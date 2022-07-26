Сибирские каникулы

Экскурсионный тур «Сибирские каникулы» на 8 дней

5
3 отзыва
Мультиактивный авторский тур по трем Сибирским регионам с ежедневными экскурсиями, включая рыбалку, поход в горы и сплав.

Нас ждут гастрономия местных кухонь, чабанские стоянки, буддийские артефакты, фотосессии и выгодные покупки.
Сибирские каникулы
Сибирские каникулы
Сибирские каникулы
Сибирские каникулы
Сибирские каникулы
Сибирские каникулы
Сибирские каникулы
Сибирские каникулы
Сибирские каникулы
Сибирские каникулы
Сибирские каникулы
Сибирские каникулы
Сибирские каникулы
Сибирские каникулы
Сибирские каникулы
Сибирские каникулы
Сибирские каникулы
Сибирские каникулы
Сибирские каникулы
Сибирские каникулы
Сибирские каникулы
Сибирские каникулы
Сибирские каникулы
Сибирские каникулы
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Оглахты
Оглахты
Погуляем по музею под открытым небом
Долина царей
Долина царей
Побываем в сакральном и загадочном месте Хакасии
Трекинг по Ергакам
Трекинг по Ергакам
Увидим самые популярные объекты природного парка
Саяно-Шушенская ГЭС
Саяно-Шушенская ГЭС
Посетим крупнейшую электростанцию России
Вкусы Сибири
Вкусы Сибири
Попробуем традиционные блюда трех регионов Сибири
Горловое пение
Горловое пение
Познакомимся с традицией этого уникального исполнения

Описание

Мультиактивный тур по трем Сибирским регионам с ежедневными экскурсиями, походом в горы и прогулкой по Енисею. Уникальные музеи с гастрономией местных блюд, чабанская стоянка, буддийские артефакты, золото Скифов и музыка хоомей.

Программа тура по дням

1 день

В Долину царей к древним посланиям

Встреча в аэропорту города.

8:00 Заселение в отель.

Завтрак.

Встреча с гидом в холле отеля.

10:00 Выезд на экскурсионную программу:

Посещение Республиканского музея зала каменных изваяний.

Большой бутик местных уникальных сувениров.

Музей под открытым небом Оглахты.

На Оглахты находится самое большое скопление петроглифов, к которым ведет лестница в 965 ступеней. Великолепная фотозона для панорамных фотографий.

Ланчи в юрте музея.

Экскурсия на Салбыкский курган, который находится в Долине царей, именно эта долина была выбрана древними для возведения десятков курганов знати на одной территории.

Одно из самых сакральных и загадочных мест в Хакасии.

Ужин в кафе города.

Продолжительность маршрута: около7-8 часов, включая дорогу.

В Долину царей к древним посланиямВ Долину царей к древним посланиямВ Долину царей к древним посланиямВ Долину царей к древним посланиямВ Долину царей к древним посланиямВ Долину царей к древним посланиямВ Долину царей к древним посланиямВ Долину царей к древним посланиямВ Долину царей к древним посланиямВ Долину царей к древним посланиямВ Долину царей к древним посланиям
2 день

Территория сильных людей

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсионную программу:

Экскурсия на площадку Саяно-Шушенской ГЭС – крупнейшую электростанцию России;

При раннем бронировании возможно посещение гребня плотины.

Прогулка по Енисею до туристического комплекса Изербельский ключ.

Обед в ресторане «Изербельский ключ» на берегу реки Енисей.

Открытая терраса на берегу реки. Живописнейшее место на Енисее.

Гастрономия сибирской кухни в блюдах из продуктов региона.

Заселение в отель «Гладенькая».

Свободное время.

Ужин в ресторане отеля.

Продолжительность маршрута: около7-8 часов, включая дорогу.

Посещение внутрь плотины СШГЭС затруднено заблаговременной подачей заявок, минимум за 4 недели до начала заезда.

Если туристам не удалось попасть внутрь станции, то предлагается обзорная экскурсия и посещение п. Черемушки.

Территория сильных людейТерритория сильных людейТерритория сильных людейТерритория сильных людейТерритория сильных людей
3 день

Истоки русских традиций

Завтрак. Освобождение номеров.

Экскурсия в Шушенское – старинное сибирское село, музей деревянного зодчества России под открытым небом.

Обед в духе русской деревенской кухни.

Вы попробуете настоящие соленые грибы и малосольные деревенские огурчики, домашнее жаркое на сметане и знаменитые шушенские пироги и блины.

Выезд с п. Шушенское в горы Ергаки.

Транзитная остановка на знаменитом таежном рынке Танзыбей.

Вы можете купить таежные целебные сборы, травы, сувениры.

Заселение на базу отдыха Ергаки 3*.

Ужин в кафе.

Гастрономия таежной кухни: блюда из дичи, речной рыбы, выпечка с таежными ягодами.

Продолжительность маршрута: около 7-8 часов, включая дорогу.

Истоки русских традицийИстоки русских традицийИстоки русских традицийИстоки русских традицийИстоки русских традиций
4 день

Природный артефакт «Висячий камень»

Завтрак.

Выход на активную программу в горы Ергаки: «Висячий камень».

Он является самым знаменитым висячим камнем в России, каменная глыба весом почти 600 тонн, длиной 17 метров, которая застыла над пропастью в природном парке Ергаки.

Висячий Камень считается чудом природы.

Трекинг до Висячего камня 14 км (туда и братно).

Тропа частично оборудована перилами.

Ланч на природе (ланч-боксы).

Возвращение на базу Ергаки.

Ужин в кафе.

По желанию вы можете воспользоваться услугами СПА: баня, сауна, бассейн (за дополнительную плату).

Продолжительность маршрута: около8 часов, включая дорогу.

Важно:

При бронировании тура на даты 14.05, 21.05, 28.05, 04.06 экскурсия на «Висячий камень» может быть отменена, в связи с плохим состоянием тропы.

Природный артефакт «Висячий камень»Природный артефакт «Висячий камень»Природный артефакт «Висячий камень»Природный артефакт «Висячий камень»Природный артефакт «Висячий камень»
5 день

Погружение в кочевую культуру

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Выезд на программу в Туву.

Республика Тува – кладезь истинных народных традиций, сохранившихся в современном мире. Здесь сосредоточены не только природные, археологические объекты, но и множество объектов культуры, музеев, памятников, шаманские клиники и юрты кочевников.

По прибытию в г. Кызыл обед в кафе.

Экскурсия в Тувинский национальный музыкальный центр, знакомство с исполнителями традиционного тувинского горлового пения –«хоомей».

Обзорная экскурсия по городу с посещением:

  • сквера «Центр Азии» на красивой набережной Енисея;
  • площади Арата, где находится символ города – Буддийский молитвенный барабан;
  • Буддийского храма.

Размещение в отеле.

Ужин.

Продолжительность маршрута: 11 часов. Общий километраж дня 400 км (комфортная дорога).

Погружение в кочевую культуруПогружение в кочевую культуру
6 день

Священное место для монахов и монгольских ханов

Завтрак в отеле.

Выезд на активную программу:

Священное место Бурган-Изи (След Будды).

На том месте на горе установлен субурган «Дючен Лхабаб», что означает «Снисхождение с небес Будды Шакьямуни».

Культовое место паломничества последователей, одного из основных течений буддизма – Ламаизма.

Считается, что в мире на сегодняшний день существуют три следа, и один из них находится в Туве. След Будды является отпечатком, одной или обеих ног первого буддиста, достигшего нирваны.

Восхождение по священной лестнице к Следу Будды

Дургенский каньон с водопадом и панорамной площадкой.

Массивные скалы, утопающие в девственных лесах, и стремительная горная река, несущая свои воды по каньону.

Обед из местной рыбки на гриле, чай и лепешки.

Посещение юрты кочевников – Чабанская стоянка.

Знакомство с носителями тувинской культуры, старейшинами рода.

Фотографирование, можно арендовать национальный костюм и устроить фотосессию.

Ужин в тувинских традициях.

Национальные блюда: баранина, приготовленная по традиционным рецептам, местные тушеные овощи, тувинские буузы из говядины или баранины, молодой сыр, печенье боорзаки с тувинским чаем с молоком и солью.

Возвращение в отель.

Продолжительность маршрута: 11 часов. Общий километраж дня 280 км (частично асфальт, частично полевая дорога).

Священное место для монахов и монгольских хановСвященное место для монахов и монгольских хановСвященное место для монахов и монгольских хановСвященное место для монахов и монгольских ханов
7 день

Этническая Тува в золоте скифов

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Выезд на экскурсионную программу.

Посещение Национального музея Тувы, выставка «Скифское золото».

Национальный музей Тувы – достояние Республики, с огромным позолоченным куполом и с коллекцией золотого запаса древнего кургана. Более тысячи уникальных золотых украшений находятся в фонде музея.

Посещение источника Аржаан «Кунгустук» (Бобры).

Считается, что каждый ручеек текущий по желобам имеет силу исцелять от разных болезней. Здесь насчитывается 21 источник ключевых вод.

Шопинг:

  • сувенирный магазин;
  • местный рынок.

Возвращение в г. Абакан.

Размещение в отеле.

Ужин в кафе.

Вы сможете попробовать мясные блюда из местной баранины, оленины, фермерские сыры из козьего молока, конфеты из талгана черемуховый кекс и местный мармелад из таежных ягод, полезные напитки и чаи на травах.

Продолжительность маршрута: 10 часов. Общий километраж дня 400 км (комфортная дорога).

Этническая Тува в золоте скифовЭтническая Тува в золоте скифов
8 день

Отъезд

Трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Тип размещенияСтоимость
Одноместное размещение85 000
Двухместное размещение70 000

Варианты проживания

Загородный отель «Гладенькая» в г. Саяногорск

1 ночь

Загородный отель «Гладенькая» находится в окружении гор. К услугам гостей крытый бассейн, оздоровительный спа-центр, сауна, хаммам и гидромассажная ванна. Горнолыжные трассы пролегают всего в 9 км.

В числе удобств всех номеров бесплатный Wi-Fi, балкон, телевизор с плоским экраном, паркетный пол и мини-бар. Собственная ванная комната укомплектована феном, купальными халатами и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В номерах подключен бесплатный Wi-Fi.

Загородный отель «Гладенькая» в г. СаяногорскЗагородный отель «Гладенькая» в г. СаяногорскЗагородный отель «Гладенькая» в г. СаяногорскЗагородный отель «Гладенькая» в г. СаяногорскЗагородный отель «Гладенькая» в г. СаяногорскЗагородный отель «Гладенькая» в г. Саяногорск

Отель «Азимут» 5* в г. Кызыл

2 ночи

Отель «AZIMUT Кызыл» с рестораном, фитнес-центром, баром и общим лаунджем расположен в городе Кызыле. В этом 5-звездочном отеле к услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации, доставка еды и напитков в номер, а также частная парковка на прилегающей территории.

Номера отеля оснащены кондиционером. В числе удобств — письменный стол, чайник, сейф, телевизор с плоским экраном, а также собственная ванная комната с душем. В некоторых номерах есть мини-кухня с микроволновой печью, холодильником и мини-баром. Гостям отеля «AZIMUT Кызыл» предоставляются постельное белье и полотенца.

По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак и завтрак «шведский стол».

Отель «Азимут» 5* в г. КызылОтель «Азимут» 5* в г. КызылОтель «Азимут» 5* в г. КызылОтель «Азимут» 5* в г. КызылОтель «Азимут» 5* в г. КызылОтель «Азимут» 5* в г. КызылОтель «Азимут» 5* в г. Кызыл

Отель «Азия» 4* в г. Абакан

2 ночи

Отель «Азия» расположен в городе Абакан. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и ресторан. При отеле работает бар и обустроена бесплатная частная парковка.

Во всех номерах установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых из них имеется гостиная зона, где можно отдохнуть и расслабиться. Среди удобств — чайник. Собственная ванная комната.

Отель «Азия» 4* в г. АбаканОтель «Азия» 4* в г. АбаканОтель «Азия» 4* в г. АбаканОтель «Азия» 4* в г. АбаканОтель «Азия» 4* в г. АбаканОтель «Азия» 4* в г. Абакан

Отель «Абакан» 4

2 ночи

Этот отель расположен в центре Абакана, в 15 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, бизнес-центр и круглосуточная стойка регистрации.

В числе удобств номеров телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната с феном, туалетно-косметическими принадлежностями, тапочками и халатами.

В ресторане отеля Mama Roma подают блюда итальянской кухни. Также для гостей сервируют завтрак «шведский стол» и обед по меню. Гости могут выпить напиток в лобби-баре и заказать доставку еды и напитков в номер.

Отель «Абакан» 4Отель «Абакан» 4Отель «Абакан» 4Отель «Абакан» 4Отель «Абакан» 4Отель «Абакан» 4

База отдыха «Ергаки»

2 ночи

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт
  • Услуги гида
  • Проживание
  • Питание FB (трехразовое)
  • Входные билеты
  • Раннее заселение в отель с 08:00 ч.
  • Встреча в аэропорту или ж/д вокзале
  • Страховка
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Абакана и обратно
  • Дополнительный личный трансфер
  • Дополнительные услуги и развлечения
  • Личные траты
Место начала и завершения?
Россия, Республика Хакасия, Абакан
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • трекинговая обувь (сменная обувь);
  • удобная спортивная одежда;
  • запасные шорты, штаны,;
  • непромокаемая облегченная куртка;
  • небольшой городской рюкзак;
  • головной убор от солнца;
  • дождевик;
  • средства защиты от насекомых (клещ, комар);
  • средства защиты от солнца;
  • индивидуальные аптечки;
  • купальники;
  • полотенца;
  • герметичная упаковка для телефонов и фотоаппаратуры;
  • документы, наличные деньги, т. к в некоторых сувенирных лавках затруднена оплата банковскими картами.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Обязательно ли участвовать в трекинге?

Маршрут сложный для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, лиц старшего возраста и со слабой физической подготовкой. Тропа идет вверх по частично оборудованной тропе, частично по горному куруму и болотистой местности.

Вы можете погулять по окрестностям и подождать возвращение группы.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
26 июля 2022
Отличная. разнообразная поездка.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Максим. Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)
И
4 окт 2022
Организованно всё чётко,качественно,без збоев,продуманно и оооочень комфортно.
Е
3 окт 2022
Все прекрасно организовано!

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