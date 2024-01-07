Снегоходный тур для новичков: Мультинские озёра, Тальмень и рыбалка

Посидеть у костра в окружении звёзд и с ветерком промчаться по снежному лесу

Описание
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
Отправляемся в погоню за впечатлениями: будем кататься по белоснежным сугробам и любоваться пролетающими мимо горными пейзажами и запорошенными соснами, попаримся в кедровой баньке прямо на берегу озера и увидим жемчужину Алтая — Мультинские озёра. Программа путешествия зависит от вашего желания и фантазии.

Желающие смогут порыбачить на озере Тальмень (здесь ловится хариус, таймень и налив), встретить на водоёме рассвет или проводить закат.

Тур подойдёт новичкам без опыта управления снегоходом, а всю необходимую экипировку для катания вы получите на время путешествия.
Снегоходный тур для новичков: Мультинские озёра, Тальмень и рыбалка
Снегоходный тур для новичков: Мультинские озёра, Тальмень и рыбалка
Снегоходный тур для новичков: Мультинские озёра, Тальмень и рыбалка
Снегоходный тур для новичков: Мультинские озёра, Тальмень и рыбалка
Снегоходный тур для новичков: Мультинские озёра, Тальмень и рыбалка
Снегоходный тур для новичков: Мультинские озёра, Тальмень и рыбалка
Снегоходный тур для новичков: Мультинские озёра, Тальмень и рыбалка
Снегоходный тур для новичков: Мультинские озёра, Тальмень и рыбалка
Снегоходный тур для новичков: Мультинские озёра, Тальмень и рыбалка
Снегоходный тур для новичков: Мультинские озёра, Тальмень и рыбалка
Ближайшие даты:
7
янв
14
янв
21
янв
28
янв
4
фев
11
фев
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Вам понадобятся: термобелье, синтетические футболки, флисовая кофта, мембранная куртка, шапка, перчатки, штаны, носки для треккинга (или спорта), шерстяные носки, чистая одежда, тёплая обувь.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Усть-Коксу и заселение

Встретим вас в Новосибирске или Барнауле и за доплату отвезём в Усть-Коксу. Ехать будем по живописному Чуйскому тракту, увидим горные пейзажи, невероятные виды Канской степи и завораживающую Уймонскую долину.

По прибытии заселимся на базу отдыха в уютный гостевой дом. Вечером встретимся с инструкторами, упакуем вещи для завтрашнего путешествия и поужинаем.

Прибытие в Усть-Коксу и заселениеПрибытие в Усть-Коксу и заселениеПрибытие в Усть-Коксу и заселениеПрибытие в Усть-Коксу и заселение
2 день

На снегоходах по тайге

Встанем пораньше, позавтракаем и на УАЗе отправимся в село Мараловодка. Там пересядем на снегоходы с санями. Инструктор распределит места на снегоходе и в санях, и мы помчим по заснеженной тайге и горным хребтам. Снежный покров здесь возвышается на 3-4 метра!

Ночевать будем в уютном деревянном домике с печкой на берегу Катуни. Вечером поужинаем.

На снегоходах по тайгеНа снегоходах по тайгеНа снегоходах по тайгеНа снегоходах по тайге
3 день

Озеро Тальмень

После завтрака по живописной снежной дороге поедем на озеро Тальмень. Пообедаем и заселимся в деревянный дом с печкой. По возможности организуем для вас рыбалку на хариуса, но улов не гарантируется.

Попаримся в кедровой баньке на берегу озера, а затем насладимся ужином.

Озеро ТальменьОзеро ТальменьОзеро ТальменьОзеро Тальмень
4 день

Катание по Тальменю, рыбалка и свободное время

Сядем на снегоходы и помчим по озеру. Будем останавливаться на разных берегах, чтобы увидеть Тальмень в окружении горных хребтов во всей красе. Расскажем, как у водоёма появилось необычное название и при чём здесь каторжник и рыба ускуч.

У вас будет время прогуляться по озеру, а желающие смогут порыбачить — поймать хариуса, тайменя и налима. Программа дня зависит от вашего желания: вы можете отдохнуть на базе, отправиться встречать рассвет на озеро или проводить здесь закат Вечером — банька и ужин.

Катание по Тальменю, рыбалка и свободное времяКатание по Тальменю, рыбалка и свободное времяКатание по Тальменю, рыбалка и свободное времяКатание по Тальменю, рыбалка и свободное время
5 день

Возвращение в Усть-Коксу

Вернёмся в Усть-Коксу. По дороге будем останавливаться и фотографироваться. Заселимся на базу отдыха и поужинаем в кафе.

Возвращение в Усть-КоксуВозвращение в Усть-КоксуВозвращение в Усть-КоксуВозвращение в Усть-Коксу
6 день

Мультинские озёра

Сегодня вставать рано не будем — хорошенько выспимся, позавтракаем и на УАЗе поедем в село Маральник. Пересядем на снегоходы с санями и отправимся на Мультинские озёра, спрятанные посреди гор на высоте 1710 метров.

Заселимся в деревянные домики с печкой. У вас будет свободное время, чтобы прогуляться в окрестностях, сделать эффектные фотографии и насладиться красотой озёр. Ужинать будем у костра в окружении звёзд.

Мультинские озёраМультинские озёраМультинские озёраМультинские озёраМультинские озёра
7 день

Снова к Мультинским озёрам

После завтрака на снегоходах помчим ко второму и третьему озёрам. Если повезёт с погодой, мы увидим невероятный, будто хрустальный, лёд. Очень напоминает Байкал!

После обеда вернёмся на базу в Усть-Коксу. Ужин в кафе.

Снова к Мультинским озёрамСнова к Мультинским озёрамСнова к Мультинским озёрамСнова к Мультинским озёрамСнова к Мультинским озёрам
8 день

Отъезд

После завтрака поедем назад.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Барнаул / Новосибирск, время встречи зависит от ваших рейсов
Завершение: Усть-Кокса, утро. За доплату отвезём вас обратно в Барнаул или Новосибирск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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