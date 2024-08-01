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подождала с дождём. Рекомендую всем эту экскурсию, ведь пройти по городу и узнать его тайны, которые не прочитаешь ни в одной энциклопедии, очень интересно! У гида с собой была папка с раритетными фото, которые помогли воочию представить старинный облик города. Алексей - очень грамотный и интересный собеседник, который может найти подход к любому члену группы (у нас был ребёнок 7 лет, Иришка была включена в разговор).