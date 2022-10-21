Встреча на станции Котлас Южный (утренние поезда, машина подается к 10:00).
Переезд в г. Великий Устюг.
Размещение после 13:00.
Обед.
Обзорная по городу “Город Устюг – город древний” (пешеходная экскурсия-прогулка) с посещением храма Прокопия Праведного, Соборное дворище, ансамбль Михаило-Архангельского монастыря (осн в нач. XII в), Церкви Спасо-Преображенская (XVII в) и Сретенско-Преображенская (XVIII в), Церковь Вознесения (XVII в), Церковь Никольская (конец XVII – начало XVIIIвв), памятники гражданской архитектуры (XVII-XIX вв), Набережная.
Посещение выставки “Новогодняя и рождественская игрушка” или "Новогоднее чудо" или др. мероприятие.
Интерактивное мероприятие"Рисование песком","Жар птица" или др.
Посещение сувенирных магазинов.
Свободное время.
Завтрак (при программе с проживанием).
Переезд на Вотчину (12 км).
Туристы смогут получить настоящее удовольствие от прогулки по волшебному бору и тропе сказок.
В высоком тереме с резным крыльцом ждет встречи с вами сам белобородый кудесник – Дед Мороз и его сказочные помощники.
В Доме Деда Мороза гости смогут набраться мудрости, загадать заветное желание, посмотреть удивительную коллекцию подарков, посетить волшебную обсерваторию и библиотеку, увидеть деревянную кровать зимнего кудесника и заглянуть в волшебное зеркало.
Фото (общее) на память с хозяином Вотчины.
Предлагается поучаствовать в одной из игровых программ “Жар Баба”, или “Кузница” или др.
Свободное время для посещения “Зимнего сада”, аттракционов, зоопарка, сувенирных лавочек (доп. плата).
Обед.
Трансфер Вотчина – Великий Устюг.
Ужин (при программе с проживанием).
Завтрак (при программе с проживанием).
Освобождение номеров до 11:00.
Посещение Дома мод Деда Мороза – путешествие в самую настоящую швейную мастерскую Деда Мороза, где гости могут увидеть процесс изготовления сказочных нарядов.
Весёлые Пуговка и Бусинка проведут модное сказочное дефиле, где каждый его участник сможете на мгновение стать помощником Дедушки Мороза.
В выставочном зале мастерицы представят новую модную коллекцию сказочных нарядов.
Обед.
Фольклорное мероприятие “Посиделки” (возможность побывать на настоящих великоустюгских посиделках с играми, песнями, гаданиями).
Самостоятельное посещение Почты Деда Мороза, посещение сувенирной лавки.
Трансфер на ст. Котлас Южный (17:00).
В туре предусмотрено проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Гостиница
|Взрослый
|Школьник
|Дошкольник
|“Двина”,"Великий Устюг", отель "Гледен", 2-3-хместный
|21 710
|21 400
|21 000
|"Борок", 2-4-хместный
|17 700
|17 450
|17 000
|Хостел / общежитие, 4-хместный
|16 800
|16 580
|16 130
|Тур "без проживания" (питание – 3 обеда)
|10 495
|10 100
|9 825
Этот отель с бесплатной частной парковкой расположен в центре города Великий Устюг, в районе Старого города. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, кафе и номера в классическом стиле с бесплатным Wi-Fi.
Каждый номер отеля "Двина" с мягким освещением оформлен в индивидуальном стиле и обставлен домашней мебелью. В каждом номере есть холодильник, чайник и телевизор.
В уютном ресторане отеля "Двина" с уникальным расписанными вручную стенами подают блюда русской и европейской кухни. Каждое утро для гостей сервируется легкий завтрак.
В 3 минутах ходьбы от отеля находится почта Деда Мороза. Исторические здания Великого Устюга и Спасо-Преображенский монастырь 17 века находятся менее чем в 400 м от отеля "Двина".
Аэропорт и железнодорожный вокзал Великого Устюга находятся в 5 км от отеля "Двина".
Небольшой уютный гостевой дом, расположен в тихом живописном месте, в 1 км. от центра города. Рядом находятся автобусная остановка, супермаркет, магазинчики с местной продукцией, бесплатная парковка для машин. За отдельную плату можно попариться в русской баньке.
Комфортабельная, современная гостиница "Великий Устюг" расположена в центре живописного старинного города, в шаговой доступности от исторически значимых объектов архитектуры Великого Устюга – Собора Прокопия Праведного, церкви Вознесения, Михайло-Архангельского монастыря и других достопримечательностей. От гостиницы рукой подать до Набережной – красивейшей улицы города, вдоль которой вытянута цепочка древних храмов и церквей и открывается прекрасная панорама на храмы Дымковской Слободы на противоположном берегу реки Сухоны.
Гостиница "Великий Устюг" – это целый гостиничный комплекс, располагающий рестораном, конференц-залом, парикмахерской.
90 номеров гостиницы оборудованы удобной мебелью, спутниковым телевидением, душевой комнатой. Возможно размещение до 190 человек.
Созданы все условия для уютного проживания и полноценного отдыха. Отличное обслуживание и широкие возможности для проведения различных мероприятий.
Отель "Гледен" с бесплатным Wi-Fi на всей территории расположен в Великом Устюге, в сосновом лесу, в 2 км от центра города. На территории обустроена бесплатная частная парковка.
Номера оснащены телевизором с плоским экраном. В некоторых номерах есть гостиный уголок для вашего удобства.
В отеле работает круглосуточная стойка регистрации. Гости могут посетить кафе на территории отеля, где подают блюда европейской кухни.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».