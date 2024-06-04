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по Устюгу 2 часа. Пешеходная экскурсия нам очень понравилась, посетили Храмы, узнали историю города, многие исторические моменты мы услышали впервые. Было интересно и познавательно. Дети слушали с интересом. Большое спасибо. Рекомендую всем, особенно когда приезжаешь на один-три дня и хочется все успеть и город посмотреть и в Храмах побывать, да ещё в магазины за сувенирами и сладкими подарками зайти…. мы всё успели.