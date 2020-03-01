Выбирайте и другие экскурсии в Усть-Коксе

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  3. Уймонская долина и гора Белуха

Увидеть высшую точку юга Сибири и насладиться потрясающими горными ландшафтами Алтая

Михаил
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Михаил – ваш гид
Вы узнаете, почему Белуху называют «Трехглавой священной горой» и «Белоснежной царицей Алтая», чем она привлекает романтиков и духовных искателей.

Раскроете тайны плодородной Уймонской долины и отведаете местный травяной чай.
От 6000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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Уймонская долина и гора Белуха
Уймонская долина и гора Белуха

Что вас ожидает

Белуха — история и легенды
Мы доедем на автомобиле до небольшого села Курунда. Отсюда отправимся к невероятно живописному месту, где находится буддийская ступа. Вам откроется вид на Уймонскую долину, Катунский хребет и гору Белуха высотой 4509 метров над уровнем моря. Я расскажу легенды, связанные со знаменитой вершиной, и раскрою, почему здесь с давних пор ходят искатели Шамбалы, мистики всех направлений, религиозные деятели и просто авантюристы.

Традиции Горного Алтая и вкус местного чая
Вы полюбуетесь Алтайскими горами и ощутите царящие в долине ароматы разнотравья. Услышите, как готовят местный чай, и продегустируете великолепный напиток из корней, трав и меда. А еще узнаете много интересного о жизни, традициях, природе Горного Алтая и получите ценные рекомендации местного жителя.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в селе Усть-Кокса.
  • На маршруте есть возможность купить травяные чаи, мед, собранные в горах корни и сувениры ручной работы.
Уймонская долина и гора Белуха
Уймонская долина и гора Белуха
Уймонская долина и гора Белуха
Уймонская долина и гора Белуха
Уймонская долина и гора Белуха

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Михаил
Михаил
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Михаил, мне 52 года, я профессиональный гид-проводник (удостоверение инструктора с 1991 года). Живу в Горном Алтае, занимаюсь туризмом почти 30 лет. С удовольствием покажу вам красоту нашего края. До встречи!
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