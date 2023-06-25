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Авторский тур
8 дней
Тукуланы и озера Махатта на Вечной Мерзлоте
Республика Саха (Якутия), Якутск
6 авг
50 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТкаченко25 июня 2023Тукуланы и озера Махатта на Вечной МерзлотеОчень красивый тур. Организация на высоком уровне. Спасибо организаторам за яркие впечатления!!!
- ТТэш12 января 2023Тукуланы и озера Махатта на Вечной МерзлотеВсё понравилось
- ТТэш12 января 2023Тукуланы и озера Махатта на Вечной МерзлотеЗапоминающееся путешествие! Спасибо!