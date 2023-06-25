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Авторский тур 8 дней 3 отзыва Тукуланы и озера Махатта на Вечной Мерзлоте Республика Саха (Якутия), Якутск 50 000 ₽ за человека Последние отзывы на экскурсии Т Ткаченко Тукуланы и озера Махатта на Вечной Мерзлоте Очень красивый тур. Организация на высоком уровне. Спасибо организаторам за яркие впечатления!!!

Т Тэш Тукуланы и озера Махатта на Вечной Мерзлоте Всё понравилось

Т Тэш Тукуланы и озера Махатта на Вечной Мерзлоте Запоминающееся путешествие! Спасибо!