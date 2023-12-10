На снегоходах по зимнему Алтаю: Мультинские озёра, Красная гора и Усть-Кокса

Прокатиться по заснеженной тайге на УАЗе, санях и снегоходе и пожить в домике с печкой

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Отправляемся исследовать снежные хребты Алтая с нового ракурса: проносясь по горам и лесам на снегоходах, сидя за водителем или в санях.

Всю необходимую для катания экипировку (костюм, шлем, балаклаву и перчатки) мы дадим, а во время привалов будем согреваться горячим чаем.

Уюта путешествию добавит проживание в тёплых деревянных домиках с печью на берегу озера, в горах и посреди леса. 3-разовое питание, все активности и море драйва — включены!
На снегоходах по зимнему Алтаю: Мультинские озёра, Красная гора и Усть-Кокса
На снегоходах по зимнему Алтаю: Мультинские озёра, Красная гора и Усть-Кокса
На снегоходах по зимнему Алтаю: Мультинские озёра, Красная гора и Усть-Кокса
На снегоходах по зимнему Алтаю: Мультинские озёра, Красная гора и Усть-Кокса
На снегоходах по зимнему Алтаю: Мультинские озёра, Красная гора и Усть-Кокса
На снегоходах по зимнему Алтаю: Мультинские озёра, Красная гора и Усть-Кокса
На снегоходах по зимнему Алтаю: Мультинские озёра, Красная гора и Усть-Кокса
На снегоходах по зимнему Алтаю: Мультинские озёра, Красная гора и Усть-Кокса
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Вам понадобятся: термобелье, футболка, флисовая кофта, тёплая куртка, шапка, перчатки, тёплые зимние штаны, шерстяные носки, тёплая обувь, снегоходный очки, балаклава.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и прибытие в село Карагай

Встретим вас в Новосибирске или Барнауле и отправимся в путешествие по Чуйскому тракту. За окном будут невероятные горные пейзажи, бескрайние Канская и Абайская степи. По прибытии в село Карагай заселимся в гостевой дом на туркомплексе и поужинаем. Жить будем на берегу реки в окружении лесов.

Встреча и прибытие в село КарагайВстреча и прибытие в село КарагайВстреча и прибытие в село КарагайВстреча и прибытие в село Карагай
2 день

Катание по Карагайским хребтам

После завтрака займём места на снегоходах (каждый участник едет сзади водителя без саней) и отправимся в снежнее сафари по Карагайским хребтам. Высота снега здесь достигает 3 метров!

Будем любоваться головокружительными пейзажами и много фотографироваться. Пообедаем (еду возьмём с собой в ланч-боксах) и согреемся горячим чаем, к вечеру вернёмся на базу и поужинаем шашлыками.

Катание по Карагайским хребтамКатание по Карагайским хребтамКатание по Карагайским хребтамКатание по Карагайским хребтам
3 день

Гора Красная и зимняя тайга

Сегодня встанем пораньше, позавтракаем и на машине поедем в Усть-Коксу. Затем пересядем на УАЗ, а в селе Мараловодка в третий раз сменим транспорт — на снегоходы с санями. Наша цель — район горы Красная. Инструктор распределит места на снегоходах и в санях, и мы помчим по заснеженной тайге и горным хребтам.

Ночевать будем в уютном деревянном домике с печкой. Вечером попаримся в баньке, а затем поужинаем.

Гора Красная и зимняя тайгаГора Красная и зимняя тайгаГора Красная и зимняя тайгаГора Красная и зимняя тайга
4 день

Озёра Красной горы

После завтрака поедем к живописным озёрам Красной горы. Они прекрасны летом, но зимой приобретают особенный сказочный вид. Пообедаем на пасеке, а затем спустимся обратно в Усть-Коксу и заселимся на туркомплекс. Вечером поужинаем.

Озёра Красной горыОзёра Красной горыОзёра Красной горы
5 день

Мультинские озёра

Сегодня вас ждут Мультинские озёра, отправимся сразу после вкусного завтрака. Если нам повезёт с погодой, вы увидите невероятный прозрачный лёд — почти как на Байкале!

Ночевать будем в деревянных домиках с печкой.

Мультинские озёраМультинские озёраМультинские озёраМультинские озёра
6 день

Возвращение в Усть-Коксу

Позавтракаем и вернёмся в Усть-Коксу. Вечером — ужин.

7 день

Отъезд

После завтрака поедем назад.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Барнаул / Новосибирск, время встречи зависит от ваших рейсов
Завершение: Усть-Кокса, утро. За доплату отвезём вас обратно в Барнаул или Новосибирск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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