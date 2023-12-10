Прокатиться по заснеженной тайге на УАЗе, санях и снегоходе и пожить в домике с печкой
Всю необходимую для катания экипировку (костюм, шлем, балаклаву и перчатки) мы дадим, а во время привалов будем согреваться горячим чаем.
Уюта путешествию добавит проживание в тёплых деревянных домиках с печью на берегу озера, в горах и посреди леса. 3-разовое питание, все активности и море драйва — включены!
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Описание
Организационные детали
Вам понадобятся: термобелье, футболка, флисовая кофта, тёплая куртка, шапка, перчатки, тёплые зимние штаны, шерстяные носки, тёплая обувь, снегоходный очки, балаклава.
Программа тура по дням
Встреча и прибытие в село Карагай
Встретим вас в Новосибирске или Барнауле и отправимся в путешествие по Чуйскому тракту. За окном будут невероятные горные пейзажи, бескрайние Канская и Абайская степи. По прибытии в село Карагай заселимся в гостевой дом на туркомплексе и поужинаем. Жить будем на берегу реки в окружении лесов.
Катание по Карагайским хребтам
После завтрака займём места на снегоходах (каждый участник едет сзади водителя без саней) и отправимся в снежнее сафари по Карагайским хребтам. Высота снега здесь достигает 3 метров!
Будем любоваться головокружительными пейзажами и много фотографироваться. Пообедаем (еду возьмём с собой в ланч-боксах) и согреемся горячим чаем, к вечеру вернёмся на базу и поужинаем шашлыками.
Гора Красная и зимняя тайга
Сегодня встанем пораньше, позавтракаем и на машине поедем в Усть-Коксу. Затем пересядем на УАЗ, а в селе Мараловодка в третий раз сменим транспорт — на снегоходы с санями. Наша цель — район горы Красная. Инструктор распределит места на снегоходах и в санях, и мы помчим по заснеженной тайге и горным хребтам.
Ночевать будем в уютном деревянном домике с печкой. Вечером попаримся в баньке, а затем поужинаем.
Озёра Красной горы
После завтрака поедем к живописным озёрам Красной горы. Они прекрасны летом, но зимой приобретают особенный сказочный вид. Пообедаем на пасеке, а затем спустимся обратно в Усть-Коксу и заселимся на туркомплекс. Вечером поужинаем.
Мультинские озёра
Сегодня вас ждут Мультинские озёра, отправимся сразу после вкусного завтрака. Если нам повезёт с погодой, вы увидите невероятный прозрачный лёд — почти как на Байкале!
Ночевать будем в деревянных домиках с печкой.
Возвращение в Усть-Коксу
Позавтракаем и вернёмся в Усть-Коксу. Вечером — ужин.
Отъезд
После завтрака поедем назад.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Барнаул / Новосибирск, время встречи зависит от ваших рейсовЗавершение: Усть-Кокса, утро. За доплату отвезём вас обратно в Барнаул или Новосибирск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.