и Барабаш в 2-местных номерах:

  • пос. Краскино (2 ночи) — гостиница в китайском стиле;
  • пос. Барабаш (4 ночи) — гостиница «Центральная усадьба» (на территории национального парка «Земля леопарда»).

По желанию за дополнительную плату возможно размещение в 1-местных номерах.

Доплата за одноместное размещение — 17 750 руб.

Также вы можете забронировать доп. ночи до и после тура. Стоимость зависит от гостиницы во Владивостоке. Ориентировочная минимальная цена в отеле 2* – от 5800 руб. в сутки за двоих.

Варианты проживания

Центральная усадьба

4 ночи

Гостиница «Центральная усадьба» – современное двухэтажное здание, расположена в тихом месте на окраине села Барабаш.

В номерах две 1,5-спальные кровати или одна большая, шкаф для одежды, журнальный столик, тумбочки, балкон, ТВ, поттер, холодильник, посуда, постельное белье, банные принадлежности (шампунь, гель для душа, зубной набор), одноразовые тапочки.

В гостинице на 1 этаже есть общая кухонная зона.

Водно-оздоровительный комплекс – сауна, хамам, бассейн.

Тренажерный зал.

Пикниковая зона.

Центральная усадьбаЦентральная усадьбаЦентральная усадьбаЦентральная усадьба

«Орион» в пос. Краскино

2 ночи

Двухэтажная небольшая гостиница, единственная в посёлке, адаптированная для гостей из Китая.

38 номеров на 1–3 человека. В номере кровати, тумбочки, шкаф для одежды, телевизор, чайник, кружки. Душ, туалет, набор полотенец.

Горячая вода по расписанию. Ремонт и сантехника не новые. Кондиционеров нет.

В гостинице работает китайский ресторан.

«Орион» в пос. Краскино«Орион» в пос. Краскино«Орион» в пос. Краскино«Орион» в пос. Краскино

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное сопровождение
  • Работа экскурсовода
  • Проживание в 2-местных номерах
  • Питание, указанное в программе тура
  • Все экскурсии
  • Страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Владивостока и обратно
  • Доплата за проживание в 1-местном номере — 17 750 руб.
  • Питание: обед и ужин в первый день, ужин во второй день
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Дополнительные ночи проживания
  • Трансфер
  • Посещение водно-оздоровительного комплекса (2 часа, группа до 10 человек) — 6 000 руб.
  • Фотоохота в национальном парке «Земля леопарда»:1 человек — 15 000 руб. 2 человека — 22 000 руб.
  • 1 человек — 15 000 руб.
  • 2 человека — 22 000 руб
Место начала и завершения?
Владивосток
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплые вещи на случай холодной или ветреной погоды;
  • плащ-пончо от дождя и от брызг на катере;
  • кроссовки или туристические ботинки для походов;
  • сменная обувь и носки на случай промокших ног (пляжные тапки);
  • принадлежности для личной гигиены;
  • индивидуальные лекарства;
  • фотоаппарат (упакованный в непромокаемый кофр);
  • репелленты от клещей и мошек;
  • палочки для хайкинга (не обязательно, только если привыкли пользоваться);
  • принадлежности для пляжа – купальник, маленькое полотенце, можно коврик и пляжные тапки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Да, страховка включена в стоимость тура.

На какое время брать билеты во Владивосток и обратно?

Рекомендуем прибыть во Владивосток за день до начала тура, т. к. программа начинается утром, если риск задержки рейсов.
В первый день тура выезд из Владивостока в 9 утра с центральной части города. Оповещение по точному месту и времени сбора будет накануне тура.

Рекомендуем брать обратные билеты на следующий день после завершения программы.
В последний день экскурсия в национальный парк может начинаться в разное время, эту информацию утверждает нац. парк накануне экскурсии. Также время возвращения зависит от дорожной обстановки. Ориентировочное время прибытия во Владивосток — 20:00–22:00.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

3.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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3
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1
1
Л
10 мая 2023
Тур предусматривает дни с обедами за свой счет - вроде ок, но можно было бы увеличить стоимость тура, но включить какой-нибудь обед с морепродуктами, приготовленный прямо на локации (о. Русский, или полуостров Гамова). В дни, когда питание было включено в стоимость, это самое питание не понравилось - откровенно неудачное и не вкусное, смазывает все впечатления.
День земли леопарда и водопадов - никто заранее не предупредил, что нас оставят в отеле уже в три часа дня, а вокруг отеля не будет вообще никаких развлечений или мероприятий. Тоже очень смазывает впечатления.
Сам отель, конечно, очень классный и уютный, но в плане досуга нулевой.
С
10 ноя 2022
В этот раз с менеджером не повезло, недопонимание с первого же диалога, хотя беру тур от данного тур-оператора уже не в первый раз.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Светлана, здравствуйте.
Большое спасибо за обратную связь! Сожалеем, что взаимодействие с нашей компанией не оправдали ваших ожиданий. Менеджер, который вел вашу заявку на данный момент уже не работает в компании. Надеемся, что в будущем вы выберете нас для организации вашего путешествия по России. Мы предоставляем вам персональную скидку 3% на любой тур на нашем сайте и обещаем, что на этот раз, ваше общение с менеджером будет приятным.
А
2 ноя 2022
Большая страна - отличная компания. Ездили с ними во Владивосток. Организовано все было на высшем уровне. Всё, что было заявлено в туре, компания выполнила. У нас были дополнительные запросы, и Компания нам помогла со всеми нашими желаниями. Тур был очень интересный. Так что рекомендую и туроператора и их туры.
Дата и количество участников выбирается при бронировании
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