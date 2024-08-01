2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Великий Устюг: историческое путешествие с краеведом по городу
Присоединяйтесь к уникальной пешеходной экскурсии и познакомьтесь с богатой историей Великого Устюга через его знаковые места
Начало: У городской резиденции Деда Мороза, Октябрьский пе...
Завтра в 17:00
6 авг в 15:00
3 300₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выборДобро пожаловать в Великий Устюг: путешествие по страницам истории
Приглашаем на увлекательное путешествие по Великому Устюгу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У памятника Семену Дежневу
Завтра в 06:00
6 авг в 06:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Великий Устюг и его тайны: экскурсия по историческим местам и святыням
Индивидуальная экскурсия по Великому Устюгу: древние монастыри, купеческие дома и тайны старинных храмов. Узнайте больше о судьбе города и его жителях
Начало: У церкви Вознесения
Завтра в 18:00
6 авг в 16:00
2 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия1 августа 2024Сегодня Алексей открыл нам тайны Великого Устюга. Было очень интересно, познавательно. Даже погода прислушивалась к интереснейшим историям, рассказываемым Алексеем, и
- ААлёна29 июля 2024Добрый день! Посетили на этих выходных прекрасный город Великий Устюг. Благодаря Михаилу увезли с собой не только сувениры, а и частичку истории города. На экскурсии скучать точно не придётся 😊 Очень интересно, легко и позитивно. Михаил, спасибо вам!
- ННаталья29 июля 2024Интересная, экскурсия. Очень приятный экскурсовод. Рекомендую.
- ААнастасия25 июля 2024Хочу выразить Михаилу благодарность за экскурсию от нашей семьи! Великолепная подача материала, узнали много нового за 2 часа прогулки, именно
- ГГалина23 июля 2024Побывали на замечательной экскурсии! Прекрасный рассказ, где история городских объектов тонко вплетена в историю города, а сам Великий Устюг в историю России. Познавательно, увлекательно, с любовью и уважением к родному краю. Спасибо Михаилу за великолепно проведенное время!
- аалексей21 июля 2024Очень интересная содержательная экскурсия по городу. Мария - прекрасный экскурсовод, владеющий материалом и погруженный в историю города. Её неравнодушие к
- ТТатьяна12 июля 2024Отличная экскурсия, экскурсовод любит и знает историю города, рассказывает увлекательно, отвечает на всё вопросы, всем рекомендую.
- ТТатьяна12 июля 2024Мария очень светлый влюблённый в свой город человек, рассказывает увлекательно, дети 10 и 15 лет были увлечены и задавали вопросы.
- ТТатьяна10 июля 2024Наша экскурсия состоялась в вечернее время, что особенно удобно тем, кто прибывает в город во второй половине дня. И это
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Устюгу в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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