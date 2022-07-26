Мультиактивный тур по трем Сибирским регионам с ежедневными экскурсиями, походом в горы и прогулкой по Енисею. Уникальные музеи с гастрономией местных блюд, чабанская стоянка, буддийские артефакты, золото Скифов и музыка хоомей.
Встреча в аэропорту города.
8:00 Заселение в отель.
Завтрак.
Встреча с гидом в холле отеля.
10:00 Выезд на экскурсионную программу:
Посещение Республиканского музея зала каменных изваяний.
Большой бутик местных уникальных сувениров.
Музей под открытым небом Оглахты.
На Оглахты находится самое большое скопление петроглифов, к которым ведет лестница в 965 ступеней. Великолепная фотозона для панорамных фотографий.
Ланчи в юрте музея.
Экскурсия на Салбыкский курган, который находится в Долине царей, именно эта долина была выбрана древними для возведения десятков курганов знати на одной территории.
Одно из самых сакральных и загадочных мест в Хакасии.
Ужин в кафе города.
Продолжительность маршрута: около7-8 часов, включая дорогу.
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу:
Экскурсия на площадку Саяно-Шушенской ГЭС – крупнейшую электростанцию России;
При раннем бронировании возможно посещение гребня плотины.
Прогулка по Енисею до туристического комплекса Изербельский ключ.
Обед в ресторане «Изербельский ключ» на берегу реки Енисей.
Открытая терраса на берегу реки. Живописнейшее место на Енисее.
Гастрономия сибирской кухни в блюдах из продуктов региона.
Заселение в отель «Гладенькая».
Свободное время.
Ужин в ресторане отеля.
Продолжительность маршрута: около7-8 часов, включая дорогу.
Посещение внутрь плотины СШГЭС затруднено заблаговременной подачей заявок, минимум за 4 недели до начала заезда.
Если туристам не удалось попасть внутрь станции, то предлагается обзорная экскурсия и посещение п. Черемушки.
Завтрак. Освобождение номеров.
Экскурсия в Шушенское – старинное сибирское село, музей деревянного зодчества России под открытым небом.
Обед в духе русской деревенской кухни.
Вы попробуете настоящие соленые грибы и малосольные деревенские огурчики, домашнее жаркое на сметане и знаменитые шушенские пироги и блины.
Выезд с п. Шушенское в горы Ергаки.
Транзитная остановка на знаменитом таежном рынке Танзыбей.
Вы можете купить таежные целебные сборы, травы, сувениры.
Заселение на базу отдыха Ергаки 3*.
Ужин в кафе.
Гастрономия таежной кухни: блюда из дичи, речной рыбы, выпечка с таежными ягодами.
Продолжительность маршрута: около 7-8 часов, включая дорогу.
Завтрак.
Выход на активную программу в горы Ергаки: «Висячий камень».
Он является самым знаменитым висячим камнем в России, каменная глыба весом почти 600 тонн, длиной 17 метров, которая застыла над пропастью в природном парке Ергаки.
Висячий Камень считается чудом природы.
Трекинг до Висячего камня 14 км (туда и братно).
Тропа частично оборудована перилами.
Ланч на природе (ланч-боксы).
Возвращение на базу Ергаки.
Ужин в кафе.
По желанию вы можете воспользоваться услугами СПА: баня, сауна, бассейн (за дополнительную плату).
Продолжительность маршрута: около8 часов, включая дорогу.
Важно:
При бронировании тура на даты 14.05, 21.05, 28.05, 04.06 экскурсия на «Висячий камень» может быть отменена, в связи с плохим состоянием тропы.
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Выезд на программу в Туву.
Республика Тува – кладезь истинных народных традиций, сохранившихся в современном мире. Здесь сосредоточены не только природные, археологические объекты, но и множество объектов культуры, музеев, памятников, шаманские клиники и юрты кочевников.
По прибытию в г. Кызыл обед в кафе.
Экскурсия в Тувинский национальный музыкальный центр, знакомство с исполнителями традиционного тувинского горлового пения –«хоомей».
Обзорная экскурсия по городу с посещением:
Размещение в отеле.
Ужин.
Продолжительность маршрута: 11 часов. Общий километраж дня 400 км (комфортная дорога).
Завтрак в отеле.
Выезд на активную программу:
Священное место Бурган-Изи (След Будды).
На том месте на горе установлен субурган «Дючен Лхабаб», что означает «Снисхождение с небес Будды Шакьямуни».
Культовое место паломничества последователей, одного из основных течений буддизма – Ламаизма.
Считается, что в мире на сегодняшний день существуют три следа, и один из них находится в Туве. След Будды является отпечатком, одной или обеих ног первого буддиста, достигшего нирваны.
Восхождение по священной лестнице к Следу Будды
Дургенский каньон с водопадом и панорамной площадкой.
Массивные скалы, утопающие в девственных лесах, и стремительная горная река, несущая свои воды по каньону.
Обед из местной рыбки на гриле, чай и лепешки.
Посещение юрты кочевников – Чабанская стоянка.
Знакомство с носителями тувинской культуры, старейшинами рода.
Фотографирование, можно арендовать национальный костюм и устроить фотосессию.
Ужин в тувинских традициях.
Национальные блюда: баранина, приготовленная по традиционным рецептам, местные тушеные овощи, тувинские буузы из говядины или баранины, молодой сыр, печенье боорзаки с тувинским чаем с молоком и солью.
Возвращение в отель.
Продолжительность маршрута: 11 часов. Общий километраж дня 280 км (частично асфальт, частично полевая дорога).
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Выезд на экскурсионную программу.
Посещение Национального музея Тувы, выставка «Скифское золото».
Национальный музей Тувы – достояние Республики, с огромным позолоченным куполом и с коллекцией золотого запаса древнего кургана. Более тысячи уникальных золотых украшений находятся в фонде музея.
Посещение источника Аржаан «Кунгустук» (Бобры).
Считается, что каждый ручеек текущий по желобам имеет силу исцелять от разных болезней. Здесь насчитывается 21 источник ключевых вод.
Шопинг:
Возвращение в г. Абакан.
Размещение в отеле.
Ужин в кафе.
Вы сможете попробовать мясные блюда из местной баранины, оленины, фермерские сыры из козьего молока, конфеты из талгана черемуховый кекс и местный мармелад из таежных ягод, полезные напитки и чаи на травах.
Продолжительность маршрута: 10 часов. Общий километраж дня 400 км (комфортная дорога).
Трансфер в аэропорт.
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Тип размещения
|Стоимость
|Одноместное размещение
|85 000
|Двухместное размещение
|70 000
Загородный отель «Гладенькая» находится в окружении гор. К услугам гостей крытый бассейн, оздоровительный спа-центр, сауна, хаммам и гидромассажная ванна. Горнолыжные трассы пролегают всего в 9 км.
В числе удобств всех номеров бесплатный Wi-Fi, балкон, телевизор с плоским экраном, паркетный пол и мини-бар. Собственная ванная комната укомплектована феном, купальными халатами и бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями. В номерах подключен бесплатный Wi-Fi.
Отель «AZIMUT Кызыл» с рестораном, фитнес-центром, баром и общим лаунджем расположен в городе Кызыле. В этом 5-звездочном отеле к услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации, доставка еды и напитков в номер, а также частная парковка на прилегающей территории.
Номера отеля оснащены кондиционером. В числе удобств — письменный стол, чайник, сейф, телевизор с плоским экраном, а также собственная ванная комната с душем. В некоторых номерах есть мини-кухня с микроволновой печью, холодильником и мини-баром. Гостям отеля «AZIMUT Кызыл» предоставляются постельное белье и полотенца.
По утрам для гостей сервируют континентальный завтрак и завтрак «шведский стол».
Отель «Азия» расположен в городе Абакан. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и ресторан. При отеле работает бар и обустроена бесплатная частная парковка.
Во всех номерах установлен телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. В некоторых из них имеется гостиная зона, где можно отдохнуть и расслабиться. Среди удобств — чайник. Собственная ванная комната.
Этот отель расположен в центре Абакана, в 15 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, бизнес-центр и круглосуточная стойка регистрации.
В числе удобств номеров телевизор с плоским экраном, холодильник и собственная ванная комната с феном, туалетно-косметическими принадлежностями, тапочками и халатами.
В ресторане отеля Mama Roma подают блюда итальянской кухни. Также для гостей сервируют завтрак «шведский стол» и обед по меню. Гости могут выпить напиток в лобби-баре и заказать доставку еды и напитков в номер.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Маршрут сложный для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата, лиц старшего возраста и со слабой физической подготовкой. Тропа идет вверх по частично оборудованной тропе, частично по горному куруму и болотистой местности.
Вы можете погулять по окрестностям и подождать возвращение группы.