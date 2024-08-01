Все – экскурсии в Великом Устюге

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Великом Устюге, цены от 2 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Великий Устюг: по городу с краеведом
Пешая
141 отзыв
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Великий Устюг: историческое путешествие с краеведом по городу
Присоединяйтесь к уникальной пешеходной экскурсии и познакомьтесь с богатой историей Великого Устюга через его знаковые места
Начало: У городской резиденции Деда Мороза, Октябрьский пе...
Завтра в 17:00
6 авг в 15:00
3 300 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Великий Устюг
Пешая
42 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Добро пожаловать в Великий Устюг: путешествие по страницам истории
Приглашаем на увлекательное путешествие по Великому Устюгу, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: У памятника Семену Дежневу
Завтра в 06:00
6 авг в 06:00
4 000 за всё до 10 чел.
Великий Устюг и его тайны
Пешая
4 отзыва
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Великий Устюг и его тайны: экскурсия по историческим местам и святыням
Индивидуальная экскурсия по Великому Устюгу: древние монастыри, купеческие дома и тайны старинных храмов. Узнайте больше о судьбе города и его жителях
Начало: У церкви Вознесения
Завтра в 18:00
6 авг в 16:00
2 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    1 августа 2024
    Великий Устюг и его тайны
    Сегодня Алексей открыл нам тайны Великого Устюга. Было очень интересно, познавательно. Даже погода прислушивалась к интереснейшим историям, рассказываемым Алексеем, и
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    подождала с дождём. Рекомендую всем эту экскурсию, ведь пройти по городу и узнать его тайны, которые не прочитаешь ни в одной энциклопедии, очень интересно! У гида с собой была папка с раритетными фото, которые помогли воочию представить старинный облик города. Алексей - очень грамотный и интересный собеседник, который может найти подход к любому члену группы (у нас был ребёнок 7 лет, Иришка была включена в разговор).

    Сегодня Алексей открыл нам тайны Великого Устюга. Было очень интересно, познавательно. Даже погода прислушивалась к интереснейшимСегодня Алексей открыл нам тайны Великого Устюга. Было очень интересно, познавательно. Даже погода прислушивалась к интереснейшим
  • А
    Алёна
    29 июля 2024
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Добрый день! Посетили на этих выходных прекрасный город Великий Устюг. Благодаря Михаилу увезли с собой не только сувениры, а и частичку истории города. На экскурсии скучать точно не придётся 😊 Очень интересно, легко и позитивно. Михаил, спасибо вам!
    Добрый день!Добрый день!
  • Н
    Наталья
    29 июля 2024
    Великий Устюг и его тайны
    Интересная, экскурсия. Очень приятный экскурсовод. Рекомендую.
  • А
    Анастасия
    25 июля 2024
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Хочу выразить Михаилу благодарность за экскурсию от нашей семьи! Великолепная подача материала, узнали много нового за 2 часа прогулки, именно
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    прогулки, так как время пролетело незаметно. Михаил владеет не только историей родного края, но и историей России, умело переплетая данные темы между собой. Рекомендую всем туристам Великого Устюга прогуляться по старинному городу с Михаилом!

    Хочу выразить Михаилу благодарность за экскурсию от нашей семьи! Великолепная подача материала, узнали много нового за
  • Г
    Галина
    23 июля 2024
    Великий Устюг: по городу с краеведом
    Побывали на замечательной экскурсии! Прекрасный рассказ, где история городских объектов тонко вплетена в историю города, а сам Великий Устюг в историю России. Познавательно, увлекательно, с любовью и уважением к родному краю. Спасибо Михаилу за великолепно проведенное время!
  • а
    алексей
    21 июля 2024
    Добро пожаловать в Великий Устюг
    Очень интересная содержательная экскурсия по городу. Мария - прекрасный экскурсовод, владеющий материалом и погруженный в историю города. Её неравнодушие к
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    городу, эмоциональный рассказ впечатлил нас! Еще она дала нам замечательный совет- посмотреть изразцовые печи в помещении детской библиотеки, что мы и сделали! Увидели потрясающей красоты интерьеры и печи! Спасибо!

  • Т
    Татьяна
    12 июля 2024
    Добро пожаловать в Великий Устюг
    Отличная экскурсия, экскурсовод любит и знает историю города, рассказывает увлекательно, отвечает на всё вопросы, всем рекомендую.
  • Т
    Татьяна
    12 июля 2024
    Добро пожаловать в Великий Устюг
    Мария очень светлый влюблённый в свой город человек, рассказывает увлекательно, дети 10 и 15 лет были увлечены и задавали вопросы.
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    Мария очень вписывается в атмосферу города и всё сходится- виды, звуки, легенды. С уважением и тёплыми пожеланиями Марии, семья Павловых (Химки, Московская обл)

    Мария очень светлый влюблённый в свой город человек, рассказывает увлекательно, дети 10 и 15 лет былиМария очень светлый влюблённый в свой город человек, рассказывает увлекательно, дети 10 и 15 лет были
  • Т
    Татьяна
    10 июля 2024
    Великий Устюг и его тайны
    Наша экскурсия состоялась в вечернее время, что особенно удобно тем, кто прибывает в город во второй половине дня. И это
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    была не просто экскурсия, это была прогулка с интересным собеседником, с человеком, искренне влюбленным в город, в его историю. Начавшаяся гроза нисколько не помешала нам насладиться вечерним Устюгом, а чтобы мы не забыли о том, когда и почему он стал Великим, Алексей прислал нам отдельное сообщение.

Ответы на вопросы от путешественников по Великому Устюгу в категории «Все»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. Великий Устюг и его тайны
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  2. Соборное Дворище
  3. Прокопиевский собор
  4. Самое главное
Сколько стоит экскурсия по Великому Устюгу в августе 2024
Сейчас в Великом Устюге в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 2 000 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 187 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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