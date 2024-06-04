Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Великом Устюге, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Прогулки с краеведом по Великому Устюгу - история города в деталях
13 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Прогулки с краеведом по Великому Устюгу: путешествие в прошлое
Познайте душу Великого Устюга, пройдитесь по историческим местам и узнайте уникальные истории из жизни города
Начало: По согласованию с краеведом
Сегодня в 18:00
Завтра в 16:00
3 000 за всё до 20 чел.
Великий Устюг - город русских святых
3 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Великий Устюг: Путешествие по духовным святыням и истории
Погрузитесь в атмосферу Великого Устюга, где каждый камень дышит историей и духовностью. Исследуйте уникальные храмы и монастыри
Начало: По согласованию с краеведом
Сегодня в 18:00
Завтра в 16:00
3 000 за всё до 20 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Великому Устюгу
7 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому Великому Устюгу
Погрузитесь в атмосферу древнего Русского Севера, исследуя величественные храмы и соборы Великого Устюга
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Прогулки с краеведом по Великому Устюгу - история города в деталях
    Очень интересно, познавательная экскурсия
  • Н
    Надежда
    27 февраля 2024
    Великий Устюг - город русских святых
    Добрый день. Были с семьёй 2 взрослых и двое детей 11 и 12 лет на экскурсии у Михаила 26.02.2024 пешеходная
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    по Устюгу 2 часа. Пешеходная экскурсия нам очень понравилась, посетили Храмы, узнали историю города, многие исторические моменты мы услышали впервые. Было интересно и познавательно. Дети слушали с интересом. Большое спасибо. Рекомендую всем, особенно когда приезжаешь на один-три дня и хочется все успеть и город посмотреть и в Храмах побывать, да ещё в магазины за сувенирами и сладкими подарками зайти…. мы всё успели.

  • P
    Podolykt
    1 декабря 2023
    Обзорная пешеходная экскурсия по Великому Устюгу
    Экскурсовод Лариса с первых слов своего рассказа погрузида нас в сказку Великого Устюга и время экскурсии пролетело в один миг. Спасибо за интересный рассказ и любовь к своей работе.
  • Е
    Елена
    7 ноября 2023
    Прогулки с краеведом по Великому Устюгу - история города в деталях
    Михаил провел очень увлекательную экскурсию. Отлично знает историю Государства Российского и историю своего края. Речь чистая, рассказывал все по порядку, не перескакивая с одного на другое. Ответил на все вопросы. Всем рекомендую.
  • Н
    Наталья
    27 августа 2023
    Прогулки с краеведом по Великому Устюгу - история города в деталях
    Замечательно провели время не смотря на погоду. Экскурсовод очень интересно преподносит информацию. Узнали много нового. Большое спасибо Михаилу! Обращайтесь, гарантировано останетесь довольны!
  • Л
    Лебедев
    8 января 2023
    Обзорная пешеходная экскурсия по Великому Устюгу
    Экскурсия понравилась. Экскурсовод знает и любит своё дело. Спасибо.
  • А
    Александра
    14 декабря 2021
    Великий Устюг - город русских святых
    Экскурсовод оказался удивительным и приятным собеседником, много знает, рассказывал с удовольствием!
  • Г
    Галина
    16 октября 2021
    Великий Устюг - город русских святых
    Михаил, бесподобен! Глубина знаний и литературный язык восхищают! Спасибо огромное! Экскурсия была замечательная.

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Устюгу в категории «Популярные экскурсии»

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  1. Михайло-Архангельский монастырь
  2. Соборное Дворище
  3. Прокопиевский собор
  4. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Великому Устюгу в августе 2024
Сейчас в Великом Устюге в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 3 000 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 23 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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