После завтрака отправимся кататься на лыжах по заснеженной берёзовой роще. Развлечение подойдёт для всей семьи — с вами будет опытный инструктор.

Затем поедем в село Верх-Уймон, где посетим музей Н. К. Рериха и культурный комплекс «Наследие Алтая». Экскурсии увлекут не только детей, но и взрослых: будем знакомиться с историей края, изучать традиции и культуру.

Вечером снова устроим лыжный забег в окрестностях нашей турбазы, а после активности вознаградим себя вкусным ужином.