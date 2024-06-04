2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Прогулки с краеведом по Великому Устюгу: путешествие в прошлое
Познайте душу Великого Устюга, пройдитесь по историческим местам и узнайте уникальные истории из жизни города
Начало: По согласованию с краеведом
Сегодня в 18:00
Завтра в 16:00
3 000₽ за всё до 20 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Великий Устюг: Путешествие по духовным святыням и истории
Погрузитесь в атмосферу Великого Устюга, где каждый камень дышит историей и духовностью. Исследуйте уникальные храмы и монастыри
Начало: По согласованию с краеведом
Сегодня в 18:00
Завтра в 16:00
3 000₽ за всё до 20 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по историческому Великому Устюгу
Погрузитесь в атмосферу древнего Русского Севера, исследуя величественные храмы и соборы Великого Устюга
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья4 июня 2024Очень интересно, познавательная экскурсия
- ННадежда27 февраля 2024Добрый день. Были с семьёй 2 взрослых и двое детей 11 и 12 лет на экскурсии у Михаила 26.02.2024 пешеходная
- PPodolykt1 декабря 2023Экскурсовод Лариса с первых слов своего рассказа погрузида нас в сказку Великого Устюга и время экскурсии пролетело в один миг. Спасибо за интересный рассказ и любовь к своей работе.
- ЕЕлена7 ноября 2023Михаил провел очень увлекательную экскурсию. Отлично знает историю Государства Российского и историю своего края. Речь чистая, рассказывал все по порядку, не перескакивая с одного на другое. Ответил на все вопросы. Всем рекомендую.
- ННаталья27 августа 2023Замечательно провели время не смотря на погоду. Экскурсовод очень интересно преподносит информацию. Узнали много нового. Большое спасибо Михаилу! Обращайтесь, гарантировано останетесь довольны!
- ЛЛебедев8 января 2023Экскурсия понравилась. Экскурсовод знает и любит своё дело. Спасибо.
- ААлександра14 декабря 2021Экскурсовод оказался удивительным и приятным собеседником, много знает, рассказывал с удовольствием!
- ГГалина16 октября 2021Михаил, бесподобен! Глубина знаний и литературный язык восхищают! Спасибо огромное! Экскурсия была замечательная.
Ответы на вопросы от путешественников по Великому Устюгу в категории «Популярные экскурсии»
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