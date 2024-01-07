Посидеть у костра в окружении звёзд и с ветерком промчаться по снежному лесу
Желающие смогут порыбачить на озере Тальмень (здесь ловится хариус, таймень и налив), встретить на водоёме рассвет или проводить закат.
Тур подойдёт новичкам без опыта управления снегоходом, а всю необходимую экипировку для катания вы получите на время путешествия.
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Описание
Организационные детали
Вам понадобятся: термобелье, синтетические футболки, флисовая кофта, мембранная куртка, шапка, перчатки, штаны, носки для треккинга (или спорта), шерстяные носки, чистая одежда, тёплая обувь.
Программа тура по дням
Прибытие в Усть-Коксу и заселение
Встретим вас в Новосибирске или Барнауле и за доплату отвезём в Усть-Коксу. Ехать будем по живописному Чуйскому тракту, увидим горные пейзажи, невероятные виды Канской степи и завораживающую Уймонскую долину.
По прибытии заселимся на базу отдыха в уютный гостевой дом. Вечером встретимся с инструкторами, упакуем вещи для завтрашнего путешествия и поужинаем.
На снегоходах по тайге
Встанем пораньше, позавтракаем и на УАЗе отправимся в село Мараловодка. Там пересядем на снегоходы с санями. Инструктор распределит места на снегоходе и в санях, и мы помчим по заснеженной тайге и горным хребтам. Снежный покров здесь возвышается на 3-4 метра!
Ночевать будем в уютном деревянном домике с печкой на берегу Катуни. Вечером поужинаем.
Озеро Тальмень
После завтрака по живописной снежной дороге поедем на озеро Тальмень. Пообедаем и заселимся в деревянный дом с печкой. По возможности организуем для вас рыбалку на хариуса, но улов не гарантируется.
Попаримся в кедровой баньке на берегу озера, а затем насладимся ужином.
Катание по Тальменю, рыбалка и свободное время
Сядем на снегоходы и помчим по озеру. Будем останавливаться на разных берегах, чтобы увидеть Тальмень в окружении горных хребтов во всей красе. Расскажем, как у водоёма появилось необычное название и при чём здесь каторжник и рыба ускуч.
У вас будет время прогуляться по озеру, а желающие смогут порыбачить — поймать хариуса, тайменя и налима. Программа дня зависит от вашего желания: вы можете отдохнуть на базе, отправиться встречать рассвет на озеро или проводить здесь закат Вечером — банька и ужин.
Возвращение в Усть-Коксу
Вернёмся в Усть-Коксу. По дороге будем останавливаться и фотографироваться. Заселимся на базу отдыха и поужинаем в кафе.
Мультинские озёра
Сегодня вставать рано не будем — хорошенько выспимся, позавтракаем и на УАЗе поедем в село Маральник. Пересядем на снегоходы с санями и отправимся на Мультинские озёра, спрятанные посреди гор на высоте 1710 метров.
Заселимся в деревянные домики с печкой. У вас будет свободное время, чтобы прогуляться в окрестностях, сделать эффектные фотографии и насладиться красотой озёр. Ужинать будем у костра в окружении звёзд.
Снова к Мультинским озёрам
После завтрака на снегоходах помчим ко второму и третьему озёрам. Если повезёт с погодой, мы увидим невероятный, будто хрустальный, лёд. Очень напоминает Байкал!
После обеда вернёмся на базу в Усть-Коксу. Ужин в кафе.
Отъезд
После завтрака поедем назад.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Барнаул / Новосибирск, время встречи зависит от ваших рейсовЗавершение: Усть-Кокса, утро. За доплату отвезём вас обратно в Барнаул или Новосибирск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 8 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.