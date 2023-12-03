Забавы для всей семьи: лыжи, мастер-классы и зимние игры

Прокатиться на санях, прогуляться на лыжах по зимнему лесу и сделать обережную куклу

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Предлагаем путешествие, где будет интересно всем: от самых маленьких до самых больших.

Отправляемся в Усть-Коксу, чтобы кататься с гор на санках, встать на лыжи вместе с инструктором, играть в снежки и наслаждаться зимними развлечениями.

Смельчаки смогут проехаться на лыжах, прикреплённых к снегоходным саням. Аниматоры не дадут заскучать юным путешественникам — на мастер-классах дети смогут порисовать на воде, попробовать себя в графике, лепке из керамики или живописи. Проживание, 3-разовое питание и активная программа включены в стоимость.
Забавы для всей семьи: лыжи, мастер-классы и зимние игры
Забавы для всей семьи: лыжи, мастер-классы и зимние игры
Забавы для всей семьи: лыжи, мастер-классы и зимние игры
Забавы для всей семьи: лыжи, мастер-классы и зимние игры
Забавы для всей семьи: лыжи, мастер-классы и зимние игры
Забавы для всей семьи: лыжи, мастер-классы и зимние игры
Забавы для всей семьи: лыжи, мастер-классы и зимние игры
Забавы для всей семьи: лыжи, мастер-классы и зимние игры
Забавы для всей семьи: лыжи, мастер-классы и зимние игры
Ближайшие даты:
3
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дек
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Вам понадобятся: термобелье, футболка, флисовая кофта, тёплая куртка, шапка, перчатки, тёплые зимние штаны, шерстяные носки, тёплая обувь, снегоходный очки, балаклава.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и заселение

Встретим вас в Новосибирске или Барнауле и за доплату доставим до места старта тура — Усть-Коксы. По прибытии разместимся на турбазе. После ужина в кафе у вас будет свободное время.

Прибытие и заселениеПрибытие и заселениеПрибытие и заселение
2 день

Катание на лыжах и музеи в селе Верх-Уймон

После завтрака отправимся кататься на лыжах по заснеженной берёзовой роще. Развлечение подойдёт для всей семьи — с вами будет опытный инструктор.

Затем поедем в село Верх-Уймон, где посетим музей Н. К. Рериха и культурный комплекс «Наследие Алтая». Экскурсии увлекут не только детей, но и взрослых: будем знакомиться с историей края, изучать традиции и культуру.

Вечером снова устроим лыжный забег в окрестностях нашей турбазы, а после активности вознаградим себя вкусным ужином.

Катание на лыжах и музеи в селе Верх-УймонКатание на лыжах и музеи в селе Верх-УймонКатание на лыжах и музеи в селе Верх-УймонКатание на лыжах и музеи в селе Верх-Уймон
3 день

Мастер-классы для всей семьи

Сегодня никуда не спешим! Вы сможете хорошенько выспаться, а днём вас будут ждать интересные мастер-классы для всей семьи. Выбор активности огромный: можно порисовать на воде, заняться графикой, живописью или лепкой из керамики, сделать обережную куклу.

После обеда в кафе — свободное время. По желанию вы сможете покататься с горок, сходить на каток или погулять по окрестностям. Ужинать будем в кафе.

Мастер-классы для всей семьиМастер-классы для всей семьиМастер-классы для всей семьи
4 день

Катание на снегоходе, ледянках и лыжах

После завтрака займём места на снегоходах с санями и помчим в горы. Сегодня вы сможете покататься на ледянках с высоких горок или добавить щепотку экстрима — проехаться на лыжах, прикреплённых к снегоходным саням.

На природе согреемся горячим чаем со сладостями, а к вечеру вернёмся на базу и поужинаем.

Катание на снегоходе, ледянках и лыжахКатание на снегоходе, ледянках и лыжахКатание на снегоходе, ледянках и лыжах
5 день

Квест и время на игры

После завтрака поделимся на команды и устроим квест на лыжах. После обеда у вас будет время на отдых и зимние игры всей семьёй. Вечером — ужин.

Квест и время на игрыКвест и время на игрыКвест и время на игры
6 день

Катание на санях

Продолжаем осваивать новые виды транспорта! На очереди — сани, запряжённые лошадью. С ветерком прокатимся по зимнему лесу, а к обеду вернёмся на базу.

Перед ужином попаримся в горячей баньке.

Катание на саняхКатание на саняхКатание на санях
7 день

Отъезд

После завтрака поедем назад.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Усть-Кокса, день. За доплату можем встретить вас в Барнауле или Новосибирске
Завершение: Усть-Кокса, утро. За доплату отвезём вас обратно в Барнаул или Новосибирск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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