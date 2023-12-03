Прокатиться на санях, прогуляться на лыжах по зимнему лесу и сделать обережную куклу
Отправляемся в Усть-Коксу, чтобы кататься с гор на санках, встать на лыжи вместе с инструктором, играть в снежки и наслаждаться зимними развлечениями.
Смельчаки смогут проехаться на лыжах, прикреплённых к снегоходным саням. Аниматоры не дадут заскучать юным путешественникам — на мастер-классах дети смогут порисовать на воде, попробовать себя в графике, лепке из керамики или живописи. Проживание, 3-разовое питание и активная программа включены в стоимость.
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Описание
Организационные детали
Вам понадобятся: термобелье, футболка, флисовая кофта, тёплая куртка, шапка, перчатки, тёплые зимние штаны, шерстяные носки, тёплая обувь, снегоходный очки, балаклава.
Программа тура по дням
Прибытие и заселение
Встретим вас в Новосибирске или Барнауле и за доплату доставим до места старта тура — Усть-Коксы. По прибытии разместимся на турбазе. После ужина в кафе у вас будет свободное время.
Катание на лыжах и музеи в селе Верх-Уймон
После завтрака отправимся кататься на лыжах по заснеженной берёзовой роще. Развлечение подойдёт для всей семьи — с вами будет опытный инструктор.
Затем поедем в село Верх-Уймон, где посетим музей Н. К. Рериха и культурный комплекс «Наследие Алтая». Экскурсии увлекут не только детей, но и взрослых: будем знакомиться с историей края, изучать традиции и культуру.
Вечером снова устроим лыжный забег в окрестностях нашей турбазы, а после активности вознаградим себя вкусным ужином.
Мастер-классы для всей семьи
Сегодня никуда не спешим! Вы сможете хорошенько выспаться, а днём вас будут ждать интересные мастер-классы для всей семьи. Выбор активности огромный: можно порисовать на воде, заняться графикой, живописью или лепкой из керамики, сделать обережную куклу.
После обеда в кафе — свободное время. По желанию вы сможете покататься с горок, сходить на каток или погулять по окрестностям. Ужинать будем в кафе.
Катание на снегоходе, ледянках и лыжах
После завтрака займём места на снегоходах с санями и помчим в горы. Сегодня вы сможете покататься на ледянках с высоких горок или добавить щепотку экстрима — проехаться на лыжах, прикреплённых к снегоходным саням.
На природе согреемся горячим чаем со сладостями, а к вечеру вернёмся на базу и поужинаем.
Квест и время на игры
После завтрака поделимся на команды и устроим квест на лыжах. После обеда у вас будет время на отдых и зимние игры всей семьёй. Вечером — ужин.
Катание на санях
Продолжаем осваивать новые виды транспорта! На очереди — сани, запряжённые лошадью. С ветерком прокатимся по зимнему лесу, а к обеду вернёмся на базу.
Перед ужином попаримся в горячей баньке.
Отъезд
После завтрака поедем назад.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Усть-Кокса, день. За доплату можем встретить вас в Барнауле или НовосибирскеЗавершение: Усть-Кокса, утро. За доплату отвезём вас обратно в Барнаул или Новосибирск
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.