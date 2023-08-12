За городом и природа – экскурсии в Усть-Коксе

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» в Усть-Коксе, цены от 600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Треккинг к озёрам Красной горы
На машине
1 отзыв
10 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Треккинг к озёрам Красной горы
Погулять по величественным алтайским горам и полюбоваться роскошными пейзажами
Начало: На ул. Лиственная
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
8 авг в 09:00
10 000 за человека
К каскаду Мультинских озёр
8 часов
Групповая
до 15 чел.
К каскаду Мультинских озёр
Организованный трансфер туда и обратно + самостоятельный 5-часовой треккинг
Начало: У вашей гостинице в Усть-Коксе или на ул. Лиственн...
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 000 за человека
Треккинг на смотровую площадку «Сопливый лог» в мини-группе
Пешая
3 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Треккинг на смотровую площадку «Сопливый лог» в мини-группе
Погулять по горным тропам и полюбоваться живописными видами с опытным инструктором
Начало: На ул. Лиственная
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Усть-Коксе в категории «За городом и природа»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Треккинг к озёрам Красной горы
  2. К каскаду Мультинских озёр
  3. Треккинг на смотровую площадку «Сопливый лог» в мини-группе
Сколько стоит экскурсия по Усть-Коксе в августе 2024
Сейчас в Усть-Коксе в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 10 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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