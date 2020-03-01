Выбирайте и другие экскурсии в Усть-Коксе

Что вас ожидает

Белуха — история и легенды

Мы доедем на автомобиле до небольшого села Курунда. Отсюда отправимся к невероятно живописному месту, где находится буддийская ступа. Вам откроется вид на Уймонскую долину, Катунский хребет и гору Белуха высотой 4509 метров над уровнем моря. Я расскажу легенды, связанные со знаменитой вершиной, и раскрою, почему здесь с давних пор ходят искатели Шамбалы, мистики всех направлений, религиозные деятели и просто авантюристы.

Традиции Горного Алтая и вкус местного чая

Вы полюбуетесь Алтайскими горами и ощутите царящие в долине ароматы разнотравья. Услышите, как готовят местный чай, и продегустируете великолепный напиток из корней, трав и меда. А еще узнаете много интересного о жизни, традициях, природе Горного Алтая и получите ценные рекомендации местного жителя.