2 день

Великий Устюг

08:15 Прибытие туристического поезда в г. Великий Устюг.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса указан в ваучере).

Завтрак в кафе города.

Трансфер в Вотчину Деда Мороза.

Вас ждет царство сказки и детских грез, настоящий волшебный мир игр.

Приглашаем вас в Терем Деда Мороза — вас ждет его тесовое крыльцо, узорчатые двери.

Здесь вы увидите уменьшенную копию Вотчины – сказочный макет, вас пригласят в кабинет Зимнего Волшебника, в его библиотеку, вы оцените светелку волшебных предметов и другие удивительные местные артефакты.

Разумеется, вас ждет встреча и с самим российским Дедом Морозом.

Развлекательная программа на Пасеке Деда Мороза.

В этом месте волшебник познакомит вас с бытом русской избы, угостит свежим медом, пирогами из печи.

Трансфер в Великий Устюг.

Обед в кафе города.

Обзорная экскурсия по старинному купеческому городу.

Во время экскурсии вы побываете на Соборном Дворище, познакомитесь с ансамблем Михаило-Архангельского монастыря (основан в XII в.), увидите прекрасные памятники каменного зодчества — церкви Спасо-Преображения и Сретенско-Преображения XII-XVIII вв., церкви Вознесения и Николы Угодника XVII в., памятники гражданской архитектуры, и конечно, прогуляетесь по великолепной набережной реки Сухоны.

Свободное время в центре города для самостоятельных прогулок, посещения кафе и сувенирных магазинов.

Трансфер на ж/д вокзал.

16:30 Отправление туристического поезда №924 в г. Москву.