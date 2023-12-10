После завтрака займём места на снегоходах (каждый участник едет сзади водителя без саней) и отправимся в снежнее сафари по Карагайским хребтам. Высота снега здесь достигает 3 метров!

Будем любоваться головокружительными пейзажами и много фотографироваться. Пообедаем (еду возьмём с собой в ланч-боксах) и согреемся горячим чаем, к вечеру вернёмся на базу и поужинаем шашлыками.