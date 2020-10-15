Как добраться до Усть-Куйги на самолёте

В Усть-Куйге 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Ust-Kuiga» вам не избежать

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Усть-Куйга UKG Ust-Kuiga

Самые дешёвые билеты в Усть-Куйгу из разных городов

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Вылет Город вылета Цена Время в пути и пересадки из 🇷🇺 Якутска 23 732 3ч 30м из 🇷🇺 Новосибирска 41 496 11ч 35м (⇵1) * Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону

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