Летние выходные у Деда Мороза

5
3 отзыва
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Великий Устюг и Вотчина Деда Мороза — символы наших новогодних путешествий, но прекрасны они и летом. Приглашаем в уникальный Великий Устюг, один из красивейших городов наших страны. Здесь 26 сохранившихся православных храмов и постоянное ощущение праздника.

В ходе нашего путешествия вы оцените ухоженный Терем Зимнего Волшебника, встретите самого приветливого старца и изучите Великий Устюг во всем его летнем великолепии.

Отправляемся в путешествие в июне и июле, вас ждут комфортные вагоны, наша забота и немного новогодней сказки.
Летние выходные у Деда Мороза
Летние выходные у Деда Мороза
Летние выходные у Деда Мороза
Летние выходные у Деда Мороза
Летние выходные у Деда Мороза
Летние выходные у Деда Мороза
Летние выходные у Деда Мороза
Летние выходные у Деда Мороза
Летние выходные у Деда Мороза
Летние выходные у Деда Мороза
Летние выходные у Деда Мороза
Летние выходные у Деда Мороза
Летние выходные у Деда Мороза
Летние выходные у Деда Мороза
Летние выходные у Деда Мороза
Летние выходные у Деда Мороза
Летние выходные у Деда Мороза
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:

Вкусный русский колорит
Вкусный русский колорит
Познакомимся с бытом русской избы, угостимся свежим медом и пирогами из печи
Пасека Деда Мороза
Пасека Деда Мороза
Полюбуемся спящими пчелиными домиками в уютной усадьбе новогоднего волшебника
Купеческий городок
Купеческий городок
Увидим прекрасные памятники каменного зодчества и прогуляемся по набережной реки Сухоны

Программа тура по дням

1 день

Москва

Самостоятельная посадка в туристический поезд №934 (номера вагона, места будут указаны в ваучере).

10:05 — отправление туристического поезда с Ярославского вокзала Москвы.

Отдых в поезде.

МоскваМоскваМоскваМосква
2 день

Великий Устюг

08:15 Прибытие туристического поезда в г. Великий Устюг.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Завтрак в кафе города.

Трансфер в Вотчину Деда Мороза.

Вас ждет царство сказки и детских грез, настоящий волшебный мир игр.

Приглашаем вас в Терем Деда Мороза — вас ждет его тесовое крыльцо, узорчатые двери.

Здесь вы увидите уменьшенную копию Вотчины – сказочный макет, вас пригласят в кабинет Зимнего Волшебника, в его библиотеку, вы оцените светелку волшебных предметов и другие удивительные местные артефакты.

Разумеется, вас ждет встреча и с самим российским Дедом Морозом.

Развлекательная программа на Пасеке Деда Мороза.

В этом месте волшебник познакомит вас с бытом русской избы, угостит свежим медом, пирогами из печи.

Трансфер в Великий Устюг.

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по старинному купеческому городу.

Во время экскурсии вы побываете на Соборном Дворище, познакомитесь с ансамблем Михаило-Архангельского монастыря (основан в XII в.), увидите прекрасные памятники каменного зодчества — церкви Спасо-Преображения и Сретенско-Преображения XII-XVIII вв., церкви Вознесения и Николы Угодника XVII в., памятники гражданской архитектуры, и конечно, прогуляетесь по великолепной набережной реки Сухоны.

Свободное время в центре города для самостоятельных прогулок, посещения кафе и сувенирных магазинов.

Трансфер на ж/д вокзал.

16:30 Отправление туристического поезда №924 в г. Москву.

Великий УстюгВеликий УстюгВеликий УстюгВеликий УстюгВеликий Устюг
3 день

Прибытие в Москву

15:43 Прибытие туристического поезда на Ярославский вокзал Москвы.

Время в программе указано ориентировочно.

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Категория вагонаПлацкартЧетырехместное купе
Для взрослого23 42030 600
Для детей до 9 лет включительно (с местом)18 34020 500
Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)15 50015 500

Варианты проживания

Туристический поезд

2 ночи

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.

ЛЮКС 6 купе1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне
ЛЮКС 5 купе1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты+ тапочки, 1 среднее+ 1большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины +WC с раковиной. Мягкий угловой диванчик, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 10 человек в вагоне.
ЛЮКС 4 купе1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты+ тапочки, 1 среднее+ 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины+WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Общая зона в вагоне. Всего 8 человек в вагоне.
ЛЮКС 3 купе1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты+ тапочки, 1 среднее+ 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины+WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Общая зона в вагоне. Всего 6 человек в вагоне.
СВ2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка+паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне - 18
КУПЕ2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка+паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне - 36
Плацкарт9 купе открытого типа, 9 боковых мест. Максимальное количество человек в вагоне 54 места
Общий "Рускеальский экспресс"Поезд стилизован под начала 20 века. Тянет поезд - настоящий паровоз. В каждом купе по 6 мест. В составе есть вагон ресторан и фото купе.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Железнодорожный проезд в вагоне выбранного типа по маршруту Москва — Великий Устюг — Москва
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в туристические объекты по программе
  • Питание по программе (1 завтрак, 1 обед)
  • Сладкий подарок и грамота от Деда Мороза
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Личные расходы
  • Выкуп дополнительного места в купе 12 500 руб
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
26 июля 2023
Всё очень понравилось! Поедем ещё!
Н
25 июля 2023
Организация на высшем уровне, компетентно, грамотно. Всё для удобства людей!
Организация на высшем уровне, компетентно, грамотно. Всё для удобства людей!Организация на высшем уровне, компетентно, грамотно. Всё для удобства людей!Организация на высшем уровне, компетентно, грамотно. Всё для удобства людей!Организация на высшем уровне, компетентно, грамотно. Всё для удобства людей!Организация на высшем уровне, компетентно, грамотно. Всё для удобства людей!Организация на высшем уровне, компетентно, грамотно. Всё для удобства людей!Организация на высшем уровне, компетентно, грамотно. Всё для удобства людей!Организация на высшем уровне, компетентно, грамотно. Всё для удобства людей!
В
24 июля 2023
Организаторы сделали всё, что бы было удобно и комфортно туристам. На вокзале встретили без задержек, комфортабельные автобусы, удобное расписание экскурсий. Хороший отель для ночёвки. Питание эксклюзивное! Советую попробовать татарскую кухню!
Спасибо большое организаторам тура!
Организаторы сделали всё, что бы было удобно и комфортно туристам. На вокзале встретили без задержек, комфортабельныеОрганизаторы сделали всё, что бы было удобно и комфортно туристам. На вокзале встретили без задержек, комфортабельные

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