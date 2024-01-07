Встретим вас в Новосибирске или Барнауле и за доплату отвезём в Усть-Коксу. Ехать будем по живописному Чуйскому тракту, увидим горные пейзажи, невероятные виды Канской степи и завораживающую Уймонскую долину.

По прибытии заселимся на базу отдыха в уютный гостевой дом. Вечером встретимся с инструкторами, упакуем вещи для завтрашнего путешествия и поужинаем.