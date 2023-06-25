Экскурсии в Вилюйске

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Тукуланы и озера Махатта на Вечной Мерзлоте
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Тукуланы и озера Махатта на Вечной Мерзлоте
Республика Саха (Якутия), Якутск
6 авг
50 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Ткаченко
    25 июня 2023
    Тукуланы и озера Махатта на Вечной Мерзлоте
    Очень красивый тур. Организация на высоком уровне. Спасибо организаторам за яркие впечатления!!!
    Очень красивый тур. Организация на высоком уровне. Спасибо организаторам за яркие впечатления!!!
  • Т
    Тэш
    12 января 2023
    Тукуланы и озера Махатта на Вечной Мерзлоте
    Всё понравилось
  • Т
    Тэш
    12 января 2023
    Тукуланы и озера Махатта на Вечной Мерзлоте
    Запоминающееся путешествие! Спасибо!
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