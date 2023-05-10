Экскурсионный тур «Приморье - край леопардов» на 7 дней
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июл
июл
июл
июл
июл
даты
Что вас ожидает:
Описание
Отправившись в путешествие, познакомимся с заповедными местами Приморского края и полюбуемся его красотами.
Прокатимся на «хасанском экспрессе» вдоль симпатичных полустанков, лагун и цветущих полян, заглянем на самый южный остров России, искупаемся в Японском море и побываем на границе трёх стран.
Нас ждут пешеходные экскурсии по экологическим тропам и экскурсии по заповедникам, где можно узнать о флоре региона и встретиться с местной фауной.
Программа тура по дням
Знакомство с Уссурийском. Хасанский экспресс
09:00 Выезд из Владивостока в Уссурийск на автомобиле, 100 км в пути, в город Уссурийск.
Путевая информация и остановки в местах, где можно сделать живописные кадры.
Знакомство с Уссурийском: посещение видовых площадок, музеев, рынка и памятных мест.
Обед в кафе (за доп. плату).
16:00 Отправление «хасанского экспресса»: поезд Москва — Пхеньян.
Такой маршрут действительно существует в расписании РЖД! Он курсирует в рамках одного вагона из г. Уссурийск до станции «Хасан».
Одноколейка проложена вдоль зеленых долин, красивых морских лагун и цветущих полян.
Единственный вагон тянет тепловоз. Вагон движется плавно, колесики стучат, ваше путешествие в Хасан начинается.
Мимо окон проплывают маленькие полустанки с говорящими названиями: «Оленевод», «Барсовый», «Кедровая», и станции, носящие имена героев-пограничников: «Гвоздево», «Сухановка», «Махалино».
Из окон вагона открывается вид на морской залив, где белеет красивый город – Владивосток.
21:20 Прибытие на станцию «Махалино».
Прибытие на автомобиле в небольшую гостиницу в китайском стиле в пос. Краскино.
Остров Фуругельма
Завтрак в гостинице.
Отправляемся не далеко, на берег бухты Экспедиции, в пос. Посьет.
Посадка в быстроходный катер, который доставит нас в Дальневосточный морской заповедник, на самый южный остров России — остров Фуругельма.
Здесь очень красивое море — белый песок, бирюзовая вода, птичьи базары.
Экскурсия по экологической тропе занимает около 2 часов.
Отдых на берегу, обед-пикник.
В период с июля по сентябрь — купание в Японском море.
Возвращение в Посьет.
Возвращение в гостиницу, ужин в китайском ресторанчике (за доп. плату).
Три границы. Озеро Лотос
Завтрак в гостинице.
11:00 Выезжаем на маршрут на три границы.
Интересная путевая информация от экскурсовода, прибытие в пос. Хасан, к месту, где сходятся три границы — России, Китая и Северной Кореи.
Остановка у озера Лотос.
Обед-пикник. Отдых на берегу Японского моря.
20:00 Прибытие в пос. Барабаш в гостиницу национального парка «Земля леопарда».
Размещение в гостинице.
Ужин в кафе.
Национальный парк «Земля леопарда»
Завтрак.
Экскурсия по экспозиционному залу национального парка, знакомство с домом леопардов, с программой «Хранители леопарда», фотографирование на фоне «Леопардовой стены почета».
Просмотр познавательногофильма.
Обед в кафе.
Пешеходная экскурсия «Тропа леопарда» по территории национального парка, 2 часа.
Уссурийская тайга, обилие реликтовых деревьев и лиан, следы диких животных, чистейший воздух.
Ужин в кафе.
Дальневосточный морской заповедник
Завтрак.
Прибытие автобусом в пос. Славянка, в пути 1 час.
Посадка в катер.
Морская экскурсия вдоль островов залива Петра Великого по территории Дальневосточного морского заповедника, восточный участок:
- вдоль островов Большой Пелис, Матвеева, Де-Ливрона, Гильдебрандта, Дурново;
- мыс Льва, мыс Сосновый, кекуры Бакаланьи, недалеко от лежбища тюленя ларга, роща сосны густоцветковой, кекур-арка «Штаны».
Выход на берег в бухте Средней.
Обед-пикник. Отдых на берегу. Голубое море, белый песок, могильные сосны…
16:00 Посадка в катер, доставка в пос. Славянка, по дороге любование прибрежными гротами и кекурами полуострова Клерка.
18:00 Доставка в пос. Барабаш.
Ужин в кафе.
Ночевка в гостинице «Центральная усадьба».
Заповедник «Кедровая падь»
Завтрак.
Переезд в пос. Приморский, в пути 40 минут.
Выход на пешеходную экскурсию по территории заповедника «Кедровая падь».
Маршрут «К сердцу Кедровой пади», протяженность 14 км, продолжительность 7 часов.
Экскурсантам предлагается пройти вглубь охраняемой зоны, познакомиться с местной флорой, а если повезет, то и с фауной.
«Кедровая падь» — край диких кошек и первозданной природы. Заповедник «Кедровая падь» носит статус биосферного резервата ЮНЕСКО и является старейшим заповедником Дальнего Востока.
Это нетронутый уголок уссурийской тайги, протянувшийся вдоль реки Кедровая в двух километрах от Амурского залива.
По многообразию растительного и животного мира занимает место в первом ряду охраняемых природных территорий региона.
Обед-пикник на маршруте.
Возвращение в гостиницу «Центральная усадьба».
Ужин.
За дополнительную плату вы можете:
1. Посетить водно-оздоровительный комплекс с сауной, хамамом, бассейном — 2 часа, группа до 10 чел. — 6 000 руб.
2. Поучаствовать в фотоохоте. По предварительной заявке, 1-2 туриста могут заночевать в специально оборудованном фотоукрытии.
У берегов чистейшего ручья проходят многочисленные тропы животных — дальневосточного леопарда, амурского тигра, гималайского медведя, пятнистого оленя, дальневосточного кабана и других животных.
Фотоукрытие дает шанс увидеть и запечатлеть обитателей дикой природы.
Ночевка в фотоукрытии — 15 000 руб. на 1 человека, 22 000 руб. на 2 человека.
Экскурсия «Олени и море»
Ранний завтрак
8:00 Выезд из гостиницы «Центральная усадьба» с вещами.
Прибытие автобусом в с. Андреевка.
10:00–14:00 Экскурсия «Олени и море» по полуострову Гамова, территории национального парка «Земля леопарда».
Наблюдение пятнистых оленей, загон оленух с малышами.
Видовая площадка с красивыми могильными соснами на мысе Опасный.
Фотосессия в заповедной бухте Сивучьей.
Передвижение на внедорожном проходимом автобусе на базе «Камаза».
Обед-пикник.
20:00–22:00 Прибытие во Владивосток.
Проживание
Тур предусматривает размещение в небольших гостиницах в поселках Краскино и Барабаш в 2-местных номерах:
- пос. Краскино (2 ночи) — гостиница в китайском стиле;
- пос. Барабаш (4 ночи) — гостиница «Центральная усадьба» (на территории национального парка «Земля леопарда»).
По желанию за дополнительную плату возможно размещение в 1-местных номерах.
Доплата за одноместное размещение — 17 750 руб.
Также вы можете забронировать доп. ночи до и после тура. Стоимость зависит от гостиницы во Владивостоке. Ориентировочная минимальная цена в отеле 2* – от 5800 руб. в сутки за двоих.
Варианты проживания
Центральная усадьба
Гостиница «Центральная усадьба» – современное двухэтажное здание, расположена в тихом месте на окраине села Барабаш.
В номерах две 1,5-спальные кровати или одна большая, шкаф для одежды, журнальный столик, тумбочки, балкон, ТВ, поттер, холодильник, посуда, постельное белье, банные принадлежности (шампунь, гель для душа, зубной набор), одноразовые тапочки.
В гостинице на 1 этаже есть общая кухонная зона.
Водно-оздоровительный комплекс – сауна, хамам, бассейн.
Тренажерный зал.
Пикниковая зона.
«Орион» в пос. Краскино
Двухэтажная небольшая гостиница, единственная в посёлке, адаптированная для гостей из Китая.
38 номеров на 1–3 человека. В номере кровати, тумбочки, шкаф для одежды, телевизор, чайник, кружки. Душ, туалет, набор полотенец.
Горячая вода по расписанию. Ремонт и сантехника не новые. Кондиционеров нет.
В гостинице работает китайский ресторан.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное сопровождение
- Работа экскурсовода
- Проживание в 2-местных номерах
- Питание, указанное в программе тура
- Все экскурсии
- Страховка
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Владивостока и обратно
- Доплата за проживание в 1-местном номере — 17 750 руб.
- Питание: обед и ужин в первый день, ужин во второй день
- Питание, не указанное в программе тура
- Дополнительные ночи проживания
- Трансфер
- Посещение водно-оздоровительного комплекса (2 часа, группа до 10 человек) — 6 000 руб.
- Фотоохота в национальном парке «Земля леопарда»:1 человек — 15 000 руб. 2 человека — 22 000 руб.
- 1 человек — 15 000 руб.
- 2 человека — 22 000 руб
- Место начала и завершения?
- Владивосток
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплые вещи на случай холодной или ветреной погоды;
- плащ-пончо от дождя и от брызг на катере;
- кроссовки или туристические ботинки для походов;
- сменная обувь и носки на случай промокших ног (пляжные тапки);
- принадлежности для личной гигиены;
- индивидуальные лекарства;
- фотоаппарат (упакованный в непромокаемый кофр);
- репелленты от клещей и мошек;
- палочки для хайкинга (не обязательно, только если привыкли пользоваться);
- принадлежности для пляжа – купальник, маленькое полотенце, можно коврик и пляжные тапки.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Да, страховка включена в стоимость тура.
- На какое время брать билеты во Владивосток и обратно?
Рекомендуем прибыть во Владивосток за день до начала тура, т. к. программа начинается утром, если риск задержки рейсов.
В первый день тура выезд из Владивостока в 9 утра с центральной части города. Оповещение по точному месту и времени сбора будет накануне тура.
Рекомендуем брать обратные билеты на следующий день после завершения программы.
В последний день экскурсия в национальный парк может начинаться в разное время, эту информацию утверждает нац. парк накануне экскурсии. Также время возвращения зависит от дорожной обстановки. Ориентировочное время прибытия во Владивосток — 20:00–22:00.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
День земли леопарда и водопадов - никто заранее не предупредил, что нас оставят в отеле уже в три часа дня, а вокруг отеля не будет вообще никаких развлечений или мероприятий. Тоже очень смазывает впечатления.
Сам отель, конечно, очень классный и уютный, но в плане досуга нулевой.
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