Этот отель с бесплатной частной парковкой расположен в центре города Великий Устюг, в районе Старого города. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, кафе и номера в классическом стиле с бесплатным Wi-Fi.

Каждый номер отеля "Двина" с мягким освещением оформлен в индивидуальном стиле и обставлен домашней мебелью. В каждом номере есть холодильник, чайник и телевизор.

В уютном ресторане отеля "Двина" с уникальным расписанными вручную стенами подают блюда русской и европейской кухни. Каждое утро для гостей сервируется легкий завтрак.

В 3 минутах ходьбы от отеля находится почта Деда Мороза. Исторические здания Великого Устюга и Спасо-Преображенский монастырь 17 века находятся менее чем в 400 м от отеля "Двина".

Аэропорт и железнодорожный вокзал Великого Устюга находятся в 5 км от отеля "Двина".