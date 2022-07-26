1 день

В Долину царей к древним посланиям

Встреча в аэропорту города.

8:00 Заселение в отель.

Завтрак.

Встреча с гидом в холле отеля.

10:00 Выезд на экскурсионную программу:

Посещение Республиканского музея зала каменных изваяний.

Большой бутик местных уникальных сувениров.

Музей под открытым небом Оглахты.

На Оглахты находится самое большое скопление петроглифов, к которым ведет лестница в 965 ступеней. Великолепная фотозона для панорамных фотографий.

Ланчи в юрте музея.

Экскурсия на Салбыкский курган, который находится в Долине царей, именно эта долина была выбрана древними для возведения десятков курганов знати на одной территории.

Одно из самых сакральных и загадочных мест в Хакасии.

Ужин в кафе города.

Продолжительность маршрута: около7-8 часов, включая дорогу.