Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза

Прогуляемся всей семьей по древнему городу в Рождественские праздники

Прогуляемся всей семьей по древнему городу в Рождественские праздники! Главный Дед Мороз страны и его помощники ждут нас в своей сказочной резиденции, чтобы показать удивительную коллекцию подарков, волшебную обсерваторию и познакомить с народными промыслам.
Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза
Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза
Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза
Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза
Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза
Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза
Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза
Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза
Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза
Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза
Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза
Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза
Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза
Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза
Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза
Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза
Рождественская сказка в гостях у Деда Мороза
Ближайшие даты:
3
янв
5
янв
7
янв

Что вас ожидает 🤩

Погружение в сказку
Погружение в сказку
Увидим сказочный терем, где живет белобородый кудесник
Сердце древнего города
Сердце древнего города
Совершим созерцательную прогулку среди белокаменных и злотоглавых храмов Великого Устюга
Традиции Рождества
Традиции Рождества
Побываем на настоящих великоустюгских посиделках с играми, песнями и гаданиями

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по г. Великий Устюг. Интерактивные программы на выбор

Встреча на станции Котлас Южный (утренние поезда, машина подается к 10:00).

Переезд в г. Великий Устюг.

Размещение после 13:00.

Обед.

Обзорная по городу “Город Устюг – город древний” (пешеходная экскурсия-прогулка) с посещением храма Прокопия Праведного, Соборное дворище, ансамбль Михаило-Архангельского монастыря (осн в нач. XII в), Церкви Спасо-Преображенская (XVII в) и Сретенско-Преображенская (XVIII в), Церковь Вознесения (XVII в), Церковь Никольская (конец XVII – начало XVIIIвв), памятники гражданской архитектуры (XVII-XIX вв), Набережная.

Посещение выставки “Новогодняя и рождественская игрушка” или "Новогоднее чудо" или др. мероприятие.

Интерактивное мероприятие"Рисование песком","Жар птица" или др.

Посещение сувенирных магазинов.

Свободное время.

Прогулка по г. Великий Устюг. Интерактивные программы на выборПрогулка по г. Великий Устюг. Интерактивные программы на выборПрогулка по г. Великий Устюг. Интерактивные программы на выборПрогулка по г. Великий Устюг. Интерактивные программы на выбор
2 день

Вотчина Деда Мороза

Завтрак (при программе с проживанием).

Переезд на Вотчину (12 км).

Туристы смогут получить настоящее удовольствие от прогулки по волшебному бору и тропе сказок.

В высоком тереме с резным крыльцом ждет встречи с вами сам белобородый кудесник – Дед Мороз и его сказочные помощники.

В Доме Деда Мороза гости смогут набраться мудрости, загадать заветное желание, посмотреть удивительную коллекцию подарков, посетить волшебную обсерваторию и библиотеку, увидеть деревянную кровать зимнего кудесника и заглянуть в волшебное зеркало.

Фото (общее) на память с хозяином Вотчины.

Предлагается поучаствовать в одной из игровых программ “Жар Баба”, или “Кузница” или др.

Свободное время для посещения “Зимнего сада”, аттракционов, зоопарка, сувенирных лавочек (доп. плата).

Обед.

Трансфер Вотчина – Великий Устюг.

Ужин (при программе с проживанием).

Вотчина Деда МорозаВотчина Деда МорозаВотчина Деда МорозаВотчина Деда Мороза
3 день

«Дом мод» Деда Мороза

Завтрак (при программе с проживанием).

Освобождение номеров до 11:00.

Посещение Дома мод Деда Мороза – путешествие в самую настоящую швейную мастерскую Деда Мороза, где гости могут увидеть процесс изготовления сказочных нарядов.

Весёлые Пуговка и Бусинка проведут модное сказочное дефиле, где каждый его участник сможете на мгновение стать помощником Дедушки Мороза.

В выставочном зале мастерицы представят новую модную коллекцию сказочных нарядов.

Обед.

Фольклорное мероприятие “Посиделки” (возможность побывать на настоящих великоустюгских посиделках с играми, песнями, гаданиями).

Самостоятельное посещение Почты Деда Мороза, посещение сувенирной лавки.

Трансфер на ст. Котлас Южный (17:00).

«Дом мод» Деда Мороза«Дом мод» Деда Мороза«Дом мод» Деда Мороза«Дом мод» Деда Мороза

Проживание

В туре предусмотрено проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаВзрослыйШкольникДошкольник
“Двина”,"Великий Устюг", отель "Гледен", 2-3-хместный21 71021 40021 000
"Борок", 2-4-хместный17 700 17 45017 000
Хостел / общежитие, 4-хместный16 80016 58016 130
Тур "без проживания" (питание – 3 обеда)10 49510 1009 825

Варианты проживания

Гостиница «Двина»

2 ночи

Этот отель с бесплатной частной парковкой расположен в центре города Великий Устюг, в районе Старого города. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, кафе и номера в классическом стиле с бесплатным Wi-Fi.

Каждый номер отеля "Двина" с мягким освещением оформлен в индивидуальном стиле и обставлен домашней мебелью. В каждом номере есть холодильник, чайник и телевизор.

В уютном ресторане отеля "Двина" с уникальным расписанными вручную стенами подают блюда русской и европейской кухни. Каждое утро для гостей сервируется легкий завтрак.

В 3 минутах ходьбы от отеля находится почта Деда Мороза. Исторические здания Великого Устюга и Спасо-Преображенский монастырь 17 века находятся менее чем в 400 м от отеля "Двина".

Аэропорт и железнодорожный вокзал Великого Устюга находятся в 5 км от отеля "Двина".

Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»Гостиница «Двина»

Гостевой дом «Борок»

2 ночи

Небольшой уютный гостевой дом, расположен в тихом живописном месте, в 1 км. от центра города. Рядом находятся автобусная остановка, супермаркет, магазинчики с местной продукцией, бесплатная парковка для машин. За отдельную плату можно попариться в русской баньке.

Гостевой дом «Борок»Гостевой дом «Борок»Гостевой дом «Борок»Гостевой дом «Борок»Гостевой дом «Борок»Гостевой дом «Борок»

Гостиница «Великий Устюг»

2 ночи

Комфортабельная, современная гостиница "Великий Устюг" расположена в центре живописного старинного города, в шаговой доступности от исторически значимых объектов архитектуры Великого Устюга – Собора Прокопия Праведного, церкви Вознесения, Михайло-Архангельского монастыря и других достопримечательностей. От гостиницы рукой подать до Набережной – красивейшей улицы города, вдоль которой вытянута цепочка древних храмов и церквей и открывается прекрасная панорама на храмы Дымковской Слободы на противоположном берегу реки Сухоны.

Гостиница "Великий Устюг" – это целый гостиничный комплекс, располагающий рестораном, конференц-залом, парикмахерской.

90 номеров гостиницы оборудованы удобной мебелью, спутниковым телевидением, душевой комнатой. Возможно размещение до 190 человек.

Созданы все условия для уютного проживания и полноценного отдыха. Отличное обслуживание и широкие возможности для проведения различных мероприятий.

Гостиница «Великий Устюг»Гостиница «Великий Устюг»Гостиница «Великий Устюг»Гостиница «Великий Устюг»Гостиница «Великий Устюг»Гостиница «Великий Устюг»Гостиница «Великий Устюг»

Отель «Гледен»

2 ночи

Отель "Гледен" с бесплатным Wi-Fi на всей территории расположен в Великом Устюге, в сосновом лесу, в 2 км от центра города. На территории обустроена бесплатная частная парковка.

Номера оснащены телевизором с плоским экраном. В некоторых номерах есть гостиный уголок для вашего удобства.

В отеле работает круглосуточная стойка регистрации. Гости могут посетить кафе на территории отеля, где подают блюда европейской кухни.

Отель «Гледен»Отель «Гледен»Отель «Гледен»Отель «Гледен»Отель «Гледен»Отель «Гледен»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание, указанное в программе (2 завтрака, 3 обеда, 1 ужин. По программе без проживания – 3 обеда)
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Транспортное обслуживание по программе (встреча/ проводы на ст. Котлас/Ядриха к поездам 375/376, переезд до Вотчины и от Вотчины до Устюга)
  • Сувенир на память
  • Грамота
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в г. Великий Устюг/ст. Котлас Южный и обратно
  • Индивидуальный трансфер:2 200 руб. за машину в одну сторону3 500 руб. минивен за машину в одну сторону
  • 2 200 руб. за машину в одну сторону
  • 3 500 руб. минивен за машину в одну сторону
  • “Мешок со сладостями от Деда Мороза” – 850 руб.
  • Программа “День в деревне”:взрослый – 4 500 руб. дети – 3 700 руб. (включая трансфер)
  • Взрослый – 4 500 руб.
  • Дети – 3 700 руб. (включая трансфер)
  • Программа "Лошадкин двор":взрослый/дети – 700 руб. (включая трансфер)
  • Взрослый/дети – 700 руб. (включая трансфер)
  • Поездка в зоопрак Деда Мороза:взрослый – 800 руб. дети – 500 руб. (включая трансфер)
  • Взрослый – 800 руб.
  • Дети – 500 руб. (включая трансфер)
  • Чайные посиделки “Пошвыркаем с Дедом Морозом”:взрослый – 1 800 руб. дети – 1 650 руб.
  • Взрослый – 1 800 руб.
  • Дети – 1 650 руб.
  • "Сказочки на лавочках":взрослый – 1 700 руб. дети – 1 550 руб.
  • Взрослый – 1 700 руб.
  • Дети – 1 550 руб.
  • "На примерку с Дедом Морозом":взрослый – 1 800 руб. дети – 1 650 руб.
  • Мастер-классы и др. интерактивы от 200 руб. с чел. за мероприятие
Место начала и завершения?
Северная железная дорога, станция Котлас
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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