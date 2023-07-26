В ходе нашего путешествия вы оцените ухоженный Терем Зимнего Волшебника, встретите самого приветливого старца и изучите Великий Устюг во всем его летнем великолепии.
Отправляемся в путешествие в июне и июле, вас ждут комфортные вагоны, наша забота и немного новогодней сказки.
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июл
июл
июл
июл
даты
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Москва
Самостоятельная посадка в туристический поезд №934 (номера вагона, места будут указаны в ваучере).
10:05 — отправление туристического поезда с Ярославского вокзала Москвы.
Отдых в поезде.
Великий Устюг
08:15 Прибытие туристического поезда в г. Великий Устюг.
Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).
Завтрак в кафе города.
Трансфер в Вотчину Деда Мороза.
Вас ждет царство сказки и детских грез, настоящий волшебный мир игр.
Приглашаем вас в Терем Деда Мороза — вас ждет его тесовое крыльцо, узорчатые двери.
Здесь вы увидите уменьшенную копию Вотчины – сказочный макет, вас пригласят в кабинет Зимнего Волшебника, в его библиотеку, вы оцените светелку волшебных предметов и другие удивительные местные артефакты.
Разумеется, вас ждет встреча и с самим российским Дедом Морозом.
Развлекательная программа на Пасеке Деда Мороза.
В этом месте волшебник познакомит вас с бытом русской избы, угостит свежим медом, пирогами из печи.
Трансфер в Великий Устюг.
Обед в кафе города.
Обзорная экскурсия по старинному купеческому городу.
Во время экскурсии вы побываете на Соборном Дворище, познакомитесь с ансамблем Михаило-Архангельского монастыря (основан в XII в.), увидите прекрасные памятники каменного зодчества — церкви Спасо-Преображения и Сретенско-Преображения XII-XVIII вв., церкви Вознесения и Николы Угодника XVII в., памятники гражданской архитектуры, и конечно, прогуляетесь по великолепной набережной реки Сухоны.
Свободное время в центре города для самостоятельных прогулок, посещения кафе и сувенирных магазинов.
Трансфер на ж/д вокзал.
16:30 Отправление туристического поезда №924 в г. Москву.
Прибытие в Москву
15:43 Прибытие туристического поезда на Ярославский вокзал Москвы.
Время в программе указано ориентировочно.
Проживание
Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Категория вагона
|Плацкарт
|Четырехместное купе
|Для взрослого
|23 420
|30 600
|Для детей до 9 лет включительно (с местом)
|18 340
|20 500
|Для детей от 0 до 4 лет включительно (без места)
|15 500
|15 500
Варианты проживания
Туристический поезд
В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны.
|ЛЮКС 6 купе
|1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты + тапочки, 1 среднее + 1большое полотенце. Персональные удобства в виде WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 12 человек в вагоне
|ЛЮКС 5 купе
|1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты+ тапочки, 1 среднее+ 1большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины +WC с раковиной. Мягкий угловой диванчик, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Всего 10 человек в вагоне.
|ЛЮКС 4 купе
|1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты+ тапочки, 1 среднее+ 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины+WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Общая зона в вагоне. Всего 8 человек в вагоне.
|ЛЮКС 3 купе
|1 верхняя полка+ 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-х спальной), халаты+ тапочки, 1 среднее+ 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душевой кабины+WC с раковиной. Мягкий угловой диван, есть телевизор (можно использовать флешку или диски). Общая зона в вагоне. Всего 6 человек в вагоне.
|СВ
|2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел, мини дорожный набор (зубная щетка+паста, тапочки, освежающая салфетка). Удобства на вагон. Максимальное количество человек в вагоне - 18
|КУПЕ
|2 нижние и 2 верхние полки. Удобства на вагон. Мини дорожный набор (зубная щетка+паста, тапочки, освежающая салфетка). Максимальное количество человек в вагоне - 36
|Плацкарт
|9 купе открытого типа, 9 боковых мест. Максимальное количество человек в вагоне 54 места
|Общий "Рускеальский экспресс"
|Поезд стилизован под начала 20 века. Тянет поезд - настоящий паровоз. В каждом купе по 6 мест. В составе есть вагон ресторан и фото купе.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Железнодорожный проезд в вагоне выбранного типа по маршруту Москва — Великий Устюг — Москва
- Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
- Входные билеты в туристические объекты по программе
- Питание по программе (1 завтрак, 1 обед)
- Сладкий подарок и грамота от Деда Мороза
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Личные расходы
- Выкуп дополнительного места в купе 12 500 руб
- Место начала и завершения?
- Россия, Москва
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
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