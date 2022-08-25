Сбор группы в холле гостиницы «Красноярск» в 09:00 по местному времени (+4 разница с Москвой).
День начнется с обзорной экскурсии.
Вы сможете побывать в самых интересных местах Красноярска. Одно из них – Караульная гора, где расположена Часовня Параскевы Пятницы.
Именно здесь в начале XVII века казаки-основатели города поставили дозорную вышку.
Каменная часовня в память о защитниках Красноярска появилась в 1865 году.
С Караульной горы открывается великолепный вид на город, реку Енисей.
12:00 Обед в кафе города.
После обеда выезд в национальный парк «Красноярские Столбы».
По прибытию в национальный парк размещение в гостевых домах.
На территории гостевой зоны национального парка есть возможность принять душ, оплачивается дополнительно.
В сопровождении опытных гидов-скалолазов вы совершите пешую прогулку по туристской зоне, а любители острых ощущений смогут попробовать подняться на один из столбов.
Во время экскурсии вы услышите легенды и байки столбистов.
Облик каждой скалы настолько неповторим и уникален, что практически все Столбы имеют свои имена – Дед, Первый Столб, Перья (пожалуй, самые знаменитые скалы).
Ужин, отдых, прогулки по вечерней тайге, наслаждение тишиной и закатом с высоты легендарных скал.
Размещение в гостевых домах национального парка «Столбы» (двухместное), обед в кафе города, ужин в нац. парке.
Километраж - 20 км на автобусе, 3 км пешком.
После завтрака поход в заповедный район «Дикие Столбы», куда попадает не каждый обыкновенный человек.
Вы увидите Манскую группу скал: Манскую стенку, Манскую Бабу, Близнецов и др.
Из них наиболее интересен, красив и труднодоступен высокий протяженный столб Манская стенка.
В глубине района расположен громадный скальный массив Крепость с несколькими вершинами, вблизи которого находится скала Грифы, известная старейшей избой одноименной компании столбистов.
Скалы Диких Столбов поросли мхом, лишайниками, деревьями, кустарником; не имеют выраженных следов освоения человеком по сравнению с Центральным районом, троп там немного – всё это поможет вам почувствовать единение с природой.
Маршрут дня устанавливает проводник в зависимости от погоды, подготовленности группы и других факторов.
Обед в национальном парке.
Около 17:00 выезд со «Столбов» на железнодорожный вокзал Красноярска.
В 18:35 посадка на вечерний поезд Красноярск – Абакан № 124 (билеты заказываются дополнительно, плацкарт или купе).
Размещение в поезде, завтрак и обед в избе столбиста.
Километраж - 10 км на автобусе, около 15 км пешком.
В 06:15 прибытие в город Абакан, столицу Хакасии.
Экскурсия по Абакану.
Выезд в село Шушенское.
Экскурсия по этнографическому музею-заповеднику «Шушенское» перенесет вас в настоящую сибирскую деревню рубежа ХIX-XX веков.
Выезд в природный парк «Ергаки».
Путь лежит через горы Западного Саяна, за которыми, как верили раньше, находится край света. Край – не край, но пейзажи потрясающие, глаз невозможно отвести от окон автобуса.
К 15:00-16:00 прибытие на место старта (визит-центр парка «Ергаки»).
Сдача вещей в камеру хранения, соберите в рюкзак только самое необходимое для четырехдневного похода, в лагере вам будет предоставлена палатка, спальные мешки и коврики.
Пеший переход по горно-таежной тропе, 4 километра до озера Радужное.
Прибытие на место оборудованного палаточного городка, размещение в 2-4-х местных палатках.
Лагерь расположен в кедровом лесу.
Чистейший горный воздух насыщен ароматом хвои и трав.
Это нетронутое царство тишины и покоя.
В лагере оборудованы кухня, столовая, деревянная баня, палатки, туалеты, беседка под тентом для сбора у общего костра, деревянный домик с печкой для просушки обуви и одежды, волейбольная площадка, качели, медицинская палатка, генератор для подзарядки аккумуляторов и батарей.
Вечерний костер.
Размещение в палаточном городке, завтрак в кафе, обед в музее, ужин в палаточном городке.
Километраж – 250 км на автобусе, 4 км пешком.
08:00-08:30 Пробуждение, утренний туалет.
08:30-09:00 Утренняя зарядка.
09:00- 10:00 Завтрак, подготовка к походу.
10:00-19:00 Экскурсия: Водопад Шумный – оз. Радужное – водопад Слёзы Саяна – перевал Промежуточный (1А) – скала Орешек – скала Висячий Камень – перевал Висячий Камень (н/к) – оз. Радужное.
19:30-20:30 Ужин.
20:30-23:00 Баня.
20:30-23:00 Песни у костра, кинозал.
Размещение в палаточном городке, завтрак, обед, ужин.
Километраж зависит от выбранного маршрута, около 10-20 км пешком.
Новое утро, новый день и новые впечатления.
Маршрут дня устанавливает инструктор.
08:00-08:30 Пробуждение, утренний туалет.
08:30-09:00 Утренняя зарядка.
09:00-10:00 Завтрак, подготовка к походу.
10:00-19:00 Экскурсия: Оз. Радужное – перевал Спящий Саян (Волосы 2, н/к) – оз. Таёжный Глаз – оз. Лазурное – перевал Спящий Саян (Волосы 1, 1А) – оз. Радужное.
19:30-20:30 Ужин.
20:30-23:00 Вечерний костёр, песни под гитару, игры.
Размещение в палаточном городке, завтрак, обед, ужин.
Километраж зависит от выбранного маршрута, около 10-20 км пешком.
В первой половине дня свободное время в лагере.
Сборы.
После обеда туристы прощаются с лагерем и обещают, что обязательно еще вернутся в Ергаки.
Выход пешком (4 км, около часа), встреча с автобусом, туристы забирают вещи, переодеваются и продолжают программу.
Вскоре группа остановится на границе Тувы и Красноярского края на смотровой площадке, откуда открывается прекрасный вид на Туву.
Ближе к ужину группа прибывает в юрточный комплекс, расположенный в 22 км от города Кызыла на берегу реки Бий-Хем (в переводе с тувинского – Большой Енисей).
Размещение, отдых.
Размещение в юрточном комплексе «Бий-Хем». Завтрак и обед в нац. парке, ужин в юрточном комплексе.
Километраж – 210 км на автобусе, 4 км пешком.
Экскурсия в Кызыл, столицу Тувы.
Посещение географического центра Азии.
Визит в буддийский монастырь, где можно услышать проповедь настоящего ламы.
Посещение барабана желаний.
Посещение Национального музея Тувы (экскурсия по экспозиции «золото скифов»).
После обеда группа выезжает в южном направлении.
По пути остановка у минерального источника.
Прибытие к озеру Дус-Холь (Сватиково).
Сюда едут полюбоваться на «зону пустынь» в миниатюре, поваляться на горячем песке.
Озеро известно как лечебное. Каждый отдыхающий обязательно расскажет о том, что целебные свойства озера выше, чем у Мертвого моря в Израиле или озера Тус в Хакасии.
Нырять в озере трудно – вода настолько плотная, что выталкивает тело.
Чем глубже заходишь, тем теплее вода и грязь в придонном слое.
Купание, принятие грязевых ванн.
Возвращение в юрточный комплекс.
Ужин с блюдами тувинской национальной кухни.
Вечером в лагере за дополнительную плату можно будет заказать завораживающее зрелище камлание шамана или концерт горлового пения.
Размещение в юрточном комплексе «Бий-Хем». Завтрак в юрточном комплексе, обед в кафе, ужин в юрточном комплексе.
Километраж дня – 150 км на автобусе.
В этот день группа пересекает Туву с востока на запад, пройдя дорогой древних кочевников.
До обеда остановка у захватывающей дух горы Хайыракан, одного из самых почитаемых мест в Туве.
В 1992 году она была выбрана как энергетически сильное место и освящена Далай-Ламой XIV.
Как минимум раз в год местные шаманы приезжают сюда, чтобы зарядиться энергией, укрепить и очистить дух.
Обед-пикник.
Прогулки, отдых.
По дороге вы увидите центр буддийской культуры Тувы – восстановленный монастырь Устуу-Хурээ.
Храм стал венцом буддийского строительства в Туве.
Подобного ему не было не только в Туве, но и на территории всего бывшего Союза.
В 1930 г. после принятия специального постановления Устуу-Хурээ был закрыт, а в 1937 г. – разрушен. В 1999 году правительство России, признавая историческую и архитектурную ценность уникального храма Устуу-Хурээ, приняло решение об его восстановлении.
В июле 2012 г. во время празднования одноименного музыкального фестиваля монастырь Устуу-Хурээ был официально открыт.
На Саянском перевале, на высоте 2214 метров над уровнем моря, начинается Хакасия.
Следующие два дня вы проведете на турбазе «Снежный барс» в окружении гор и сказочной кедровой тайги.
После ужина вы познакомитесь с инструкторами «Снежного барса» – удивительными людьми, влюбленными в природу, тайгу, знающими все окрестные тропинки, разбирающимися в целебных свойствах трав.
Остаток вечера вас ждут песни под гитару и душевные разговоры до поздней ночи.
Размещение в деревянных домиках из кедра с печным отоплением.
Размещение на турбазе «Снежный барс», завтрак в юрточном комплексе, обед-пикник, ужин на турбазе.
Километраж – 440 км в день.
Пешие прогулки по тайге.
Туристам предстоит прогулка к горному озеру Маранкуль.
Во время похода туристы пройдут по подвесному мостику Любви.
Подвесной мост проходит через высокогорную реку Большой Он.
Река Большой Он стремительно, преодолевая пороги и перекаты, течет среди вековой кедровой тайги.
Местная традиция – супруг или любимый человек должен пронести свою возлюбленную на руках по мостику Любви над водами горной реки.
Озеро Маранкуль – реликтовое озеро с кристально чистой водой, находится в высокогорье Западного Саяна, температура воды не превышает 16ºС.
Эти таежные уголки раскроют свои секреты и подарят вам прекрасные минуты.
Если вы отправитесь в путешествие во второй половине лета, то можно будет заняться делом древних людей – собирательством.
Правда, здесь это не трудно.
Тайга настолько щедра, что грибы и ягоды и искать не придется, все растет буквально под ногами.
И наверняка вы попробуете кедровые орехи.
Сибирский кедр – уникальное дерево.
Те кедры, в окружении которых вы окажетесь, пережили не одно столетие, прокормили десятки, если не сотни поколений таежных обитателей.
Тайга дает другое ощущение времени и чувство единения с природой, которое еще не раз захочется пережить.
Чистый таежный воздух оздоравливает, но истинная панацея от всех хворей – русская баня.
Вечером вас ждет парилка с вениками из хвойных веток и березы, ледяная купель в таежной реке и вкус травяного чая.
Завершение этого дня – усыпанное звездами небо.
Размещение на турбазе «Снежный Барс». Завтрак на турбазе, обед сух. паек, ужин на турбазе.
Километраж дня – 16-20 км пешком.
08:00 Завтрак, после чего прощание со «Снежным барсом» и тайгой.
Отправление в Абакан.
11:00 Посещение стелы Хуртуях тас – «каменная мать», как любят называть ее местные жители, у туристов будет возможность воочию познакомиться с бытом хакасов конца XIX-начала XX веков.
Обед с элементами национальной хакаской кухни.
После обеда краткая обзорная экскурсия по Абакану.
В Хакасском национальном краеведческом музее вы увидите уникальную коллекцию каменных изваяний – отголосков древнейших культов и верований.
Считается, что многие из этих изваяний до сих пор не утратили свою силу.
Ужин в кафе города.
К 17:30 основная программа на этом заканчивается.
Посадка на поезд № 124 в Красноярск или 067 в Москву (купе или плацкарт, оплачиваются дополнительно).
Кроме того, можно остановиться на ночь в Абакане, а утром вылететь рейсом в Москву.
Завтрак на турбазе, обед, ужин в кафе Абакана.
Километраж дня – 300 км.
06:30 Прибытие на ж/д вокзал Красноярска, выезд с тура.
Индивидуальный трансфер в аэропорт заказывается дополнительно.
Советуем брать обратные билеты на рейсы с вылетом не раньше 09:00.
Тур предусматривает проживание:
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения:
Доплата за одноместное размещение – 17 000 руб. /чел. (только в юртах, на турбазе «Снежный барс», палаточном лагере).
2-3 местное размещение в гостевых домах заповедника «Столбы».
Первую ночь тура туристам предстоит провести в гостевых деревянных домах в национальном парке на территории научно-познавательного комплекса «Нарым». Они расположены в самом центре нац. парка, в 1 км от центральной группы скал, в 8 км от Красноярска. Любое проживание вне кордона нац. парка запрещено из соображений охраны природы. При возведении домиков были использованы технологии, позволяющие сохранить почвенный покров и растительность в целости и сохранности.
Каждый дом рассчитан на 6 человек, но мы предоставляем один дом для 2 туристов. Но в то же время, если Вы путешествуете большой семьей, Вы можете остановиться все вместе в одном доме. В этих домах не предоставляется одноместное размещение. В каждом доме: двуспальная кровать, односпальная кровать на верхнем ярусе, и до трех спальных мест на третьем ярусе по типу «палатей», обеденный стол, стулья, электрическое отопление, раковина-тюльпан, электрический чайник, минимальный набор посуды.
На территории кордона есть административное здание, где можно принять душ, также есть биотуалеты.
Питание в национальном парке привозное
Туром предусмотрен ночной переезд на пассажирском поезде №124 Красноярск-Абакан и обратно (около 11 часов). Выезд из Красноярска в 18:40, прибытие в Абакан в 06:15. Обратный поезд в 18:55, прибытие на следующий день в 06:20. На Ваше усмотрение Вы можете приобрести билеты в платцкарт или купе (6 и 4 спальных мест соответственно). В вагоне есть туалет, раковина, умывальник, кондиционер. В поезде есть вагон-ресторан, в 2 день Вы можете взять ужин с собой из Красноярска. В 3 день завтрак пройдет уже в кафе. В 10 день ужин в кафе, завтрак в день 11 не предусмотрен.
Обратите внимание, в 10 день тура основная программа тура заканчивается в Абакане к 17:00-17:30. Поэтому, в принципе, нет необходимости возвращаться в Красноярск. Вы можете также уехать на поезде №067 в Москву (через Новосибирск, Екатерибург) или остановиться на ночь в гостинице Абакана, а утром улететь в Москву авиакомпанией "Аэрофлот" или S7.
Стоимость билетов на поезд Красноярск-Абакан-Красноярск в одну сторону купе 3500 руб/место, платцкарт 2500 руб/место
2-4 местное размещение в палаточном лагере в «Ергаках» (3,4, и 5 ночи). В лагере оборудованы кухня, столовая, деревянная баня, палатки, туалеты, беседка под тентом для сбора у общего костра, деревянный домик с печкой для просушки обуви и одежды, волейбольная площадка, качели, медицинская палатка, генератор для подзарядки аккумуляторов и батарей.
Палатки на деревянном настиле (поролоновые матрасы, спальники, вкладыши в спальники).
Во время проживания в палатках туристы будут обеспечены трехразовым горящим питанием, которое повар готовит на костре. В пешие походы выдается сухой паек. Просьба брать с собой индивидуальный набор посуды (вилка, ложка, кружка, тарелка).
2-3 местное размещение в юрточном комплексе «Бий-Хем». Юрткомплекс представляет собой юрточный лагерь, построенный здесь специально для приема туристов. Юрты самые настоящие, в натуральную величину, войлочные, низкая дверь, как и положено, обращена на восток, пол также застелен войлоком. Обставлены они в расчете на одного-двух человек (здесь возможно одноместное размещение за доплату). В юрте просторно и уютно. Из мебели - деревянные кровати, небольшой шкаф, тумбочка, подставка для чемодана. Электрическое отопление, 2 розетки. У двери - рукомойник. Остальные удобства – стационарный туалет и душевые кабины с горячей водой - располагаются в отдельной большой юрте. Расположение: 22 км от Кызыла, на берегу реки Бий-Хем. Дополнительные платные услуги: баня, ритуал камлания шамана.
2-х местное размещение на турбазе «Снежный барс» (8 и 9 ночь), база расположена на высоте 1250 метров над уровнем моря, в деревянных домиках из кедрача с печным отоплением;
База расположена в окружении живописных гор Западного Саяна, в самом сердце дружелюбной сибирской тайги на берегу чистейшей горной реки Стоктыш на высоте 1250 метров над уровнем моря. Изюминка базы - русская баня с парной на берегу горной реки и настоящая тайга, окружающая базу со всех сторон. Размещение туристов осуществляется в деревянных домиках на 1-2 человека, кровати односпальные, двуспальные и двухъярусные в зависимости от номера домика. В каждом доме есть жаркая кирпичная печка, комната гигиены с биотуалетом и умывальником. Обратите внимание, база находится глубоко в тайге, электроснабжение от генератора, поэтому в некоторых домиках нет розеток личного пользования (во избежание перегруза сети и пожаров). На территории базы главный корпус, холл с мягкой мебелью, камином, баром, бильярдом, кафе на 30 человек, спортивная площадка с волейбольной сеткой. На территории есть летний душ, а также русская банька (посещение бани 1 раз за 2 дня пребывания бесплатно).
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха.
· Чемодан или дорожная сумка для основного путешествия и небольшой рюкзак для похода в Ергаки
· cветлых тонов рубашка с длинными рукавами и легкие брюки, которые смогут защитить ваши ноги от колючей травы в степях Тувы
· шорты, футболки светлых тонов
· теплый свитер или флисовая куртка, термобелье, перчатки, шапка
· носки х/б 2-3 пары; шерстяные носки
· непродуваемая и непромокаемая куртка, дождевик
· 3 пары обуви: пара легкой спортивной обуви закрытого типа, пара непромокаемой обуви (треккинговые ботинки с высоким голенищем или резиновые сапоги), сланцы
· шляпа или кепка для защиты головы от солнца
· солнцезащитные очки
· солнцезащитный крем (в Туве и Хакасии высокая солнечная активность)
· купальный костюм
· фонарик с двумя комплектами батареек
· предметы личной гигиены (в т. ч. мыло и туалетная бумага)
· полотенце
· репелленты
· индивидуальный спальник и надувной матрас, чтобы было мягче спать в палатках (по желанию)
· на Ваш вкус сладости, орехи, другой перекус, спиртные напитки по желанию. Их запас можно будет пополнить в Красноярске, Абакане, Шушенском, Кызыле.
· договор, подтверждающий приобретение тура
· полис ОМС
· страховка от клещевого энцефалита в случае ее наличия
· индивидуальные лекарства, при наличии хронических заболеваний
· наличные деньги (на сувениры, приемы у шамана, камлание, сладости, спиртные напитки, прочие личные расходы)
Для похода на озеро Радужное необходимо взять все ценные вещи. Все вещи должны быть упакованы в непромокаемые мешки. Можно взять с собой надувной матрас Ваш лишний багаж, необходимый для другой части тура, вы сможете оставить на базе перед выходом на пешую часть. Ваши вещи также нужно будет упаковать в непромокаемые мешки.
Сбор группы происходит в день начала тура по адресу ул. Урицкого 94 гостиница «Красноярск» в 09:00.
Гид встречает туристов с табличкой с названием тура. Телефоны гида будут переданы вам за 7 дней до тура.
В данном туре трансферы не входят в стоимость. По запросу могут быть организованы индивидуальные трансферы. Стоимость индивидуального трансфера на встречу аэропорт – гостиница (место сбора группы) - 3000 рублей (за легковую машину). Стоимость индивидуального трансфера на проводы ж/д вокзал – аэропорт 2650 рублей (за легковую машину).
NB! Мы рекомендуем прилетать на день раньше официального начала тура, чтобы иметь возможность отдохнуть, выспаться, лучше осмотреть город Красноярск и с новыми силами начать активную программу
Как добраться самостоятельно из аэропорта Емельяново до места сбора группы?
На самолете вы прилетаете в Красноярск (аэропорт «Емельяново», расположен в 40-50 км от города).
От аэропорта «Емельяново» до автовокзала можно добраться на проходящих рейсовых автобусах (стоимость проезда около 70 руб). Посадка/высадка пассажиров в международном аэропорту «Емельяново» осуществляется на отдельной остановке, расположенной на привокзальной площади в 50 метрах от Терминала №1 (терминала внутренних воздушных линий).
Телефон справочной +7(391) 220-11-72.
Добравшись до автовокзала Красноярска, вы можете сесть на маршрутный автобус города: № 6, № 9, № 50 и проехать 20 минут до конечной остановки «Театр Оперы и Балета».
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Детям от 12 до 16 лет предоставляется скидка 10%.
Желателен опыт пеших прогулок по горной местности, готовность отказаться от привычного комфорта. В рамках данного тура перенос тяжелых рюкзаков со снаряжением и тур. оборудованием не предусмотрен. Неподготовленные туристы, в том числе и дети, могут ограничиться минимальными пешими переходами (до 30 км за весь маршрут).
Участие в туре не рекомендуется детям до 12 лет, в связи с продолжительными пешими походами до 10-20 км в день и длительными переездами по 300-400 км в день. Но окончательное решение остается за родителями. В случае если вы считаете, что ваш ребенок эмоционально и физически готов к такому путешествию, туроператор не будет возражать.
Также мы не рекомендуем участвовать в туре лицам с повышенным артериальным давлением, в связи с большим перепадом высот на маршруте. Особо опасный отрезок пути – это Саянский перевал (2214 м), через час группа снова спускается на высоту 1200 м.
В Красноярском крае каждый летний месяц хорош и красив по-своему, поэтому выбор зависит только от того, какой месяц Вам кажется самым лучшим.
Климат Хакасии резко континентальный, с холодной зимой и жарким летом, с резкими колебаниями температуры и количеством осадков. Солнечных дней здесь почти столько же, сколько в Крыму. В степи лето длится от второй половины мая до середины сентября, в горах – от середины июня до конца августа. Самый жаркий месяц – июль (среднесуточная температура в степи – около 20С). Во второй половине сентября наступает бабье лето, обычно довольно продолжительное.
В Туве климат резко континентальный, лето засушливое, температура воздуха летом до + 40 градусов.
В Ергаках господствует континентальный климат. Климатические условия территории очень неоднородны. Лето в горах продолжается только один-два месяца.
Летом при хорошей погоде тепло, даже жарко, а при непогоде температура может опуститься до 0 градусов и ниже. Средняя температура июля в горах +17… +18C. Погода в районе очень неустойчивая, часто бывают грозы (которые бывают очень опасны во время восхождения), туманы, выпадает много осадков, иногда дождь может идти, не переставая, целую неделю. Но зима здесь теплее, чем в предгорьях и межгорных котловинах, хотя с сентября и до середины июня склоны гор покрыты снегом.
В августе до середины месяца обычно стоит теплая погода, а во второй половине уже начинает холодать. Ночи становятся прохладнее. В конце августа опять начинают меняться цвета, листья на деревьях становятся красными и желтыми. В этот период очень много грибов и ягод.
На большей части маршрута есть сотовая связь операторов МТС, Билайн, Мегафон, Теле2, которая работает без перебоев. Сотовой связи нет во время пребывания на территории парка «Ергаки», базе «Снежный барс», части Тувы и Хакасии.
На протяжении всего тура Вы будете обеспечены трехразовым горячим питанием. В гостиницах и юрточных комплексах и даже на пикниках будет предложено горячее питание, кофе, чай. Алкогольные напитки не входят в стоимость. Мы также учитываем по возможности пожелания людей, соблюдающих диету, вегетарианцев. Для этого вам необходимо заполнить анкету, указав ваши пожелания, и заблаговременно отправить ее нам. В случае если вы не указали особые пожелания к питанию, вам будет предоставлено стандартное европейское питание с элементами блюд национальной кухни. Изменение меню во время тура возможно только за дополнительную плату.
Во время проживания в палатках туристы будут обеспечены трехразовым горячим питанием, которое повар готовит на костре. В пешие походы выдается сухой паек. В поезде покушать можно в вагоне-ресторане либо взять продукты с собой.
В Туве и Хакасии комаров не много, всплески их активности в основном приурочены к длительным дождям, а это очень редкое явление для Тувы и Хакасии. В высокогорном районе, где располагается база «Снежный барс», мошки и комаров практически нет. Мы рекомендуем следить за тем, чтобы руки и ноги были закрыты после сумерек, так как комары более всего активны вечером. Мы выдаем туристам с собой репелленты от комаров.
Клещи встречаются в степях Тувы и Хакасии. В юрточном комплексе «Бий-Хем» обязательно проводится специальная обработка. В «Снежном барсе», благодаря высокогорью, клещей нет. В Ергаках клещ редко встречается. Пик активности клещей приходится на май, июнь и первую половину июля. В это время мы выдаем туристам с собой репелленты от клещей. В любом случае, мы рекомендуем всем регулярно осматривать одежду, открытые участки тела, голову. Чаще всего клещи цепляются к ногам человека, а потом ползут вверх, присасываясь к верхней части тела, выше пояса. Дополнительно вы можете оформить страховку от клещевого энцефалита, которая дает право на бесплатное извлечение присосавшегося клеща, постановку укола иммуноглобулина и исследование крови за зараженность энцефалитом.